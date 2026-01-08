Банки ужесточают правила — что ждет покупателей авто — Новые требования или шанс для лизинга

8 января 2026, 13:52
С 2026 года автокредиты только с подтвержденным доходом заемщика в России
С 2026 года автокредиты только с подтвержденным доходом заемщика в России
Банки меняют подход к автокредитам. С 2026 года потребуется подтверждать доход официально. Это может изменить структуру спроса на новые автомобили. Некоторые заемщики рискуют остаться без кредита. Рынок готовится к переменам.
С начала 2026 года российские банки вводят новые правила для желающих приобрести автомобиль в кредит. Теперь для получения автокредита потребуется не просто указать доход в анкете, а подтвердить его официально. Подойдут справки 2-НДФЛ, выписки с зарплатного счета или данные из цифрового профиля на Госуслугах. Банки больше не смогут использовать собственные скоринговые модели для оценки платежеспособности - только официальные документы.
Как сообщает «Российская Газета», эти перемены могут серьезно повлиять на рынок. По оценкам экспертов, до 40% потенциальных заемщиков могут оказаться за бортом - именно столько людей ранее проходили по внутренним моделям банков, не имея официальных подтверждений дохода. Особенно остро это коснется тех, кто получает зарплату «в конверте» или работает неофициально.
В первые месяцы 2026 года ожидается заметное снижение объема выдачи автокредитов. Представители банков прогнозируют падение от 20 до 50 процентов, в зависимости от того, насколько клиенты готовы собирать и предоставлять необходимые справки. Для многих покупателей это станет неожиданным препятствием на пути к новому автомобилю.
Банки теперь будут тщательнее проверять платежеспособность клиентов. Это приведет к увеличению времени рассмотрения заявок и замедлит процесс одобрения кредитов. Для зарплатных клиентов, у которых есть официальный доход, процедура останется прежней - банк получит все данные автоматически. А вот тем, кто не получает зарплату на карту, придется собирать внушительный пакет документов: справки с работы, выписки из пенсионного фонда, подтверждения от работодателя.
Доля новых отечественных автомобилей, приобретаемых в кредит, сейчас составляет 60-65 процентов, а среди иномарок - почти 80. Новые требования могут изменить эту структуру: часть покупателей с неофициальными доходами временно выпадет из кредитного процесса. В результате увеличится доля клиентов с «белыми» доходами и более высокой финансовой дисциплиной.
Банки не запрещают выдавать кредиты без подтверждения дохода, но в этом случае им придется создавать повышенные резервы, что приведет к росту процентных ставок. Однако из-за ограничений по полной стоимости кредита банки не смогут сильно повысить ставки, поэтому такие кредиты станут редкостью.
Эксперты отмечают, что интерес к лизингу автомобилей для физических лиц может резко возрасти. Лизинг пока не подпадает под столь жесткие требования регулятора, и для многих это может стать альтернативой автокредиту. Некоторые специалисты уверены: сейчас самое время для взлета лизинга на рынке частных автомобилей.
В среднесрочной перспективе рынок адаптируется к новым условиям. Банки и автопроизводители уже разрабатывают комбинированные программы, увеличивают первоначальные взносы и предлагают более гибкие схемы платежей. Это позволит частично компенсировать снижение объемов кредитования и поддержать продажи новых машин.
Для заемщиков, которые привыкли к простым и быстрым автокредитам, перемены могут показаться слишком резкими. Но для банков и государства это шаг к большей прозрачности и снижению рисков невозврата. Впрочем, не исключено, что часть покупателей просто уйдет в тень или выберет другие финансовые инструменты.
Сотрудники банков теперь будут связываться с каждым клиентом, чтобы запросить подтверждающие документы. Без этого получить кредит станет практически невозможно. Рынок автомобилей в России вступает в новую эру - эру официальных доходов и строгих правил.
