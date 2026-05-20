Инструкторы автошкол теперь учатся дольше: утвержден новый профстандарт

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

20 мая 2026, 16:23

С сентября 2026 года в России вводят новые правила для инструкторов автошкол: теперь потребуется два диплома и подтвержденный опыт вождения. Это решение связано с низким уровнем сдачи экзаменов и частыми авариями среди новичков. Какие перемены ждут автошколы и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

В России с 1 сентября 2026 года вступают в силу новые требования к инструкторам автошкол, что напрямую затронет всех, кто планирует обучать будущих водителей. Теперь для работы потребуется не только пройти два отдельных курса дополнительного профессионального образования, но и подтвердить реальный опыт вождения. Это решение Минтруда связано с тревожной статистикой: по данным Госавтоинспекции, лишь 19,5% кандидатов успешно сдают практический экзамен с первой попытки, а новички часто становятся виновниками ДТП.

Согласно новому профстандарту, инструктор должен сначала освоить курс по педагогическим наукам, где изучаются методика, психология и основы преподавания. Только после этого допускается обучение по специальности «обучение вождению». Оба курса длятся по 250 часов, что вдвое увеличивает общий срок подготовки. Причем теоретическую часть можно пройти дистанционно, а вот практику - только очно. После каждого этапа выдается отдельный диплом, и теперь для трудоустройства в автошколу потребуется оба документа.

Еще одно важное изменение - подтвержденный стаж вождения не менее трех лет. Это не просто наличие водительских прав, а реальный опыт работы за рулем или регулярное использование личного автомобиля. Проверять этот факт будет специальная аттестационная комиссия. Если раньше инструктор, лишенный прав, не мог работать пять лет, теперь этот срок сокращен до трех лет.

Впервые на законодательном уровне закреплено, что инструкторы обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в три года. Подготовкой специалистов займутся техникумы, учебные комбинаты и автошколы с лицензией. После каждого курса выдается диплом, что подтверждает уровень знаний и навыков мастера. Как отмечает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, теперь инструктор должен быть не просто опытным водителем, а настоящим профессионалом, способным обучать других и разрабатывать собственные методики.

Вопрос о том, что делать действующим инструкторам, которые работают по старым стандартам и имеют только один диплом, пока остается открытым. По информации издания «Российская Газета», переобучение для них не исключено, особенно если автошкола меняет адрес или начинает готовить водителей по новой категории. Важно отметить, что Госавтоинспекция проверяет документы всего педагогического состава при выдаче заключения на соответствие программ, и при изменениях может потребоваться переподготовка по новым правилам.

Эти перемены могут серьезно повлиять на рынок автошкол. Уже сейчас эксперты предупреждают о возможных трудностях с поиском квалифицированных кадров и росте стоимости обучения. Впрочем, как показывает опыт, ужесточение требований часто приводит к улучшению качества подготовки водителей. Кстати, недавно в России обсуждались и другие нововведения для автошкол, связанные с рейтингами и риском массовых проверок - подробнее об этом можно узнать в материале о новых критериях и возможных закрытиях учебных организаций.

В целом, новые правила призваны повысить безопасность на дорогах и снизить число аварий с участием неопытных водителей. Для будущих инструкторов это означает более сложный и долгий путь к профессии, а для автошкол - необходимость пересматривать подходы к обучению и кадровой политике.

