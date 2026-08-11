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Автор: Дарья Климова

11 августа 2026, 06:44

С 13 августа 2026 года бензин «Евро-3» появится на оптовом рынке

С 13 августа 2026 года бензин «Евро-3» появится на оптовом рынке

Официально: с 15 августа стартуют оптовые продажи бензина «Евро-3» — что изменится для водителей

С 13 августа 2026 года бензин «Евро-3» появится на оптовом рынке

В августе ожидаются важные перемены на топливном рынке. Новые возможности для автозаправок. Водителей ждут изменения в ассортименте топлива. Следите за развитием событий.

В августе ожидаются важные перемены на топливном рынке. Новые возможности для автозаправок. Водителей ждут изменения в ассортименте топлива. Следите за развитием событий.

С 15 августа 2026 года на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже стартуют оптовые продажи бензина экологического класса «Евро-3». Соответствующее уведомление уже размещено на официальном сайте биржи.

Это событие открывает новые перспективы для автозаправочных станций, которые теперь смогут приобретать топливо по сниженным ценам напрямую на бирже. В перечень реализуемых продуктов включены три вида бензина, соответствующих стандарту ГОСТ 32513-2023: АИ-98-К3, АИ-95-К3 и АИ-92-К3. Это означает, что владельцы заправок смогут закупать эти виды топлива по оптовым расценкам, а затем реализовывать их конечным потребителям по розничным ценам. Для автомобилистов это может означать расширение ассортимента на АЗС и потенциальное влияние на стоимость топлива.

Важным фактором для появления «Евро-3» на рынке стало недавнее решение правительства. 5 августа 2026 года был утвержден документ, который временно смягчил требования к составу автомобильного топлива. Согласно постановлению № 976, до 1 июля 2027 года на территории России разрешено производство и продажа бензинов классов К2 («Евро-2»), К3 («Евро-3»), К4 («Евро-4») и К5 («Евро-5»), включая варианты с содержанием метанола до 3%.

Для рынка это решение стало ответом на текущие вызовы в топливной отрасли. Введение новых стандартов и расширение ассортимента призвано стабилизировать ситуацию с поставками и обеспечить доступность топлива для всех участников рынка. Ожидается, что появление «Евро-3» на бирже позволит более гибко реагировать на спрос и поддерживать конкурентоспособные цены.

Эксперты отмечают, что такие изменения могут повлиять не только на стоимость топлива, но и на экологическую ситуацию, поскольку бензины разных классов отличаются по уровню выбросов вредных веществ. В ближайшие месяцы станет ясно, как нововведения скажутся на рынке и поведении автолюбителей.

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