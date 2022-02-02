С 1 марта водители смогут получить новый штраф: ГИБДД будет наказывать за езду без диагностической карты
У сотрудников госавтоинспекции остается право осматривать автомобили на предмет технических неисправностей. Если их обнаружат, автовладельцев заставят пройти техосмотр, даже если он необязателен. В случае отказа ведомство сможет аннулировать регистрацию машины и запретить передвигаться на ней.
Если действующая диагностическая карта у водителя с собой, то проверять автомобиль инспектор не будет. Исключением станут лишь явные технические неисправности, при которых запрещено эксплуатировать автомобиль – в этом случае водителя все равно остановят и проверят.
Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей 30 декабря прошлого года. Теперь он обязателен для машин старше четырех лет, и только в тех случаях, когда их нужно поставить на учет в ГИБДД, зарегистрировать в связи со сменой владельца, а также внести изменения в конструкцию или поменять один из основных силовых агрегатов.
ТО остался обязательным для такси, автобусов, грузовиков и личного транспорта, используемого в качестве служебного.
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