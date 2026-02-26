Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 11:49

Автомобильный дайджест: что изменится для водителей в марте 2026 года — новые правила вступают в силу

Март 2026 года принесет россиянам целый ряд изменений: новые требования к такси, обновленные правила обучения в автошколах, изменения в оплате услуг. Разбираемся, что важно знать.

Март 2026 года станет отправной точкой для целого ряда законодательных новостей, которые практически касаются каждого жителя страны. Изменения коснутся практически всех граждан. Целью новых законов является повышение прозрачности, безопасности и полезности в самых разных формах жизни, но вместе с тем будут учтены потребности граждан и быстрый переход к новым реалиям.

Такси и автомобили: новые стандарты и требования

С 1 марта вступят в силу новые правила, включающие автомобили в реестр такси. Теперь в него попадут только те машины, которые набрали достаточное количество баллов от представителей локализации производства в России. Этот показатель будет расти с каждым годом, а к 2033 году станет единственным критерием.

В список уже включены такие марки, как Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Для самозанятых водителей предусмотрены послабления: если машина находится в собственности более полугода и не используется третьими лицами, ее можно будет зарегистрировать по региональной квоте - до 25% от общего количества такси в регионах. Это временная мера, действующая до 2033 года.

Автошколы также ждут перемены. Теоретическую часть обучения теперь разрешено проводить дистанционно, количество часов практического вождения на категорию «В» увеличивается с 38 до 42. Новые образовательные технологии и строгий контроль за посещаемостью должны повысить качество подготовки будущих водителей. Самостоятельное изучение вопросов по лекциям на дисках ушло в прошлое - теперь все занятия фиксируются, а международные органы могут проверять их проведение.

Авиаперевозки и права пассажиров

Семьи с детьми получат дополнительные льготы при покупке авиабилетов: скидка 50% на билеты для детей до 12 лет теперь распространяется на сопровождение любого возраста, а не только на родителя. Новые правила также ограничивают рассадку детей рядом с родителем без доплаты. В случае задержки рейса более чем на 30 минут или вылета раньше времени авиакомпания обязана вернуть полную стоимость билета, включая невозвратные тарифы. При длительном ожидании пассажирам будут предоставлены вода, питание и, при необходимости, гостиница. Электронный посадочный талон официально признан для посадки документа на рейс.

Знание новых изменений в законодательстве значительно повышает и упрощает отстаивание своих прав. Но не стоит пренебрегать ими.

Упомянутые марки: УАЗ, Москвич, Sollers
