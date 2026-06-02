Штрафы за отсутствие ОСАГО станут автоматическими с осени 2026 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 июня 2026, 17:31

С 1 октября камеры начнут фиксировать отсутствие ОСАГО: как изменится контроль

С 1 октября камеры начнут фиксировать отсутствие ОСАГО: как изменится контроль

Штрафы за отсутствие ОСАГО станут автоматическими с осени 2026 года

С 1 октября камеры начнут фиксировать отсутствие ОСАГО: как изменится контроль

С 1 октября в России стартует автоматическая фиксация отсутствия ОСАГО с помощью дорожных камер. Водителей ждут новые штрафы, а система обещает изменить подход к контролю за страховкой. Какие нюансы стоит знать, почему это важно именно сейчас и что изменится для обычных автомобилистов - разбираемся подробно.

С 1 октября в России стартует автоматическая фиксация отсутствия ОСАГО с помощью дорожных камер. Водителей ждут новые штрафы, а система обещает изменить подход к контролю за страховкой. Какие нюансы стоит знать, почему это важно именно сейчас и что изменится для обычных автомобилистов - разбираемся подробно.

С 1 октября 2026 года в России начнет работать система автоматического выявления автомобилей без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Это решение напрямую затрагивает миллионы водителей: теперь отсутствие страховки будет фиксироваться не инспектором на дороге, а электронно, что значительно увеличит вероятность получения штрафа. Как сообщает «Российская Газета», правительство ускоряет запуск этой инициативы, чтобы повысить дисциплину на дорогах и защитить права пострадавших в ДТП.

Главная причина нововведения - необходимость гарантировать компенсацию ущерба всем участникам аварий. Сейчас, если виновник ДТП не застрахован, пострадавший вынужден самостоятельно добиваться возмещения, даже если у него самого есть ОСАГО. Это создает массу неудобств и для водителей, и для сотрудников ГИБДД, которым приходится чаще оформлять аварии и разбираться в сложных ситуациях. Автоматизация контроля через камеры должна заставить всех автовладельцев своевременно оформлять страховку, ведь штрафы за отсутствие полиса ощутимы: 800 рублей за первое нарушение и от 3 до 5 тысяч рублей за повторное.

Система будет работать по следующему принципу: камера фиксирует автомобиль и распознает его номер, после чего данные автоматически сверяются с базой АИС ОСАГО. Если полис не найден, информация перепроверяется на следующий день. При повторном отсутствии страховки сведения передаются в ГИБДД, где выносится постановление о штрафе. Важно, что по новым правилам штрафовать за это нарушение можно только один раз в сутки, чтобы избежать чрезмерного давления на водителей.

Техническая сторона вопроса уже практически решена. Как отмечают в Национальной страховой информационной системе, почти все полисы оформляются в электронном виде и сразу попадают в общую базу. Даже бумажные варианты не считаются действительными, пока не внесены в систему. Алгоритм проверки будет многоступенчатым, чтобы минимизировать ошибки: если номер вызывает сомнения, проверка может идти по VIN-коду или другим признакам. Кроме того, отключение интернета не остановит работу комплексов - фиксация нарушений ведется автономно, а данные передаются при восстановлении связи.

В ходе эксперимента в Москве система уже показала свою эффективность. По словам представителей НСИС, в будущем она сможет выявлять не только отсутствие страховки, но и случаи, когда такси используют обычный полис вместо специального для коммерческой деятельности. Российский союз автостраховщиков поддерживает запуск проекта, подчеркивая, что это прежде всего защита прав потерпевших. С учетом широкой сети камер избежать ответственности практически невозможно: после нескольких штрафов большинство водителей предпочтет оформить ОСАГО, ведь годовой полис стоит чуть больше 7 тысяч рублей, а ежедневные штрафы быстро превысят эту сумму.

Сейчас проверка наличия страховки возложена на сотрудников ГИБДД, но они физически не могут останавливать всех подряд. Автоматизация процесса позволит разгрузить инспекторов и повысить прозрачность контроля. Важно помнить: выезд на дорогу без полиса ОСАГО запрещен для всех, независимо от типа автомобиля. Если водитель нарушает это требование, он сам несет все последствия, связанные с отсутствием страховки.

Стоит отметить, что недавно в законодательстве произошли изменения, касающиеся администрирования штрафов с дорожных камер. Госавтоинспекция сохранила за собой эти полномочия, а регионы не получили новых прав - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как власти отказались передавать регионам контроль за штрафами с камер.

Для полноты картины важно добавить несколько фактов: по данным страховщиков, почти 100% новых полисов оформляются онлайн, что ускоряет обновление базы. Средняя стоимость годового ОСАГО в 2026 году составляет 7-7,5 тысяч рублей. За повторное отсутствие страховки штраф может достигать 5 тысяч рублей, а фиксировать нарушение теперь можно только раз в сутки. Новая система призвана не только повысить дисциплину, но и упростить жизнь законопослушным водителям: при ДТП им не придется самостоятельно добиваться компенсации - страховая компания возьмет это на себя. В итоге, автоматизация контроля за ОСАГО - шаг к более прозрачной и справедливой системе на дорогах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Магнитогорск Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться