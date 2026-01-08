Банки ужесточают правила — что ждет покупателей авто — Новые требования или шанс для лизинга

С 2026 года автокредиты только с подтвержденным доходом заемщика в России

Банки меняют подход к автокредитам. С 2026 года потребуется подтверждать доход официально. Это может изменить структуру спроса на новые автомобили. Некоторые заемщики рискуют остаться без кредита. Рынок готовится к переменам.

С начала 2026 года российские банки вводят новые правила для желающих приобрести автомобиль в кредит. Теперь для получения автокредита потребуется не просто указать доход в анкете, а подтвердить его официально. Подойдут справки 2-НДФЛ, выписки с зарплатного счета или данные из цифрового профиля на Госуслугах. Банки больше не смогут использовать собственные скоринговые модели для оценки платежеспособности - только официальные документы.

Как сообщает «Российская Газета», эти перемены могут серьезно повлиять на рынок. По оценкам экспертов, до 40% потенциальных заемщиков могут оказаться за бортом - именно столько людей ранее проходили по внутренним моделям банков, не имея официальных подтверждений дохода. Особенно остро это коснется тех, кто получает зарплату «в конверте» или работает неофициально.

В первые месяцы 2026 года ожидается заметное снижение объема выдачи автокредитов. Представители банков прогнозируют падение от 20 до 50 процентов, в зависимости от того, насколько клиенты готовы собирать и предоставлять необходимые справки. Для многих покупателей это станет неожиданным препятствием на пути к новому автомобилю.

Банки теперь будут тщательнее проверять платежеспособность клиентов. Это приведет к увеличению времени рассмотрения заявок и замедлит процесс одобрения кредитов. Для зарплатных клиентов, у которых есть официальный доход, процедура останется прежней - банк получит все данные автоматически. А вот тем, кто не получает зарплату на карту, придется собирать внушительный пакет документов: справки с работы, выписки из пенсионного фонда, подтверждения от работодателя.

Доля новых отечественных автомобилей, приобретаемых в кредит, сейчас составляет 60-65 процентов, а среди иномарок - почти 80. Новые требования могут изменить эту структуру: часть покупателей с неофициальными доходами временно выпадет из кредитного процесса. В результате увеличится доля клиентов с «белыми» доходами и более высокой финансовой дисциплиной.

Банки не запрещают выдавать кредиты без подтверждения дохода, но в этом случае им придется создавать повышенные резервы, что приведет к росту процентных ставок. Однако из-за ограничений по полной стоимости кредита банки не смогут сильно повысить ставки, поэтому такие кредиты станут редкостью.

Эксперты отмечают, что интерес к лизингу автомобилей для физических лиц может резко возрасти. Лизинг пока не подпадает под столь жесткие требования регулятора, и для многих это может стать альтернативой автокредиту. Некоторые специалисты уверены: сейчас самое время для взлета лизинга на рынке частных автомобилей.

В среднесрочной перспективе рынок адаптируется к новым условиям. Банки и автопроизводители уже разрабатывают комбинированные программы, увеличивают первоначальные взносы и предлагают более гибкие схемы платежей. Это позволит частично компенсировать снижение объемов кредитования и поддержать продажи новых машин.

Для заемщиков, которые привыкли к простым и быстрым автокредитам, перемены могут показаться слишком резкими. Но для банков и государства это шаг к большей прозрачности и снижению рисков невозврата. Впрочем, не исключено, что часть покупателей просто уйдет в тень или выберет другие финансовые инструменты.

Сотрудники банков теперь будут связываться с каждым клиентом, чтобы запросить подтверждающие документы. Без этого получить кредит станет практически невозможно. Рынок автомобилей в России вступает в новую эру - эру официальных доходов и строгих правил.