Обучение на права категории «В»: утверждены новые стандарты подготовки — что изменится для будущих автомобилистов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 20:19

Новые правила обучения водителей с 1 марта: что изменится для будущих автомобилистов

Новые правила обучения водителей с 1 марта: что изменится для будущих автомобилистов

Обучение на права категории «В»: утверждены новые стандарты подготовки — что изменится для будущих автомобилистов

Новые правила обучения водителей с 1 марта: что изменится для будущих автомобилистов

С марта автошколы переходят на новые стандарты. Теорию частично разрешили изучать онлайн, но часы практики увеличили. Почему это важно для будущих водителей и что изменится для всех - разбираемся подробно.

С марта автошколы переходят на новые стандарты. Теорию частично разрешили изучать онлайн, но часы практики увеличили. Почему это важно для будущих водителей и что изменится для всех - разбираемся подробно.

С 1 марта в России вступают в силу новые требования к подготовке водителей, которые коснутся всех, кто планирует получить права категории «B». Главное изменение — увеличение количества часов практического вождения: теперь будущим автомобилистам предстоит провести за рулем 42 часа вместо прежних 38. Это решение направлено на повышение уровня подготовки новичков и, как следствие, снижение аварийности на дорогах.

Изменения затронули и теоретическую часть курса. Теоретические занятия разрешено проводить дистанционно. Однако это не означает, что можно просто скачать материалы и не посещать уроки: присутствие на онлайн-занятиях будет строго фиксироваться, а преподаватели будут активно взаимодействовать с учениками. Такой подход призван сделать обучение более серьезным и качественным — в отличие от прежней практики, когда некоторые автошколы ограничивались выдачей дисков и формальной подготовкой к экзамену.

Особое внимание теперь уделяется контролю за качеством образования. Региональные подразделения Рособрнадзора получили право проверять, как именно проходят занятия. В случае выявления нарушений автошкола может лишиться лицензии. Будущим водителям стоит заранее убедиться, что выбранная школа соответствует новым стандартам и имеет актуальное заключение ГИБДД, — без этого документа к экзаменам не допустят.

Еще одно нововведение — возможность проходить обучение не только в классических автошколах, но и на базе таксопарков или автокомбинатов. Такой вариант подойдет тем, кто планирует работать водителем профессионально и хочет получить навыки в условиях, максимально приближенных к реальной работе.

Количество образовательных программ также сократилось: теперь их 47 вместо прежних 62. Это связано с тем, что обучение водителей автобусов (категория «D») с нуля признано нецелесообразным. Получить эту категорию теперь могут только те, у кого уже есть опыт управления легковыми или грузовыми автомобилями. Таким образом, подготовка водителей автобусов теперь строится по принципу переподготовки, а не базового курса.

Стоит отметить, что новые правила обучения — не единственное изменение для автомобилистов в этом году. Например, недавно были ужесточены требования к тюнингу автомобилей. Подробнее о том, какие доработки теперь могут повлечь за собой штраф или аннулирование регистрации, можно узнать в соответствующем материале о новых штрафах за неоформленный тюнинг .

Как сообщает «Российская газета», до 1 марта все автошколы должны пройти повторную проверку и получить подтверждение соответствия новой программе. Это значит, что тем, кто только собирается начать обучение, важно заранее проверить наличие в школе всех документов. В противном случае можно потратить время и деньги впустую – к экзамену просто не допустят.

В целом, новые правила направлены на повышение безопасности на дорогах и более качественную подготовку водителей. Теперь формальный подход к обучению становится невозможным, а будущим водителям придется более серьезно относиться к процессу получения прав.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Екатеринбург Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться