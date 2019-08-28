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28 августа 2019, 17:54

С 2020 года камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО

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В мае 2019 года камеры на дорогах Москвы начали в тестовом режиме выявлять автомобили без действующего полиса ОСАГО. Пока автовладельцам рассылают лишь предупреждения и рекомендации оформить страховку. С 2020 года система заработает в штатном режиме. На основании данных, полученных с камер, будут выписывать штрафы.
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Идея проверять ОСАГО в автоматическом режиме с помощью дорожных камер появилась давно. Но в ходе ее реализации заинтересованные ведомства столкнулись в рядом сложностей. Запуск сервиса несколько раз переносился. Наконец, в начале августа стало известно, что тестирование стартовало еще в мае. Первые 5,5 тыс. нарушителей должны были уже получить письма с рекомендацией оформить полис.

Как сообщил корреспонденту Autonews.ru вице-премьер правительства РФ Максим Акимов, в штатном режиме система заработает в первом квартале 2020 года. Автовладельцам начнут рассылать не предупреждения и рекомендации, а реальные штрафы. Напомним, сейчас штраф за отсутствие действующего полиса «автогражданки» составляет 800 рублей. На данный вид нарушений распространяется правило о 50-процентной скидке при оплате в 20-дневный срок после вынесения постановления.

На первом этапе тестирование проводилось только в Москве. В дальнейшем его планировали распространить на Санкт-Петербург и Казань. Если письмо с уведомлением было направлено ошибочно и страховка у водителя есть, автовладелец может сообщить об этом, позвонив на горячую линию РСА.
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С 2020 года камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО
{{material_127273}}Идея проверять ОСАГО в автоматическом режиме с помощью дорожных камер появилась давно. Но в ходе ее реализации заинтересованные ведомства столкнулись в рядом сложностей. Запуск сервиса несколько раз переносился. Наконец, в начале августа стало известно, что тестирование стартовало еще в мае. Первые 5,5 тыс. нарушителей должны были уже получить письма с рекомендацией оформить полис.Как сообщил корреспонденту Autonews.ru вице-премьер правительства РФ Максим Акимов, в штатном режиме система заработает в первом квартале 2020 года. Автовладельцам начнут рассылать не предупреждения и рекомендации, а реальные штрафы. Напомним, сейчас штраф за отсутствие действующего полиса «автогражданки» составляет 800 рублей. На данный вид нарушений распространяется правило о 50-процентной скидке при оплате в 20-дневный срок после вынесения постановления.На первом этапе тестирование проводилось только в Москве. В дальнейшем его планировали распространить на Санкт-Петербург и Казань. Если письмо с уведомлением было направлено ошибочно и страховка у водителя есть, автовладелец может сообщить об этом, позвонив на горячую линию РСА.
2019-08-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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