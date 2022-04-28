С 1 мая в Калининграде останавливают сборку Kia и Hyundai
В штатном режиме продолжат работать «сотрудники структур, управляющих строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей, создаваемых в рамках обязательств «Автотора» по специнвестконтракту», – уточнил официальный представитель компании. Кроме того, в отпуск не уйдут сотрудники конструкторско-внедренческого центра «Электроэлемент» и других подразделений, задействованных в проекте по созданию производства электромобилей.
Ранее на «Автоторе» остановилась сборка автомобилей BMW. Руководство калининградского холдинга заверило, что постарается избежать увольнений и сохранит коллектив.
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