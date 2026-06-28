С 1 сентября 2026 года водителей ждут перемены: ГИБДД запускает жесткую проверку техосмотра

С 1 сентября ГИБДД получит новые полномочия по блокировке станций техосмотра

С начала осени контроль за техосмотром автомобилей в России станет заметно строже: ГИБДД сможет оперативно отключать станции, нарушающие порядок выдачи диагностических карт. Это связано с ростом числа аварий из-за технических неисправностей и массовыми нарушениями на рынке техосмотра.

С начала осени контроль за техосмотром автомобилей в России станет заметно строже: ГИБДД сможет оперативно отключать станции, нарушающие порядок выдачи диагностических карт. Это связано с ростом числа аварий из-за технических неисправностей и массовыми нарушениями на рынке техосмотра.

С 1 сентября в России вводятся новые правила, которые серьёзно меняют порядок проведения технического осмотра для определённых категорий автомобилей. Теперь ГИБДД получает право практически мгновенно отключать от системы ЕАИСТО те станции, которые уличены в выдаче диагностических карт без фактической проверки транспортных средств. Это решение связано с тревожной статистикой: за последний год инспекторы зафиксировали почти 4,6 тысячи аварий, причиной которых стали технические неисправности автомобилей.

Наиболее частые проблемы — это переделанные конструкции, разные амортизаторные стойки на одной оси и неработающая светотехника. Проверки показали, что почти половина специалистов оформляет документы формально, загружая в систему случайные фотографии вместо снимков конкретных автомобилей. Теперь для таких махинаций предусмотрены жёсткие ограничения: двух нарушений за год достаточно, чтобы Российский союз автостраховщиков аннулировал аккредитацию станции. До устранения всех замечаний оформлять диагностические карты таким пунктам будет запрещено, хотя возможность оспорить решение в суде сохраняется.

Важные нововведения касаются и госпошлины: теперь официально установлено, что расходы в среднем составляют 500 рублей, которые несёт владелец автомобиля. При этом для владельцев частных легковых машин техосмотр с 2022 года отменён, однако требования сохраняются для такси, автобусов, грузовиков, автомобилей с изменённой конструкцией, а также при смене владельца. Только за прошлый год через станции прошло около 9 миллионов таких транспортных средств.

Операторы рынка давно заявляют, что действующие тарифы не покрывают расходов на полноценную диагностику. Федеральная антимонопольная служба уже разработала новую методику расчёта стоимости услуг, которая сейчас обсуждается и вскоре будет направлена на утверждение.

Главный редактор журнала «За рулём» отмечает, что одних только отключений от ЕАИСТО недостаточно для решения проблем. По его словам, половина «Газелей» с кустарно установленным световым оборудованием ездит с действующим техосмотром, а многие грузовики и самосвалы вообще не проходят проверку, просто покупая диагностические карты. Эксперт предлагает ввести миллионный штраф за поддельную карту и уголовную ответственность за подделку паспорта транспортного средства.

Судьи учитывают эти меры при выработке новых подходов к сдерживанию массовых нарушений и повышению безопасности на дорогах. Важно помнить, что техосмотр остаётся ключевым фактором контроля технического состояния коммерческого транспорта и автомобилей с изменениями конструкции. Для водителей это означает не только дополнительные расходы, но и необходимость внимательного подхода к выбору станции, а также соблюдения всех требований. В ближайшее время ожидается утверждение новых тарифов, которые могут повлиять на стоимость услуг и ситуацию на рынке техосмотра в целом.