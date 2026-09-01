Такси по подписке: как новые правила страхования с 1 сентября изменят жизнь водителей и пассажиров

С 2026 года таксисты смогут оформлять краткосрочные полисы ОСГОП - что изменится

С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила автострахования для перевозчиков такси. Теперь можно будет оформить краткосрочный полис ОСГОП на срок от одного дня. Почему это решение может изменить рынок и какие нюансы стоит учесть - объясняем, что важно знать водителям и пассажирам. Мало кто обращает внимание на детали, а ведь они могут повлиять на безопасность и расходы.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила автострахования для перевозчиков такси. Теперь можно будет оформить краткосрочный полис ОСГОП на срок от одного дня. Почему это решение может изменить рынок и какие нюансы стоит учесть - объясняем, что важно знать водителям и пассажирам. Мало кто обращает внимание на детали, а ведь они могут повлиять на безопасность и расходы.

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения, которые напрямую затрагивают всех, кто связан с перевозками на такси. Теперь перевозчики смогут заключать краткосрочные договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) - речь идет о полисах сроком менее года, начиная от одного дня. Это решение, как отмечают эксперты, может существенно повлиять на рынок такси и повысить гибкость для водителей, которые не работают на линии постоянно.

Нововведение ориентировано прежде всего на физических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров на легковых такси. Ранее краткосрочные полисы были доступны только для ОСАГО, и они быстро стали популярны среди таксистов: в 2026 году количество таких договоров ОСАГО превышало 2 миллиона ежемесячно, причем 99,5% из них оформляли именно водители такси. Теперь аналогичная схема распространяется и на ОСГОП, что позволяет таксистам выбирать страховку под свои реальные рабочие графики.

Стоимость краткосрочного полиса ОСГОП будет рассчитываться страховщиками самостоятельно - для этого введен понижающий коэффициент к годовому тарифу. Например, средняя цена краткосрочного ОСАГО за два дня составляет около 200 рублей, а для ОСГОП ожидается еще более доступная стоимость. Однако важно понимать: цена однодневного полиса не будет просто делиться на 365, как годовой. Это связано с особенностями страховых рисков и необходимостью поддерживать финансовую устойчивость страховых компаний.

Президент Национального союза страховщиков ответственности Евгений Уфимцев подчеркивает, что рынок готов быстро реагировать на запросы клиентов. По его словам, краткосрочные полисы ОСГОП особенно востребованы у тех, кто использует автомобиль для такси нерегулярно или подрабатывает в свободное время. Такой подход позволяет снизить расходы на страховку и не переплачивать за периоды, когда машина не используется для перевозки пассажиров.

Для пассажиров нововведение означает дополнительную защиту: максимальная сумма страхового покрытия по ОСГОП для пострадавшего пассажира составляет 2 миллиона рублей. Это приравнивает уровень безопасности в такси к другим видам общественного транспорта. В случае ДТП пассажир может рассчитывать на компенсацию, что особенно актуально на фоне роста числа поездок и увеличения доли такси в структуре городских перевозок.

Интересно, что развитие краткосрочных страховых продуктов идет в русле тренда на подписочные сервисы, которые становятся все популярнее в разных сферах. Такой формат страхования может стать удобным инструментом для водителей, которые не хотят оформлять годовой полис из-за нерегулярной занятости. Как отмечают специалисты, подобные изменения уже привели к росту спроса на краткосрочные полисы ОСАГО, а теперь аналогичный эффект ожидается и для ОСГОП.

Стоит напомнить, что обязательное страхование перевозчиков - не единственное направление, где происходят важные перемены. Например, недавно были ужесточены требования к перевозке детей в автомобилях, и теперь за нарушения грозят серьезные штрафы. Подробнее о новых правилах и их последствиях можно узнать в материале о штрафах за неправильную перевозку детей.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: ОСГОП - это обязательная страховка для всех перевозчиков пассажиров, включая такси, автобусы и маршрутки. Краткосрочные полисы позволяют легально работать даже тем, кто выходит на линию всего на несколько дней в месяц. Для пассажиров это дополнительная гарантия безопасности, а для водителей - возможность оптимизировать расходы. Новые правила вступают в силу уже осенью 2026 года, и, судя по реакции рынка, спрос на такие полисы будет только расти.