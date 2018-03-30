30 марта 2018, 16:15

С 1 июня разрешат класть старый асфальт

С 1 июня вступает в силу новый стандарт, согласно которому в асфальтобетонную смесь разрешат добавлять крошку из старого асфальта. Полученный состав можно будет использовать для верхнего дорожного покрытия на дорогах с небольшой интенсивностью движения. Ранее вторично переработанный асфальт разрешалось использовать только для базовых слоев.
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Новый регламент будет действовать в течение года – с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. Если эксперимент признают успешным, технологию утвердят окончательно. Добавлять асфальтовую крошку разрешат при укладке покрытия на всех дорогах за исключением сверхинтенсивных магистралей, таких как федеральные трассы на выезде из крупных городов. На менее загруженных дорогах можно будет добавлять до 20% крошки в новую смесь. А для дорог с низкой интенсивностью движения ограничений и вовсе не предусмотрено.

Уровень интенсивности для каждого участка трассы определяется отдельно. Теоретически даже на протяженных федеральных магистралях есть отрезки с разным уровнем загруженности. В расчет принимается не только количество автомобилей, но и средняя скорость их движения. Чем больше машин и ниже скорость, тем выше нагрузка на дорожное полотно.

В перспективе, Росстандарт планирует испытать еще один метод дорожного ремонта – технологию холодного ресайклинга. Старый асфальт снимается и перерабатывается специальной машиной прямо на месте. Полученная смесь вновь укладывается на дорогу. Данная технология широко применяется в США. Она более экологична и позволяет ремонтировать дороги дешевле и быстрее. Главное, правильно изготовить смесь, соблюсти все пропорции и использовать качественные битумные соединения.

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С 1 июня разрешат класть старый асфальт
{{material_122519}}Новый регламент будет действовать в течение года – с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. Если эксперимент признают успешным, технологию утвердят окончательно. Добавлять асфальтовую крошку разрешат при укладке покрытия на всех дорогах за исключением сверхинтенсивных магистралей, таких как федеральные трассы на выезде из крупных городов. На менее загруженных дорогах можно будет добавлять до 20% крошки в новую смесь. А для дорог с низкой интенсивностью движения ограничений и вовсе не предусмотрено.Уровень интенсивности для каждого участка трассы определяется отдельно. Теоретически даже на протяженных федеральных магистралях есть отрезки с разным уровнем загруженности. В расчет принимается не только количество автомобилей, но и средняя скорость их движения. Чем больше машин и ниже скорость, тем выше нагрузка на дорожное полотно.В перспективе, Росстандарт планирует испытать еще один метод дорожного ремонта – технологию холодного ресайклинга. Старый асфальт снимается и перерабатывается специальной машиной прямо на месте. Полученная смесь вновь укладывается на дорогу. Данная технология широко применяется в США. Она более экологична и позволяет ремонтировать дороги дешевле и быстрее. Главное, правильно изготовить смесь, соблюсти все пропорции и использовать качественные битумные соединения.
2018-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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