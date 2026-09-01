Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Элина Градова

1 сентября 2026, 16:45

С 1 октября автокредиты станут менее доступными: что изменится для заемщиков

С 1 октября автокредиты станут менее доступными: что изменится для заемщиков

Почему стоит поспешить с оформлением кредита на авто до осени

С 1 октября автокредиты станут менее доступными: что изменится для заемщиков

Скоро изменятся условия автокредитования. Банки ужесточат требования к заемщикам. Эксперты советуют не откладывать оформление. Подробности - в нашем материале.

Скоро изменятся условия автокредитования. Банки ужесточат требования к заемщикам. Эксперты советуют не откладывать оформление. Подробности - в нашем материале.

В этом году Центробанк снизил ключевую ставку до 14%, однако для желающих приобрести автомобиль на выгодных условиях радость оказалась недолгой. Несмотря на снижение ставки, стоимость автокредитов практически не изменилась. Более того, регулятор ввел новые ограничения, которые начнут действовать с 1 октября, выяснил zr.ru.

Главное нововведение - ужесточение макропруденциальных лимитов. Теперь банки не смогут выдавать автокредиты всем подряд: портфель кредитов будет строго контролироваться. Если у потенциального заемщика уровень долговой нагрузки превышает 50%, его заявка автоматически попадает в категорию повышенного риска. Банки смогут одобрять такие кредиты, но их доля в общем портфеле не должна превышать 20%. Сейчас этот показатель составляет 25%.

Это означает, что получить кредит людям с высокой долговой нагрузкой станет сложнее. Банки будут выбирать только самых надежных клиентов, а остальные рискуют получить отказ. По мнению специалистов, заемщики с высоким уровнем долговой нагрузки смогут найти кредит, но условия будут менее привлекательными.

Перед многими встает вопрос: стоит ли спешить с оформлением кредита сейчас или подождать осени, когда дилеры могут снизить цены на автомобили? Эксперты отмечают, что однозначного ответа нет. Все зависит от того, какую машину вы планируете приобрести, какой суммы не хватает и как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы.

Осень и декабрь традиционно считаются периодом активных продаж, когда дилеры предлагают скидки и акции, чтобы реализовать как можно больше автомобилей до конца года. Однако с 1 января 2027 года планируется индексация утилизационного сбора, что приведет к росту цен на новые машины на 10-20% в зависимости от категории.

Если ваша долговая нагрузка уже сейчас вызывает опасения, а после 1 октября банки начнут строже отбирать клиентов, эксперты журнала «За рулем» советуют не откладывать оформление кредита. Лучше воспользоваться действующими условиями, чем столкнуться с отказом позже.

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