Тонировка под запретом — что изменится для водителей с нового года

6 января 2026, 23:15
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Водителей ждут новые правила с 2026 года. Изменения затронут даже временно ввезенные авто. Штрафы станут неизбежными для всех. Неожиданные детали в законе удивят многих. Проверьте, что грозит вашему автомобилю.
С 9 января 2026 года в России вступают в силу новые требования к тонировке стекол автомобилей. Теперь под действие закона попадают абсолютно все транспортные средства, включая те, что временно ввезены на территорию страны. Это нововведение ликвидирует лазейку, которой пользовались многие автовладельцы, чтобы избежать ответственности за излишне темные стекла.
Ранее регулирование тонировки основывалось на Техническом регламенте Таможенного союза. Однако этот документ не распространялся на автомобили, прибывшие из государств, не входящих в ЕАЭС. В результате владельцы таких машин могли свободно ездить с любой степенью затемнения стекол, не опасаясь штрафов. Теперь ситуация меняется кардинально.
Согласно новым правилам, все автомобили, независимо от страны происхождения и статуса ввоза, должны соответствовать российским стандартам допуска к эксплуатации. Это значит, что требования к светопропусканию стекол становятся едиными для всех. Нарушение этих норм будет караться штрафом в размере 500 рублей.
Как сообщает Российская Газета, изменения закреплены в Федеральном законе, который вносит поправки в статью 12.5 КоАП. Закон устраняет прежние пробелы и делает невозможным уход от ответственности за счет особенностей временного ввоза. Теперь инспекторы смогут выписывать штрафы любому водителю, чья машина не соответствует установленным стандартам по тонировке.
Стоит отметить, что нововведение касается не только частных лиц, но и юридических, а также должностных лиц, если речь идет о служебных автомобилях. Впрочем, размер штрафа для всех категорий остается прежним - 500 рублей за каждое выявленное нарушение.
Интересно, что одновременно с этим законом в России увеличиваются штрафы за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Для физических лиц сумма вырастет до 5 тысяч рублей, для должностных - до 50 тысяч, а для юридических - до 200 тысяч рублей. Это говорит о том, что государство всерьез взялось за вопросы безопасности на дорогах и ужесточает контроль за соблюдением правил.
Многие водители уже сейчас задаются вопросом: как будут проверять соответствие тонировки новым требованиям? Ожидается, что сотрудники ГИБДД получат дополнительные инструкции и оборудование для измерения светопропускания стекол. Впрочем, практика показывает, что даже простая визуальная проверка часто позволяет выявить явные нарушения.
Водителям, которые привыкли к плотной тонировке, стоит задуматься о замене стекол или пленки заранее. Ведь с 2026 года избежать штрафа не получится ни при каких обстоятельствах. Даже если автомобиль был ввезен временно, требования будут одинаковыми для всех.
С одной стороны, такие меры могут показаться излишне строгими. С другой - единые правила для всех участников дорожного движения способствуют повышению безопасности и прозрачности на дорогах. Впрочем, не исключено, что часть автомобилистов попытается искать новые способы обойти закон, но теперь сделать это будет гораздо сложнее.
Похожие материалы
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 16:01
Психологические уловки инспекторов: как не стать жертвой на дороге
Встреча с инспектором может обернуться неожиданным стрессом. Важно знать, как вести себя уверенно. Психологические приемы часто используются для давления. Разберем, как не попасться на уловки.Читать далее
-
07.01.2026, 13:54
В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году
В январе 2026 года инспекторы начали массовые проверки шин. Водителей ждут новые требования. Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Подробности о рейдах и наказаниях - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 23:34
Контрактные моторы и коробки: почему замена может обернуться проблемой для автовладельца
Контрактные агрегаты часто скрывают дефекты и юридические ловушки. Проверка не всегда помогает. Ремонт оригинала может быть дороже, но безопаснее. Не все продавцы честны. Выбор между риском и затратами остается за владельцем.Читать далее
-
06.01.2026, 23:22
Когда менять воздушный фильтр и почему это важно для двигателя
Многие водители недооценивают роль воздушного фильтра. Его состояние напрямую влияет на работу мотора. Несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам. В статье раскрыты нюансы выбора и обслуживания фильтра. Узнайте, как избежать лишних затрат.Читать далее
-
06.01.2026, 18:21
Пять китайских автомобилей, которые россияне не хотят покупать даже новыми — в чем причина
На складах дилеров скопились непроданные китайские авто. Некоторые марки теряют позиции, несмотря на рост рынка. Какие модели оказались в аутсайдерах и почему? Разбираемся, что происходит с неудачниками сегмента.Читать далее
-
06.01.2026, 18:10
Belgee X70 Active против Tenet T7 Active: кто из кроссоверов удивит больше
Два свежих SUV из Беларуси и России вступают в битву за внимание покупателей. Сравниваем их моторы, оснащение и комфорт. Кто из них предложит больше за свои деньги? Неожиданные нюансы в деталях комплектаций.Читать далее
-
06.01.2026, 14:46
Европейский автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter удивляет простором и уютом
Жизнь в автодоме давно стала трендом в США, но теперь и Европа не отстает. Голландская компания Off-Grid Campers создала уникальный дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter. В нем нет компромиссов между комфортом и мобильностью. Чем удивляет этот проект? Читайте далее.Читать далее
Похожие материалы
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 16:01
Психологические уловки инспекторов: как не стать жертвой на дороге
Встреча с инспектором может обернуться неожиданным стрессом. Важно знать, как вести себя уверенно. Психологические приемы часто используются для давления. Разберем, как не попасться на уловки.Читать далее
-
07.01.2026, 13:54
В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году
В январе 2026 года инспекторы начали массовые проверки шин. Водителей ждут новые требования. Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Подробности о рейдах и наказаниях - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 23:34
Контрактные моторы и коробки: почему замена может обернуться проблемой для автовладельца
Контрактные агрегаты часто скрывают дефекты и юридические ловушки. Проверка не всегда помогает. Ремонт оригинала может быть дороже, но безопаснее. Не все продавцы честны. Выбор между риском и затратами остается за владельцем.Читать далее
-
06.01.2026, 23:22
Когда менять воздушный фильтр и почему это важно для двигателя
Многие водители недооценивают роль воздушного фильтра. Его состояние напрямую влияет на работу мотора. Несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам. В статье раскрыты нюансы выбора и обслуживания фильтра. Узнайте, как избежать лишних затрат.Читать далее
-
06.01.2026, 18:21
Пять китайских автомобилей, которые россияне не хотят покупать даже новыми — в чем причина
На складах дилеров скопились непроданные китайские авто. Некоторые марки теряют позиции, несмотря на рост рынка. Какие модели оказались в аутсайдерах и почему? Разбираемся, что происходит с неудачниками сегмента.Читать далее
-
06.01.2026, 18:10
Belgee X70 Active против Tenet T7 Active: кто из кроссоверов удивит больше
Два свежих SUV из Беларуси и России вступают в битву за внимание покупателей. Сравниваем их моторы, оснащение и комфорт. Кто из них предложит больше за свои деньги? Неожиданные нюансы в деталях комплектаций.Читать далее
-
06.01.2026, 14:46
Европейский автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter удивляет простором и уютом
Жизнь в автодоме давно стала трендом в США, но теперь и Европа не отстает. Голландская компания Off-Grid Campers создала уникальный дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter. В нем нет компромиссов между комфортом и мобильностью. Чем удивляет этот проект? Читайте далее.Читать далее