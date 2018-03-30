30 марта 2018, 16:15
С 1 июня разрешат класть старый асфальт
С 1 июня вступает в силу новый стандарт, согласно которому в асфальтобетонную смесь разрешат добавлять крошку из старого асфальта. Полученный состав можно будет использовать для верхнего дорожного покрытия на дорогах с небольшой интенсивностью движения. Ранее вторично переработанный асфальт разрешалось использовать только для базовых слоев.
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Уровень интенсивности для каждого участка трассы определяется отдельно. Теоретически даже на протяженных федеральных магистралях есть отрезки с разным уровнем загруженности. В расчет принимается не только количество автомобилей, но и средняя скорость их движения. Чем больше машин и ниже скорость, тем выше нагрузка на дорожное полотно.
В перспективе, Росстандарт планирует испытать еще один метод дорожного ремонта – технологию холодного ресайклинга. Старый асфальт снимается и перерабатывается специальной машиной прямо на месте. Полученная смесь вновь укладывается на дорогу. Данная технология широко применяется в США. Она более экологична и позволяет ремонтировать дороги дешевле и быстрее. Главное, правильно изготовить смесь, соблюсти все пропорции и использовать качественные битумные соединения.
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