Летний сезон принесет ужесточение контроля и неожиданные требования к автомобилям

С 1 июня 2026 года водителей ждут новые проверки и штрафы на трассах

Скоро на дорогах появятся новые правила. Водителям стоит быть внимательнее к деталям. Изменения коснутся привычных поездок. Проверьте, готовы ли вы к лету 2026 года.

Скоро на дорогах появятся новые правила. Водителям стоит быть внимательнее к деталям. Изменения коснутся привычных поездок. Проверьте, готовы ли вы к лету 2026 года.

С наступлением лета 2026 года привычные поездки за город могут обернуться неожиданными проверками. С 1 июня дорожный надзор усиливает контроль на выездах из крупных городов и на загородных трассах. Как сообщает Pravda.Ru, внимание инспекторов теперь будет приковано к тем маршрутам, где раньше редко встречались патрули и камеры.

Особое внимание уделят дорогам, ведущим к дачным поселкам и узким проселочным трассам. Здесь появятся новые комплексы фото- и видеофиксации, которые будут фиксировать нарушения с высокой точностью. В первую очередь под прицел попадут те, кто пытается объехать пробки по обочине или совершает опасные обгоны через сплошную линию. За такие маневры теперь грозит штраф до 7500 рублей, а если нарушение зафиксирует инспектор, можно лишиться прав на полгода. Повторное нарушение приведет к лишению водительского удостоверения на год.

Техническое состояние автомобиля также окажется под пристальным контролем. С июня инспекторы начнут тщательно проверять световые приборы. Если в фарах, рассчитанных на галоген, установлены светодиоды или ксенон, это станет поводом для штрафа и требования вернуть заводскую комплектацию. Кроме того, грязные номера обойдутся в 500 рублей, даже если на улице сухо.

Не стоит забывать и о шинах. С началом лета использование шипованной резины становится нарушением, за которое придется заплатить штраф. Зимние «липучки» формально разрешены, но их использование в жару приводит к быстрому износу и снижению безопасности. Инженеры отмечают, что металл на горячем асфальте ухудшает торможение и увеличивает риск аварий.

Использование гаджетов за рулем также попадет под особый контроль. Держать телефон в руках во время движения запрещено - за это предусмотрен штраф 1500 рублей. Разрешается пользоваться смартфоном только через голосовой помощник или если устройство закреплено в держателе. Камеры и нейросети уже умеют распознавать такие нарушения автоматически.

Пешеходы на переходах получат еще больше приоритета. Водитель обязан остановиться, как только человек ступил на зебру. За невыполнение этого требования последует наказание. Также стоит следить за чистотой регистрационных знаков - слой пыли, скрывающий буквы, приведет к штрафу.

С июля 2026 года власти ужесточат меры против владельцев автомобилей с чрезмерно темной тонировкой. Требования к прозрачности стекол сохраняются, но за повторные нарушения могут прекратить регистрацию транспортного средства.

Водителей волнует, можно ли ездить летом на зимней «липучке». Формального запрета нет, но эксперты советуют учитывать особенности резины в жару. Камеры уже способны фиксировать использование телефона у уха, а инспектор не вправе требовать разблокировать смартфон без оформления протокола и присутствия понятых.

Летний сезон 2026 года принесет немало изменений для автомобилистов. Проверяйте техническое состояние машины, следите за чистотой номеров и соблюдайте новые требования, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.