Какие документы и предметы теперь обязательно возить в машине - новые правила

С 1 июня 2026 года ГАИ начнет штрафовать за отсутствие европротокола

Водителей ждут новые проверки на дорогах. ГАИ ужесточает требования к оснащению авто. Проверьте, все ли у вас в порядке. Неожиданные штрафы могут застать врасплох.

С наступлением июня 2026 года для автомобилистов вводятся новые требования: теперь инспекторы ГАИ будут обращать особое внимание на наличие бумажного европротокола и соответствие знака аварийной остановки стандартам. Как сообщает Pravda.Ru, отсутствие этих предметов может обернуться штрафом даже для самых опытных водителей.

Летние рейды ГАИ охватят не только городские улицы, но и дачные трассы. Инспекторы теперь не ограничиваются проверкой документов - они просят открыть бардачок и багажник, чтобы убедиться: у водителя есть все необходимое для оформления ДТП и обеспечения безопасности на дороге. Бумажный европротокол становится обязательным, ведь в зонах с плохой связью электронные сервисы могут подвести. Если у участников аварии нет доступа к интернету, отсутствие бумажного бланка может привести к затору и дополнительным проблемам.

Знак аварийной остановки также попал под пристальное внимание. Старые, поврежденные или не соответствующие ГОСТу треугольники больше не принимаются. Инспекторы требуют, чтобы знак был целым, легко доступным и соответствовал стандарту. Его поиск среди вещей в багажнике не допускается - в случае аварии время на его установку должно быть минимальным.

Кроме того, проверяются оригиналы водительских прав и свидетельства о регистрации. Электронные версии или QR-коды не всегда могут быть приняты, особенно если техника инспектора не поддерживает их считывание или отсутствует связь с базой данных. Это может привести к задержке на посту до выяснения личности.

Хотя аптечка и огнетушитель больше не являются обязательными для проверки, их наличие и исправность остаются на совести водителя. В условиях загородных поездок эти предметы могут оказаться незаменимыми. Опытные автомобилисты советуют также держать в машине фонарик - он поможет при мелких поломках в темное время суток.

Многие водители задаются вопросом: обязаны ли они открывать бардачок по просьбе инспектора? По правилам, делать это без официальной процедуры досмотра не требуется. Однако если инспектор оформляет досмотр с понятыми или видеозаписью, отказать не получится.

Оформить ДТП без бумажного европротокола возможно только при стабильном интернете у всех участников через «Госуслуги Авто». В противном случае отсутствие бланка может быть расценено как препятствие для оперативного освобождения проезжей части.

Как отмечают эксперты, новые требования направлены на повышение безопасности и сокращение времени оформления мелких аварий. Водителям стоит заранее проверить комплектацию автомобиля, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.