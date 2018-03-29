29 марта 2018, 13:03

С 11 по 15 апреля в Санкт Петербурге пройдет выставка Мир Автомобиля

11 апреля 2018 года в Петербурге в 27-ой раз распахнет двери выставка Мир Автомобиля. Впервые отдельная экспозиция расскажет о перспективах развития электротранспорта.
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С 11 по 15 апреля в Санкт Петербурге пройдет выставка Мир Автомобиля
Посетителям выставки представится возможность заглянуть в будущее SMART-технологий! Впервые на выставке «Мир Автомобиля» целая экспозиция электромобилей, среди которых – новинка Tesla Model X, Tesla Model S, Renault TWIZY, Renault Kongoo, Bravo EGO. Здесь  можно познакомиться с современными электрокарами, их преимуществами и уникальными фишками, узнать, что такое бимодальное авто и как ездить без прав. Кроме того, на стенде электромобилей посетителей ждет впечатляющее технологичное шоу от Tesla Model X!
Приходите с 11 по 15 апреля 2018 на выставку «Мир Автомобиля» в Петербургский СКК! Билеты со скидкой на сайте  http://autoworldexpo.ru/sale/

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bratkovsky
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С 11 по 15 апреля в Санкт Петербурге пройдет выставка Мир Автомобиля
Посетителям выставки представится возможность заглянуть в будущее SMART-технологий! Впервые на выставке «Мир Автомобиля» целая экспозиция электромобилей, среди которых – новинка Tesla Model X, Tesla Model S, Renault TWIZY, Renault Kongoo, Bravo EGO. Здесь  можно познакомиться с современными электрокарами, их преимуществами и уникальными фишками, узнать, что такое бимодальное авто и как ездить без прав. Кроме того, на стенде электромобилей посетителей ждет впечатляющее технологичное шоу от Tesla Model X!Приходите с 11 по 15 апреля 2018 на выставку «Мир Автомобиля» в Петербургский СКК! Билеты со скидкой на сайте  http://autoworldexpo.ru/sale/
2018-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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