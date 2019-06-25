25 июня 2019, 14:21

С 1 июля автомобили Geely подорожают

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Geely Motors объявила об изменении цен на модели Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 2019 года производства. С 1 июля 2019 года автомобили подорожают на 15-25 тыс. рублей.
}} Таким образом, стартовая цена «Атласа» составит 1 114 990 рублей. За Emgrand X7 попросят минимум 1 004 900 рублей, Emgrand 7 обойдется в 750 990 рублей, а Emgrand GT подорожает до 1 389 000 рублей.

Напомним, что с 1 января 2019 года ставка НДС в России была повышена с 18% до 20%. В результате этого большинство автомобильных марок повысили цены на свои машины: уже в январе максимальное увеличение цен в массовом сегменте достигло 4%, а на некоторые модели – 10%.

Также с 1 июля Geely вводит новые гарантийные условия. Срок гарантии на все новые автомобили 2019 года выпуска увеличивается с 4 лет или 100 000 км до 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Комплектации и технические характеристики

Geely Atlas Standart 2.0 MTGeely Emgrand 7 Luxury 1.8 CVTGeely Emgrand X7 Флагшип 2.0 АТ
Год выпуска, с2018 2018 2019
Год выпуска, по2019 2019 2020
Кузоввнедорожник седан кроссовер
Количество дверей/мест5/5 4/5 5/5
Тип двигателябензин бензин бензин
Мощность, л.с./ об/мин141 133 139
Объем двигателя1997 1808 1997
Тип трансмисиимеханика 6 вариатор автомат 5
Приводпередний передний передний
Городской цикл11.2 10.4 11.4
Загородный цикл6.2 6.4 7.0
Смешанный цикл8.1 7.8 8.6
ТопливоАИ-95 АИ-95 АИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
Цена по моему для китайца всё таки высока.
Slava Tsvetkov
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С 1 июля автомобили Geely подорожают
{{material_{{material_id}} }} Таким образом, стартовая цена «Атласа» составит 1 114 990 рублей. За Emgrand X7 попросят минимум 1 004 900 рублей, Emgrand 7 обойдется в 750 990 рублей, а Emgrand GT подорожает до 1 389 000 рублей.Напомним, что с 1 января 2019 года ставка НДС в России была повышена с 18% до 20%. В результате этого большинство автомобильных марок повысили цены на свои машины: уже в январе максимальное увеличение цен в массовом сегменте достигло 4%, а на некоторые модели – 10%. Также с 1 июля Geely вводит новые гарантийные условия. Срок гарантии на все новые автомобили 2019 года выпуска увеличивается с 4 лет или 100 000 км до 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
2019-06-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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