Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

9 февраля 2026, 08:11

МВД вводит новые правила для пунктов техосмотра: что изменится для водителей и операторов уже с 1 сентября 2026 года

Стало известно, что МВД готовит масштабные перемены в системе техосмотра. Уже с 2026 года пункты смогут блокировать мгновенно, а водителям упростят процедуру проверки. Какие проблемы решит нововведение и что грозит недобросовестным операторам - разбираемся подробно.

Российских автомобилистов ждет заметное обновление правил прохождения техосмотра. МВД готовит к запуску новые механизмы контроля, которые должны не только повысить прозрачность процедуры, но и избавить рынок от мошенников, пишет ТАСС. Для многих водителей это означает, что привычный порядок прохождения ТО изменится, а для операторов - что работать «по-старому» уже не получится.

Главная интрига - возможность мгновенно отключать подозрительные пункты техосмотра от федеральной системы. Раньше для этого требовалось согласование с другими ведомствами, теперь же МВД получит право самостоятельно блокировать доступ к базе. Это позволит быстро пресекать схемы с поддельными диагностическими картами, которые годами оставались головной болью для автовладельцев и страховщиков.

Еще одно важное новшество - интеграция с федеральной системой «Такси». Операторы техосмотра получат прямой доступ к данным о машинах, работающих в такси, и смогут оперативно выявлять тех, кто уклоняется от обязательного осмотра. Напомним, для такси техосмотр обязателен каждые шесть месяцев, и теперь скрыться от контроля станет практически невозможно.

Для обычных водителей, напротив, процедура станет проще. Вместо бумажных документов теперь достаточно будет показать выписку из электронного реестра транспортных средств. В ней содержится вся необходимая информация об автомобиле, включая историю регистраций и технических изменений. Это избавит от необходимости носить с собой лишние бумаги и ускорит сам процесс проверки.

Сейчас проект постановления проходит финальную стадию согласования. Ведомства анализируют, не приведут ли новые требования к дополнительным расходам для бизнеса и не станут ли они обременительными для бюджета. Только после этого документ попадет на стол правительства. Если не возникнет новых препятствий, уже с 1 сентября 2026 года новые правила вступят в силу.

Для рынка это означает, что эпоха «серых» схем и фиктивных диагностических карт подходит к концу. Операторы, привыкшие работать по старым правилам, рискуют остаться без доступа к системе в любой момент. А для водителей - это шанс наконец-то получить честный и прозрачный техосмотр без лишней бюрократии. Впрочем, расслабляться не стоит: контроль станет жестче, а требования к пунктам - строже. В ближайшие месяцы стоит внимательно следить за деталями, чтобы не оказаться в числе тех, кто не успел подготовиться к переменам.

