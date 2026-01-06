Тонировка под запретом — что изменится для водителей с нового года

С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России

Водителей ждут новые правила с 2026 года. Изменения затронут даже временно ввезенные авто. Штрафы станут неизбежными для всех. Неожиданные детали в законе удивят многих. Проверьте, что грозит вашему автомобилю.

С 9 января 2026 года в России вступают в силу новые требования к тонировке стекол автомобилей. Теперь под действие закона попадают абсолютно все транспортные средства, включая те, что временно ввезены на территорию страны. Это нововведение ликвидирует лазейку, которой пользовались многие автовладельцы, чтобы избежать ответственности за излишне темные стекла.

Ранее регулирование тонировки основывалось на Техническом регламенте Таможенного союза. Однако этот документ не распространялся на автомобили, прибывшие из государств, не входящих в ЕАЭС. В результате владельцы таких машин могли свободно ездить с любой степенью затемнения стекол, не опасаясь штрафов. Теперь ситуация меняется кардинально.

Согласно новым правилам, все автомобили, независимо от страны происхождения и статуса ввоза, должны соответствовать российским стандартам допуска к эксплуатации. Это значит, что требования к светопропусканию стекол становятся едиными для всех. Нарушение этих норм будет караться штрафом в размере 500 рублей.

Как сообщает Российская Газета, изменения закреплены в Федеральном законе, который вносит поправки в статью 12.5 КоАП. Закон устраняет прежние пробелы и делает невозможным уход от ответственности за счет особенностей временного ввоза. Теперь инспекторы смогут выписывать штрафы любому водителю, чья машина не соответствует установленным стандартам по тонировке.

Стоит отметить, что нововведение касается не только частных лиц, но и юридических, а также должностных лиц, если речь идет о служебных автомобилях. Впрочем, размер штрафа для всех категорий остается прежним - 500 рублей за каждое выявленное нарушение.

Интересно, что одновременно с этим законом в России увеличиваются штрафы за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Для физических лиц сумма вырастет до 5 тысяч рублей, для должностных - до 50 тысяч, а для юридических - до 200 тысяч рублей. Это говорит о том, что государство всерьез взялось за вопросы безопасности на дорогах и ужесточает контроль за соблюдением правил.

Многие водители уже сейчас задаются вопросом: как будут проверять соответствие тонировки новым требованиям? Ожидается, что сотрудники ГИБДД получат дополнительные инструкции и оборудование для измерения светопропускания стекол. Впрочем, практика показывает, что даже простая визуальная проверка часто позволяет выявить явные нарушения.

Водителям, которые привыкли к плотной тонировке, стоит задуматься о замене стекол или пленки заранее. Ведь с 2026 года избежать штрафа не получится ни при каких обстоятельствах. Даже если автомобиль был ввезен временно, требования будут одинаковыми для всех.

С одной стороны, такие меры могут показаться излишне строгими. С другой - единые правила для всех участников дорожного движения способствуют повышению безопасности и прозрачности на дорогах. Впрочем, не исключено, что часть автомобилистов попытается искать новые способы обойти закон, но теперь сделать это будет гораздо сложнее.