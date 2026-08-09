Новые правила перевозки детей с 1 сентября: ГИБДД ужесточает контроль и сроки уведомлений

9 августа 2026, 05:42
С 1 сентября вводятся новые требования к перевозке детей автобусами в России
С 1 сентября вводятся новые требования к перевозке детей автобусами в России
С 1 сентября в России вступают в силу обновленные правила перевозки детей автобусами. Теперь организаторам поездок придется учитывать новые сроки уведомления ГИБДД, требования к сопровождению и медицинскому обеспечению. Какие детали часто упускают и что грозит за нарушение - разбираемся, почему эти изменения важны именно сейчас.
С 1 сентября для всех, кто занимается организованной перевозкой детей автобусами, наступает новый порядок. Эти изменения затрагивают не только школы и туристические компании, но и родителей, которые доверяют перевозку своих детей профессионалам. Новые правила ставят целью повысить безопасность несовершеннолетних на дороге и ужесточить контроль за перевозчиком, рассказывает 360.ru.
Теперь уведомлять ГИБДД о предстоящей междугородней поездке необходимо не менее чем за 48 часов, а если речь идет о городской или пригородной перевозке — за сутки. Это означает, что спонтанные поездки становятся практически невозможными: организаторы должны заранее планировать маршруты и согласовывать их с органами Госавтоинспекции. Нарушение сроков уведомления может повлечь за собой отмену поездки или штрафы для перевозчика.
Особое внимание уделено сопровождению детей. Если в автобусе едет более 20 несовершеннолетних, у каждой двери должен находиться соответствующий сопровождающий. Это требование направлено на то, чтобы в случае чрезвычайной ситуации дети могли быстро и безопасно покинуть транспортное средство. В длительных поездках — если в колонне три и более автобуса или маршрут занимает более 12 часов — в группе обязательно должен присутствовать медицинский работник. Это нововведение особенно актуально для дальних экскурсий и длительных маршрутов.
Ночные перевозки теперь разрешены только в особых случаях: например, если группа опаздывает на поезд или самолет либо по решению региональных властей. В остальное время перевозка детей с 23:00 до 6:00 запрещена. Это правило должно снизить риски, связанные с утомлением водителей и снижением видимости на дороге в ночное время.
В новых правилах также закреплены понятия «инструктор-проводник» и «экскурсовод (гид)», а к водителям предъявляются дополнительные требования по стажу и состоянию здоровья. Важно отметить, что в мае утвержден стандарт оснащения комнат для матери и ребенка на объектах транспортной инфраструктуры, которые теперь разделены на три уровня в зависимости от пассажиропотока. Это создает более комфортные условия для семей с детьми во время ожидания транспорта.
Такие меры могут повысить уровень безопасности при перевозке детей и снизить количество аварий на дорогах. Важно помнить, что ответственность за организацию поездки теперь ложится не только на перевозчика, но и на сопровождающих лиц. Новые требования уже вызвали дискуссию среди специалистов: одни считают их оправданными, другие опасаются, что из-за бюрократической нагрузки часть требований может оказаться невыполнимой. Однако практика показывает, что ужесточение контроля часто приводит к снижению числа аварийных ситуаций.
ВРоссии ежегодно организуются тысячи детских автобусных перевозок, и даже незначительные изменения в правилах могут коснуться десятков тысяч семей. Новые задачи — сделать такую поездку максимально безопасной и прозрачной для всех участников процесса.
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