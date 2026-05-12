Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 04:22

Сэкономите пять минут? Лишитесь года: как обычный выезд на встречку теперь лишает прав

С 10 мая ужесточается наказание за выезд на встречку: камеры фиксируют всё

С 10 мая в России вступает в силу новый порядок наказания за выезд на встречную полосу: теперь даже кратковременное нарушение может привести к лишению водительских прав. Эксперты отмечают, что суды будут применять более строгий подход, а камеры фиксируют каждое движение. Почему это важно для всех, кто за рулем - в нашем материале.

С 10 мая в России вступают в силу новые правила, которые кардинально меняют жизнь водителей. За выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления даже на несколько секунд можно лишиться прав. Решение о сроке лишения теперь принимает только суд, а не инспектор на месте.

Раньше многие считали объезд пробки по встречке мелким нарушением, за которое грозил лишь штраф. Однако теперь камеры фиксируют не только факт пересечения сплошной линии, но и продолжительность маневра. Даже секундный выезд на встречную полосу достаточен для лишения прав.

Эксперты отмечают, что выезд на встречку — одна из главных причин лобовых ДТП с тяжелыми травмами и гибелью людей. Современные системы видеофиксации и регистраторы других участников движения не оставляют нарушителям шансов, а судебная практика становится жестче.

В КоАП не появилось новых статей, но с 10 мая меняется подход к рассмотрению дел. Четкая видеофиксация автоматически ведет к лишению прав, а повторное нарушение гарантирует год без руля. Суды больше не принимают доводы о спешке или отсутствии помех.

Особый риск — для тех, кто уже имел нарушения. Повторный выезд на встречку в течение года почти всегда влечет лишение прав на срок до полутора лет. Возможность отделаться штрафом фактически исчезает.

Чаще всего нарушителей ловят на традиционных «сокращалках»: выезд из пробки по встречке, обгон через сплошную, движение по встречным трамвайным путям. Городские власти активно устанавливают камеры именно в таких местах.

Популярные оправдания вроде «я никому не мешал» или «все так делают» больше не принимаются судами. Массовость нарушений не смягчает контроль, а личные обстоятельства не влияют на решение о лишении прав.

Чтобы не остаться без удостоверения, достаточно соблюдать базовые правила: не объезжать пробки по встречке, не обгонять через сплошную, не выезжать на встречные трамвайные пути. Цена ошибки слишком высока — год без прав, пересдача экзамена и долгая процедура возврата.

