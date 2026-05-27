Летний сезон принесет ужесточение контроля и неожиданные требования к автомобилям

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

27 мая 2026, 14:46

С 1 июня 2026 года водителей ждут новые проверки и штрафы на трассах

С 1 июня 2026 года водителей ждут новые проверки и штрафы на трассах

Летний сезон принесет ужесточение контроля и неожиданные требования к автомобилям

С 1 июня 2026 года водителей ждут новые проверки и штрафы на трассах

Скоро на дорогах появятся новые правила. Водителям стоит быть внимательнее к деталям. Изменения коснутся привычных поездок. Проверьте, готовы ли вы к лету 2026 года.

Скоро на дорогах появятся новые правила. Водителям стоит быть внимательнее к деталям. Изменения коснутся привычных поездок. Проверьте, готовы ли вы к лету 2026 года.

С наступлением лета 2026 года привычные поездки за город могут обернуться неожиданными проверками. С 1 июня дорожный надзор усиливает контроль на выездах из крупных городов и на загородных трассах. Как сообщает Pravda.Ru, внимание инспекторов теперь будет приковано к тем маршрутам, где раньше редко встречались патрули и камеры.

Особое внимание уделят дорогам, ведущим к дачным поселкам и узким проселочным трассам. Здесь появятся новые комплексы фото- и видеофиксации, которые будут фиксировать нарушения с высокой точностью. В первую очередь под прицел попадут те, кто пытается объехать пробки по обочине или совершает опасные обгоны через сплошную линию. За такие маневры теперь грозит штраф до 7500 рублей, а если нарушение зафиксирует инспектор, можно лишиться прав на полгода. Повторное нарушение приведет к лишению водительского удостоверения на год.

Техническое состояние автомобиля также окажется под пристальным контролем. С июня инспекторы начнут тщательно проверять световые приборы. Если в фарах, рассчитанных на галоген, установлены светодиоды или ксенон, это станет поводом для штрафа и требования вернуть заводскую комплектацию. Кроме того, грязные номера обойдутся в 500 рублей, даже если на улице сухо.

Не стоит забывать и о шинах. С началом лета использование шипованной резины становится нарушением, за которое придется заплатить штраф. Зимние «липучки» формально разрешены, но их использование в жару приводит к быстрому износу и снижению безопасности. Инженеры отмечают, что металл на горячем асфальте ухудшает торможение и увеличивает риск аварий.

Использование гаджетов за рулем также попадет под особый контроль. Держать телефон в руках во время движения запрещено - за это предусмотрен штраф 1500 рублей. Разрешается пользоваться смартфоном только через голосовой помощник или если устройство закреплено в держателе. Камеры и нейросети уже умеют распознавать такие нарушения автоматически.

Пешеходы на переходах получат еще больше приоритета. Водитель обязан остановиться, как только человек ступил на зебру. За невыполнение этого требования последует наказание. Также стоит следить за чистотой регистрационных знаков - слой пыли, скрывающий буквы, приведет к штрафу.

С июля 2026 года власти ужесточат меры против владельцев автомобилей с чрезмерно темной тонировкой. Требования к прозрачности стекол сохраняются, но за повторные нарушения могут прекратить регистрацию транспортного средства.

Водителей волнует, можно ли ездить летом на зимней «липучке». Формального запрета нет, но эксперты советуют учитывать особенности резины в жару. Камеры уже способны фиксировать использование телефона у уха, а инспектор не вправе требовать разблокировать смартфон без оформления протокола и присутствия понятых.

Летний сезон 2026 года принесет немало изменений для автомобилистов. Проверяйте техническое состояние машины, следите за чистотой номеров и соблюдайте новые требования, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Рязань Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться