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Автор: Дарья Климова

1 июня 2026, 11:41

С 1 июня: новые правила для водителей, рост спроса на иномарки и изменения на парковках

С 1 июня: новые правила для водителей, рост спроса на иномарки и изменения на парковках

Водителям вводят новые законы и тарифы - что изменится с июня

С 1 июня: новые правила для водителей, рост спроса на иномарки и изменения на парковках

С июня в России вступают в силу важные перемены для автомобилистов: новые правила оформления нарушений, корректировки на рынке машин и изменения в тарифах на парковку. Эксперты объяснили, как это скажется на ценах и что стоит учесть при покупке авто. Мало кто знает, что часть нововведений коснется даже тех, кто не планирует менять машину.

С июня в России вступают в силу важные перемены для автомобилистов: новые правила оформления нарушений, корректировки на рынке машин и изменения в тарифах на парковку. Эксперты объяснили, как это скажется на ценах и что стоит учесть при покупке авто. Мало кто знает, что часть нововведений коснется даже тех, кто не планирует менять машину.

С началом лета российские автомобилисты столкнутся с целым рядом изменений, которые затронут как повседневную езду, так и покупку новых и подержанных машин. Эти новшества способны повлиять на расходы, привычки и даже планы на обновление автопарка.

На рынке новых автомобилей эксперты не ожидают резких скачков цен. По словам Николая Иванова, руководителя отдела продаж сети «Рольф», июнь сохранит ценовую политику мая, а возможные скидки будут точечными и зависят от инициатив дистрибьюторов. Артем Зотов из Favorit Motors также считает, что серьезных изменений не будет, хотя допускает плавный рост цен. Сергей Целиков, возглавляющий «Автостат», советует тем, кто планирует покупку, обратить внимание на вторую половину месяца - в этот период дилеры часто предлагают более выгодные условия, чтобы закрыть квартальные планы.

В сегменте подержанных автомобилей наблюдается оживление спроса на иномарки, ввозимые из-за рубежа. Укрепление рубля позволило снизить стоимость некоторых моделей: например, Toyota Levin теперь можно приобрести примерно на 100 тысяч рублей дешевле, чем весной. Однако специалисты подчеркивают, что массового удешевления ждать не стоит. Валютная выгода заметна в основном для машин с мощностью до 160 лошадиных сил, а для более мощных авто экономия нивелируется высоким утилизационным сбором. Как отмечает Autonews, это ограничивает выгоду для покупателей, ориентирующихся на более производительные автомобили.

В Москве усиливается контроль за тонировкой стекол: сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить рейды, и в июне проверки станут еще строже. Особое внимание уделяется безопасности детей, а также продолжаются акции «Нетрезвый водитель» и «Велокурьер». Важное нововведение - упрощение процедуры оформления нарушителей в состоянии опьянения: теперь инспекторам достаточно сделать отметку об отстранении в других протоколах, что ускоряет процесс. Аналогичные изменения касаются и протоколов о задержании транспортных средств.

С июня меняются и таможенные правила: срок хранения невостребованных автомобилей на складах сокращается с 60 до 30 дней, после чего машина может перейти в федеральную собственность. Для водителей из стран СНГ и Грузии, занятых международными перевозками, срок пребывания в России увеличен до 180 дней без необходимости оформления визы. Это решение призвано упростить работу перевозчиков и снизить административную нагрузку.

В Санкт-Петербурге с 1 июня на семи центральных улицах вводятся новые тарифы на платную парковку: минимальная стоимость составит 100 рублей в час, а максимальная - 360 рублей. Это изменение особенно актуально для тех, кто часто пользуется личным транспортом в центре города. По информации «Российской Газеты», такие меры направлены на регулирование транспортного потока и повышение доступности парковочных мест.

Стоит отметить, что подобные перемены на автомобильном рынке и в законодательстве происходят регулярно. Например, недавно обсуждались новые технологии безопасности, которые могут стать обязательными для всех водителей - подробнее об этом можно узнать в материале о внедрении алкозамков в нашем материале. Важно следить за обновлениями, чтобы не пропустить значимые детали, которые могут повлиять на повседневную жизнь автомобилиста.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: утилизационный сбор для мощных авто в России остается одним из самых высоких в мире; новые правила парковки в Петербурге могут привести к перераспределению транспортных потоков; а упрощение оформления нарушений позволит инспекторам быстрее реагировать на опасные ситуации на дорогах. Все эти изменения создают новые условия для водителей и требуют внимательного отношения к деталям.

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