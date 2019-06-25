25 июня 2019, 14:21
С 1 июля автомобили Geely подорожают
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Geely Motors объявила об изменении цен на модели Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 2019 года производства. С 1 июля 2019 года автомобили подорожают на 15-25 тыс. рублей.
}} Таким образом, стартовая цена «Атласа» составит 1 114 990 рублей. За Emgrand X7 попросят минимум 1 004 900 рублей, Emgrand 7 обойдется в 750 990 рублей, а Emgrand GT подорожает до 1 389 000 рублей.
Напомним, что с 1 января 2019 года ставка НДС в России была повышена с 18% до 20%. В результате этого большинство автомобильных марок повысили цены на свои машины: уже в январе максимальное увеличение цен в массовом сегменте достигло 4%, а на некоторые модели – 10%.
Также с 1 июля Geely вводит новые гарантийные условия. Срок гарантии на все новые автомобили 2019 года выпуска увеличивается с 4 лет или 100 000 км до 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Напомним, что с 1 января 2019 года ставка НДС в России была повышена с 18% до 20%. В результате этого большинство автомобильных марок повысили цены на свои машины: уже в январе максимальное увеличение цен в массовом сегменте достигло 4%, а на некоторые модели – 10%.
Также с 1 июля Geely вводит новые гарантийные условия. Срок гарантии на все новые автомобили 2019 года выпуска увеличивается с 4 лет или 100 000 км до 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Комплектации и технические характеристики
|Geely Atlas Standart 2.0 MT
|Geely Emgrand 7 Luxury 1.8 CVT
|Geely Emgrand X7 Флагшип 2.0 АТ
|Год выпуска, с
|2018
|2018
|2019
|Год выпуска, по
|2019
|2019
|2020
|Кузов
|внедорожник
|седан
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|4/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензин
|бензин
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|141
|133
|139
|Объем двигателя
|1997
|1808
|1997
|Тип трансмисии
|механика 6
|вариатор
|автомат 5
|Привод
|передний
|передний
|передний
|Городской цикл
|11.2
|10.4
|11.4
|Загородный цикл
|6.2
|6.4
|7.0
|Смешанный цикл
|8.1
|7.8
|8.6
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
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Отзывы по теме
Стук в рулевой.что может быть?
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Цена по моему для китайца всё таки высока.
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