Обучение на права категории «В»: утверждены новые стандарты подготовки — что изменится для будущих автомобилистов

26 февраля 2026, 20:19
Новые правила обучения водителей с 1 марта: что изменится для будущих автомобилистов
С марта автошколы переходят на новые стандарты. Теорию частично разрешили изучать онлайн, но часы практики увеличили. Почему это важно для будущих водителей и что изменится для всех - разбираемся подробно.
С 1 марта в России вступают в силу новые требования к подготовке водителей, которые коснутся всех, кто планирует получить права категории «B». Главное изменение — увеличение количества часов практического вождения: теперь будущим автомобилистам предстоит провести за рулем 42 часа вместо прежних 38. Это решение направлено на повышение уровня подготовки новичков и, как следствие, снижение аварийности на дорогах.
Изменения затронули и теоретическую часть курса. Теоретические занятия разрешено проводить дистанционно. Однако это не означает, что можно просто скачать материалы и не посещать уроки: присутствие на онлайн-занятиях будет строго фиксироваться, а преподаватели будут активно взаимодействовать с учениками. Такой подход призван сделать обучение более серьезным и качественным — в отличие от прежней практики, когда некоторые автошколы ограничивались выдачей дисков и формальной подготовкой к экзамену.
Особое внимание теперь уделяется контролю за качеством образования. Региональные подразделения Рособрнадзора получили право проверять, как именно проходят занятия. В случае выявления нарушений автошкола может лишиться лицензии. Будущим водителям стоит заранее убедиться, что выбранная школа соответствует новым стандартам и имеет актуальное заключение ГИБДД, — без этого документа к экзаменам не допустят.
Еще одно нововведение — возможность проходить обучение не только в классических автошколах, но и на базе таксопарков или автокомбинатов. Такой вариант подойдет тем, кто планирует работать водителем профессионально и хочет получить навыки в условиях, максимально приближенных к реальной работе.
Количество образовательных программ также сократилось: теперь их 47 вместо прежних 62. Это связано с тем, что обучение водителей автобусов (категория «D») с нуля признано нецелесообразным. Получить эту категорию теперь могут только те, у кого уже есть опыт управления легковыми или грузовыми автомобилями. Таким образом, подготовка водителей автобусов теперь строится по принципу переподготовки, а не базового курса.
Стоит отметить, что новые правила обучения — не единственное изменение для автомобилистов в этом году. Например, недавно были ужесточены требования к тюнингу автомобилей. Подробнее о том, какие доработки теперь могут повлечь за собой штраф или аннулирование регистрации, можно узнать в соответствующем материале о новых штрафах за неоформленный тюнинг .
Как сообщает «Российская газета», до 1 марта все автошколы должны пройти повторную проверку и получить подтверждение соответствия новой программе. Это значит, что тем, кто только собирается начать обучение, важно заранее проверить наличие в школе всех документов. В противном случае можно потратить время и деньги впустую – к экзамену просто не допустят.
В целом, новые правила направлены на повышение безопасности на дорогах и более качественную подготовку водителей. Теперь формальный подход к обучению становится невозможным, а будущим водителям придется более серьезно относиться к процессу получения прав.
