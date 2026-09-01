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Автор: Дарья Климова

1 сентября 2026, 11:58

С 2026 года на АЗС появится топливо ниже Евро-5: что изменится для водителей

С 2026 года на АЗС появится топливо ниже Евро-5: что изменится для водителей

Десять месяцев без ограничений: разбираемся в новых правилах продажи топлива и их последствиях

С 2026 года на АЗС появится топливо ниже Евро-5: что изменится для водителей

Правительство неожиданно разрешило временную продажу бензина и дизеля стандартов ниже Евро-5 на российских АЗС. Мера затронет миллионы автомобилистов и может повлиять на рынок топлива. Какие последствия ждут водителей, что изменится для автопарка и почему решение принято именно сейчас - разбираемся подробно.

Правительство неожиданно разрешило временную продажу бензина и дизеля стандартов ниже Евро-5 на российских АЗС. Мера затронет миллионы автомобилистов и может повлиять на рынок топлива. Какие последствия ждут водителей, что изменится для автопарка и почему решение принято именно сейчас - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов это решение может стать одним из самых заметных изменений на топливном рынке за последние годы. С 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года на автозаправках страны официально разрешат продавать бензин и дизель, не соответствующие стандарту Евро-5. Как сообщили в Минэнерго, соответствующее постановление уже принято правительством, и теперь на АЗС появятся виды топлива, которые ранее были доступны только по внутренним контрактам между заводами и крупными потребителями.

Временное послабление касается бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 - в обиходе их называют Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. До сих пор реализация топлива ниже Евро-5 на розничном рынке была запрещена, что ограничивало выбор для владельцев старых автомобилей и создавало определенные сложности для нефтеперерабатывающих предприятий. Теперь же, в течение десяти месяцев, все эти виды топлива смогут продаваться на равных условиях.

По мнению специалистов, мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка горючего и предотвращение дефицита, который периодически возникает в межсезонье или при резких скачках спроса. Ранее подобные шаги уже предпринимались, но только в части оптовых поставок. Теперь же речь идет о розничной продаже, что может сказаться на ценах и доступности топлива для конечных потребителей.

В Минэнерго пояснили, что ранее бензин и дизель низших экологических классов могли использоваться только в рамках внутренних контрактов между заводами и крупными компаниями, но на АЗС их реализация была ограничена. С введением новых правил топливо этих классов поступит в розничную сеть, и автолюбители смогут выбирать подходящий вариант в зависимости от технических особенностей своих машин. При этом заправки обязаны информировать клиентов о классе реализуемого топлива, чтобы избежать недоразумений и возможных технических проблем.

Интересно, что подобные изменения могут повлиять не только на владельцев старых автомобилей, но и на рынок новых машин. Как отмечают эксперты, использование топлива низших экологических классов может привести к ускоренному износу современных моторов, рассчитанных на Евро-5 и выше. В одном из недавних материалов подробно разбирались риски для кроссоверов и других современных авто, если использовать некачественный бензин - подробнее о последствиях для моторов.

Стоит добавить, что решение о временном разрешении продажи топлива ниже Евро-5 принято на фоне необходимости поддерживать стабильность рынка и обеспечить бесперебойную работу транспорта в условиях возможных перебоев с поставками. По имеющимся данным, в России до сих пор эксплуатируется значительное количество автомобилей, для которых топливо класса Евро-2 или Евро-3 является оптимальным. В то же время, для новых машин использование такого бензина может быть чревато дорогостоящим ремонтом. Важно помнить, что после 30 июня 2027 года действие послабления завершится, и на АЗС вновь останется только топливо, соответствующее современным экологическим стандартам.

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