Похожие материалы
-
08.01.2026, 15:21
5000 км с Changan CS55 Plus: честный опыт эксплуатации и неожиданные минусы
Владелец делится реальными впечатлениями после 5000 км на Changan CS55 Plus. Какие детали удивили, а что разочаровало? Автор сравнивает с другими китайскими и корейскими моделями. В материале - только личный опыт и честные наблюдения.Читать далее
-
08.01.2026, 15:07
Экс-глава Porsche признал ошибку с отказом от бензинового Macan
Porsche готовит новый кроссовер с ДВС. Электрический Macan не оправдал ожиданий. В компании пересматривают стратегию. Новый руководитель уже приступил к работе. Подробности о будущем бренда интригуют.Читать далее
-
08.01.2026, 14:37
Как зарегистрировать автомобиль без водительских прав в 2026 году и что для этого нужно
Можно ли оформить авто на себя без прав? Какие документы потребуются для регистрации? Как получить страховку и взять кредит без водительского удостоверения? Разбираемся в нюансах и подводных камнях процедуры. Не все так просто, как кажется.Читать далее
-
08.01.2026, 13:43
В Челябинске продают Toyota Camry 2017 года с минимальным пробегом за 3,6 млн рублей
В Челябинске выставили на продажу Toyota Camry 2017 года с пробегом 21 640 км. Цена - 3,6 млн рублей. Автомобиль в максимальной комплектации и отличном состоянии. Почему стоимость так высока? Подробности в материале.Читать далее
-
08.01.2026, 13:21
Автомобили на подписке: как опции превращаются в ежемесячные платежи
Владельцы авто сталкиваются с новой реальностью. Опции становятся сервисом, а не разовой покупкой. Почему автопроизводители выбирают подписку? Как это изменит привычки водителей? Эксперт объясняет неожиданные нюансы.Читать далее
-
08.01.2026, 05:39
Какая автомобильная марка из Кореи удивила США своим ростом
В 2025 году на американском рынке произошел неожиданный прорыв. Лидером по темпам роста стала не местная марка. Внимание автолюбителей привлек бренд из Южной Кореи. Итоги года удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 16:01
Психологические уловки инспекторов: как не стать жертвой на дороге
Встреча с инспектором может обернуться неожиданным стрессом. Важно знать, как вести себя уверенно. Психологические приемы часто используются для давления. Разберем, как не попасться на уловки.Читать далее
Похожие материалы
-
08.01.2026, 15:21
5000 км с Changan CS55 Plus: честный опыт эксплуатации и неожиданные минусы
Владелец делится реальными впечатлениями после 5000 км на Changan CS55 Plus. Какие детали удивили, а что разочаровало? Автор сравнивает с другими китайскими и корейскими моделями. В материале - только личный опыт и честные наблюдения.Читать далее
-
08.01.2026, 15:07
Экс-глава Porsche признал ошибку с отказом от бензинового Macan
Porsche готовит новый кроссовер с ДВС. Электрический Macan не оправдал ожиданий. В компании пересматривают стратегию. Новый руководитель уже приступил к работе. Подробности о будущем бренда интригуют.Читать далее
-
08.01.2026, 14:37
Как зарегистрировать автомобиль без водительских прав в 2026 году и что для этого нужно
Можно ли оформить авто на себя без прав? Какие документы потребуются для регистрации? Как получить страховку и взять кредит без водительского удостоверения? Разбираемся в нюансах и подводных камнях процедуры. Не все так просто, как кажется.Читать далее
-
08.01.2026, 13:43
В Челябинске продают Toyota Camry 2017 года с минимальным пробегом за 3,6 млн рублей
В Челябинске выставили на продажу Toyota Camry 2017 года с пробегом 21 640 км. Цена - 3,6 млн рублей. Автомобиль в максимальной комплектации и отличном состоянии. Почему стоимость так высока? Подробности в материале.Читать далее
-
08.01.2026, 13:21
Автомобили на подписке: как опции превращаются в ежемесячные платежи
Владельцы авто сталкиваются с новой реальностью. Опции становятся сервисом, а не разовой покупкой. Почему автопроизводители выбирают подписку? Как это изменит привычки водителей? Эксперт объясняет неожиданные нюансы.Читать далее
-
08.01.2026, 05:39
Какая автомобильная марка из Кореи удивила США своим ростом
В 2025 году на американском рынке произошел неожиданный прорыв. Лидером по темпам роста стала не местная марка. Внимание автолюбителей привлек бренд из Южной Кореи. Итоги года удивили даже скептиков. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 16:01
Психологические уловки инспекторов: как не стать жертвой на дороге
Встреча с инспектором может обернуться неожиданным стрессом. Важно знать, как вести себя уверенно. Психологические приемы часто используются для давления. Разберем, как не попасться на уловки.Читать далее