29 марта 2018, 13:03
С 11 по 15 апреля в Санкт Петербурге пройдет выставка Мир Автомобиля
11 апреля 2018 года в Петербурге в 27-ой раз распахнет двери выставка Мир Автомобиля. Впервые отдельная экспозиция расскажет о перспективах развития электротранспорта.
Посетителям выставки представится возможность заглянуть в будущее SMART-технологий! Впервые на выставке «Мир Автомобиля» целая экспозиция электромобилей, среди которых – новинка Tesla Model X, Tesla Model S, Renault TWIZY, Renault Kongoo, Bravo EGO. Здесь можно познакомиться с современными электрокарами, их преимуществами и уникальными фишками, узнать, что такое бимодальное авто и как ездить без прав. Кроме того, на стенде электромобилей посетителей ждет впечатляющее технологичное шоу от Tesla Model X!
Приходите с 11 по 15 апреля 2018 на выставку «Мир Автомобиля» в Петербургский СКК! Билеты со скидкой на сайте http://autoworldexpo.ru/sale/
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| Кому: Сергей Раменко В принципе машина у вас не очень старая и поэтому я отметаю сразу проблему с предохранителями. С датчиками тоже еще нечего не могло произойти. Скорее всего, это именно проводка. Мой вам совет поезжайте на сто пусть все посмотрят. Проблема не опасная. Но если ее запустить дальше ...
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