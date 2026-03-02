Новые правила для автошкол: что изменится для будущих водителей с 2026 года

С 1 марта 2026 года в России увеличили часы практики и обновили программы для автошкол — как изменится процесс обучения

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу обновленные стандарты обучения в автошколах. Теперь будущих водителей ждут дополнительные часы практики, новые темы в теории и возможность дистанционного обучения. Какие перемены коснутся разных категорий прав и почему это важно для всех, кто планирует сесть за руль - разбираемся в деталях.

С 1 марта 2026 года в России официально начали вводить новые программы профессионального обучения для водителей всех категорий и подкатегорий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства просвещения, эти изменения актуальны до 1 марта 2032 года и затрагивают будущих автомобилистов, а также тех, кто уже имеет водительское удостоверение и планирует открыть дополнительную категорию.

Главное новшество для желающих получить категорию «В» — увеличение количества часов вождения на дорогах общего пользования. Теперь вместо прежних 38 часов отводится не менее 42 часов, а общий объем практического курса составит 58 часов для автомобилей с механической коробкой передач и 56 часов для «автоматов».

Теперь изучать теорию можно дистанционно, однако при обязательном использовании специального программного обеспечения, которое фиксирует посещаемость и успеваемость ученика, хотя традиционный формат занятий также сохраняется. В теоретическую часть добавлены актуальные блоки, включающие разбор ситуаций, связанных с опасным вождением, правила взаимодействия с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, а также обучение работе с электронными документами и обновленный блок по оказанию первой помощи при ДТП, приведенный в соответствие с последними изменениями законодательства.

Обучение на категории «С» и «D», а также для будущих водителей такси теперь обучение можно проходить не только в автошколах, но и на базе профильных организаций, например в таксопарках, что позволит лучше адаптировать подготовку к реальным условиям работы. Для водителей, уже имеющих одну категорию и желающих открыть новую, вводится упрощенная процедура: им не нужно заново проходить полный курс правил дорожного движения, достаточно освоить специализированные модули, касающиеся управления конкретным видом транспорта, что сделает процесс более быстрым и рациональным.

Стоит напомнить, что категория «В» остается самой массовой — она дает право управлять автомобилем массой до 3,5 тонны с количеством пассажирских мест не более восьми, и ужесточение требований к подготовке новичков призвано снизить аварийность на дорогах. Министерство просвещения, отвечающее за разработку стандартов, регулярно пересматривает программу обучения, учитывая современные вызовы, такие как появление новых видов транспорта, цифровизация документов и изменения в законодательстве. Регулярное обновление стандартов позволяет автошколам идти в ногу со временем и готовить по-настоящему грамотных и уверенных водителей.