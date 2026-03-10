Проезд по МСД станет дороже из-за новых правил — что изменится для водителей

С 2026 года проезд по МСД в Москве подорожает: новые тарифы и детали

С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик увеличится до 15 рублей за участок. Это решение затронет тысячи автомобилистов столицы. Почему власти идут на такой шаг, какие категории транспорта останутся на льготе и как изменится привычный маршрут - разбираемся в деталях. Часть водителей по-прежнему смогут ездить бесплатно.

Водителей Москвы ждет очередное повышение платы за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) - с 14 марта 2026 года тариф в часы пик вырастет до 15 рублей за один участок. Это решение столичных властей напрямую скажется на бюджете тех, кто ежедневно пользуется этой трассой для поездок на работу или по делам. По информации Autonews, стоимость полного маршрута по МСД, который состоит из девяти участков, теперь составит 135 рублей в самые загруженные часы.

Платить придется только в будние дни с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 - именно в эти периоды фиксируется максимальный поток машин. В остальное время, а также по выходным и праздникам, проезд по МСД останется бесплатным. Таким образом, около 70% времени в рабочие дни трасса будет открыта для всех без оплаты, что особенно важно для тех, кто предпочитает планировать поездки вне пиковых часов.

Власти объясняют, что повышение тарифа - вынужденная мера для поддержания высокой скорости движения и предсказуемости маршрутов. По их словам, это позволит избежать заторов и сохранить комфорт для тех, кто готов платить за экономию времени. При этом транзитный проезд по всей трассе останется на прежнем уровне - 950 рублей, и этот тариф не будет пересматриваться.

Важно отметить, что плата взимается только если въезд и выезд с участка МСД произошли в платное время. Например, если водитель заехал на трассу в 6:55, а выехал уже после 7:00, поездка будет бесплатной. Это правило часто игнорируют, хотя оно может существенно сэкономить деньги тем, кто выезжает рано утром.

Некоторые категории транспорта по-прежнему освобождены от оплаты: городские автобусы, школьные перевозки, коммунальная техника, машины экстренных служб и почты, а также такси с лицензией Москвы и Московской области. Для этих участников дорожного движения условия не изменятся, что позволит им выполнять свои задачи без дополнительных расходов.

Напомним, что предыдущее повышение стоимости проезда по МСД произошло осенью 2025 года, когда тариф подняли до 10 рублей за участок, а с января 2026 года он был проиндексирован до 13 рублей. Новое увеличение - уже третье за последние два года, что вызывает вопросы у многих автомобилистов о дальнейшем росте цен на пользование городской инфраструктурой.

МСД - это бессветофорная магистраль, соединяющая север и юг столицы, проходящая от М-11 «Нева» до М-2 «Крым» и имеющая выход на М-12 «Восток». Трасса объединяет крупнейшие вылетные магистрали города: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК и МКАД. Благодаря МСД удалось существенно разгрузить МКАД, Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо, а общая протяженность трассы составляет 68 километров.

Для тех, кто следит за изменениями в системе оплаты проезда по МСД, будет полезно узнать о новых возможностях, которые появились благодаря интеграции с популярными сервисами. Например, недавно в столице внедрили функцию оплаты через 2ГИС, что позволяет водителям заранее планировать расходы и получать уведомления о смене платного режима.

В целом, повышение стоимости проезда по МСД - это еще один шаг к регулированию транспортных потоков в мегаполисе. Власти делают ставку на гибкую тарификацию, чтобы стимулировать водителей выбирать менее загруженные часы и тем самым снижать нагрузку на дороги в пиковые периоды. Однако для многих автомобилистов вопрос стоимости остается острым, ведь регулярные поездки по МСД становятся все менее доступными для широкого круга горожан.