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Автор: Дарья Климова

30 июля 2026, 16:41

С 1 сентября водителей ждут новые ограничения по рабочему времени и отдыху

С 1 сентября водителей ждут новые ограничения по рабочему времени и отдыху

Что меняется для водителей с 1 сентября - разбор новых правил

С 1 сентября водителей ждут новые ограничения по рабочему времени и отдыху

Скоро вступают в силу новые требования к режиму труда и отдыха для водителей в России. Мало кто знает, что теперь даже короткий перерыв будет регулироваться по-новому. Какие нюансы стоит учесть, почему это важно именно сейчас и что грозит за нарушение - объясняем с примерами и экспертными комментариями.

Скоро вступают в силу новые требования к режиму труда и отдыха для водителей в России. Мало кто знает, что теперь даже короткий перерыв будет регулироваться по-новому. Какие нюансы стоит учесть, почему это важно именно сейчас и что грозит за нарушение - объясняем с примерами и экспертными комментариями.

Водителей в России с 1 сентября ждут серьезные перемены: вступают в силу новые правила, которые затрагивают не только штатных сотрудников, но и индивидуальных предпринимателей. Эти изменения напрямую касаются режима труда и отдыха, что особенно важно для тех, кто проводит за рулем большую часть рабочего времени. Нововведения призваны повысить безопасность на дорогах и снизить риск переутомления водителей, что, по мнению специалистов, давно назрело.

Согласно приказу Минтранса РФ, теперь рабочая неделя для водителей не должна превышать 40 часов. При этом допускается суммированный учет рабочего времени - его можно считать не только за неделю, но и за месяц, а в отдельных случаях - за три месяца. Это дает компаниям и ИП больше гибкости, но одновременно требует строгого контроля за соблюдением норм.

Обычная смена ограничена 10 часами, однако при разделении рабочего дня на части разрешено увеличить ее до 12 часов, но не чаще двух раз в неделю. Для некоторых категорий - такси, скорой помощи, аварийных служб, вахтовиков - возможны исключения, позволяющие работать дольше. Как отмечает ТАСС, такие послабления предусмотрены для обеспечения бесперебойной работы критически важных служб.

Перерывы теперь тоже строго регламентированы: если смена длится более 4 часов, обязательный отдых составляет минимум 30 минут и максимум 2 часа. При работе свыше 8 часов допускается два перерыва. Важно, что время отдыха от управления автомобилем также включается в рабочее время, что ранее часто игнорировалось работодателями.

Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов, однако его можно сократить до 24 часов при условии последующей компенсации в течение трех недель. Это правило призвано защитить водителей от хронической усталости, но требует от работодателей четкого планирования графиков.

Стоит отметить, что новые нормы не распространяются на госслужбы, международные перевозки, пожарные части, скорую помощь и спецслужбы. Для этих категорий действуют отдельные регламенты. Приказ Минтранса будет действовать до 1 сентября 2032 года, что подчеркивает долгосрочный характер изменений.

Эксперты считают, что такие меры могут привести к снижению аварийности на дорогах, ведь усталость водителя - один из ключевых факторов риска. Важно помнить, что за нарушение новых требований предусмотрены административные санкции, а работодатели обязаны вести учет рабочего времени в соответствии с новыми стандартами.

В контексте этих изменений стоит вспомнить, что в России уже реализуются масштабные программы по повышению безопасности дорожного движения. Например, недавно стартовала инициатива по снижению смертности на дорогах, о которой подробнее рассказывалось в материале о новых мерах и изменениях для водителей к 2030 году - подробности о стратегии безопасности можно найти в нашем архиве.

Для справки: по данным профильных ведомств, усталость и нарушение режима труда и отдыха ежегодно становятся причиной тысяч ДТП. Новые правила должны не только повысить дисциплину среди водителей, но и создать более прозрачные условия для контроля со стороны работодателей и инспекторов. Важно, что изменения затрагивают практически всех, кто работает за рулем, кроме отдельных категорий, и будут действовать в течение ближайших шести лет. Это создает новую реальность для автотранспортной отрасли и требует от всех участников рынка внимательного отношения к деталям.

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