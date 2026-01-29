Пять ключевых изменений для автомобилистов в феврале 2026 года — что важно знать о компенсациях, штрафах и ценах на машины

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен

В феврале 2026 года вступают в силу сразу несколько важных нововведений для водителей. Изменятся правила возврата автомобилей, появятся новые условия для бизнеса, а цены на машины продолжат расти. Эксперты объясняют, что это значит для каждого владельца авто.

Февраль 2026 года приносит российским автомобилистам целый ряд перемен, которые напрямую затрагивают как владельцев новых и подержанных машин, так и тех, кто только планирует покупку. Новые законы и экономические тенденции способны изменить привычные сценарии возврата автомобилей, порядок компенсаций, а также повлиять на стоимость владения транспортом. Важно разобраться, что именно изменится и как это скажется на кошельке и правах водителей.

Среди главных новшеств - пересмотр порядка возврата технически сложных товаров, включая автомобили, а также корректировки в системе штрафов для бизнеса. Кроме того, дилеры предупреждают о продолжении роста цен и изменении политики скидок. Не стоит забывать и о необходимости своевременной замены водительских прав, а также о влиянии погодных условий на эксплуатацию авто в зимний период.

Компенсации при возврате авто: теперь по-новому

С 1 февраля вступают в силу изменения в законе о защите прав потребителей, которые затрагивают возврат технически сложных товаров, в том числе автомобилей. Теперь при возврате машины ненадлежащего качества размер компенсации будет рассчитываться не по стоимости нового аналога, а исходя из цены аналогичного автомобиля с учетом износа и года выпуска на момент возврата или судебного решения.

Это значит, что если водитель решит вернуть купленный в 2022 году автомобиль, то компенсация будет определяться по рыночной стоимости такого же авто 2022 года с аналогичным пробегом, а не по цене новой машины в 2026 году. По мнению автоюристов, такие изменения делают возврат менее выгодным для потребителя, ведь раньше можно было рассчитывать на сумму, равную стоимости нового автомобиля. Теперь же компенсация будет заметно ниже, особенно если речь идет о машинах, которые быстро теряют в цене.

Дилеры давно жаловались на случаи, когда клиенты, купившие подержанные авто, через суд требовали вернуть деньги по цене новых машин. Новые правила, по сути, защищают продавцов от подобных ситуаций, но для обычных водителей это оборачивается дополнительными рисками и потерями при возврате некачественного транспорта.

Штрафы для бизнеса: новые послабления

Еще одно важное изменение касается штрафов для компаний, работающих на автомобильном рынке. Теперь бизнес может избежать штрафа за невыполнение требований клиента, если причина - отсутствие необходимых товаров из-за сбоев у поставщиков. Исключение составляют случаи, когда продавец выбрал ненадежного контрагента или действовал недобросовестно.

Юристы отмечают, что это нововведение может затронуть и водителей, особенно при ремонте или обслуживании автомобилей. Если, например, автосалон не может выполнить гарантийные обязательства из-за отсутствия запчастей, то штрафовать его не будут. Особенно актуально это для владельцев машин европейских, американских или японских марок, официальные поставки которых в Россию прекращены. В таких случаях автосервисы смогут ссылаться на объективные трудности с поставками, чтобы избежать крупных штрафов, которые ранее составляли до 50% от суммы, присужденной в пользу клиента.

Цены и скидки: чего ждать в феврале

Дилеры предупреждают: в феврале 2026 года автомобили продолжат дорожать. Причин несколько - новые тарифы утилизационного сбора, сокращение складских запасов и индексация цен на машины российского производства. Особенно заметно подорожают бюджетные модели, которые наиболее чувствительны к колебаниям спроса, валютного курса и ключевой ставки Центробанка.

По оценкам экспертов, минимальный рост цен на новые автомобили с ДВС в 2026 году составит 6–10%. Для мощных электромобилей и гибридов без локализации в России рост может достигать 25–35%. При этом дилеры отмечают, что февральские корректировки прайсов еще не полностью отражают влияние новых правил начисления утильсбора, поэтому в ближайшие месяцы возможны дополнительные повышения.

Что касается скидок, то их размер и условия в 2026 году будут гораздо скромнее, чем годом ранее. Массовых дисконтов, когда на отдельные модели делали скидки до миллиона рублей, больше не будет. Теперь политика скидок станет более рациональной, а предложения - адресными и зависящими от конкретной ситуации на рынке. Впрочем, полностью исчезнуть скидки не должны, но их объем и перечень моделей будут меняться в зависимости от спроса и предложения.

Водительские права и зимние испытания

Еще один важный момент - истечение срока действия водительских удостоверений, выданных в феврале 2023 года. Ранее их автоматически продлевали на три года, но с 2026 года эта практика отменена. Теперь за управление автомобилем с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей. Водителям стоит заранее проверить срок действия своих документов и при необходимости заменить их, чтобы избежать неприятных последствий.

Февраль традиционно приносит в центральную часть России морозы и снегопады. По прогнозам синоптиков, температура в Москве и ряде регионов будет ниже нормы на 4–6 градусов, а снегопады продолжатся до конца первой декады месяца. В такие периоды резко возрастает количество обращений в автосервисы из-за сезонных проблем: замерзание жидкостей, трудности с запуском двигателя, поломки аккумуляторов. Важно заранее подготовить автомобиль к зиме и помнить о возможных штрафах за нарушения, которые часто остаются незамеченными в холодное время года.