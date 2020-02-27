27 февраля 2020, 07:59
С 1 марта вступает в силу ГОСТ для раритетных автомобилей
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Росстандарт напомнил, что с 1 марта 2020 года начинает действовать новый ГОСТ, утвержденный еще в конце ноября прошлого года. Он распространяется на транспортные средства от 30 лет и старше, носит добровольный характер и содержит критерии для экспертной оценки.
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Напомним, ГОСТ Р 58686-2019 «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» был утвержден 26 ноября 2019 года. Он распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния.
Документ определяет критерии, на основании которых эксперты смогут определять, является ли конкретный автомобиль классическим. В расчет будет приниматься техническое состояние машины, ее мотора, основных узлов и агрегатов, а также ее внешний вид и состояние интерьера. В роли экспертов будут выступать люди, которые имеют профильное образование, прошли обучение по специальной программе, сдали экзамены и получили аккредитацию в Российской автомобильной федерации (РАФ).
Как сообщил заместитель Руководителя Росстандарта Алексей Кулешов, новый ГОСТ на раритетные автомобили является важным шагом на пути создания условий для передвижения таких, зачастую бесценных, автомобилей в качестве полноценных участников дорожного движения. Теперь появился легальный механизм по определению автомобилей в качестве раритетных и их выпуску в обращение на законных основаниях.
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