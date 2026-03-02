Новые правила для автошкол: что изменится для будущих водителей с 2026 года

2 марта 2026, 14:18
С 1 марта 2026 года в России увеличили часы практики и обновили программы для автошкол — как изменится процесс обучения
С 1 марта 2026 года в России увеличили часы практики и обновили программы для автошкол — как изменится процесс обучения
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу обновленные стандарты обучения в автошколах. Теперь будущих водителей ждут дополнительные часы практики, новые темы в теории и возможность дистанционного обучения. Какие перемены коснутся разных категорий прав и почему это важно для всех, кто планирует сесть за руль - разбираемся в деталях.
С 1 марта 2026 года в России официально начали вводить новые программы профессионального обучения для водителей всех категорий и подкатегорий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства просвещения, эти изменения актуальны до 1 марта 2032 года и затрагивают будущих автомобилистов, а также тех, кто уже имеет водительское удостоверение и планирует открыть дополнительную категорию.
Главное новшество для желающих получить категорию «В» — увеличение количества часов вождения на дорогах общего пользования. Теперь вместо прежних 38 часов отводится не менее 42 часов, а общий объем практического курса составит 58 часов для автомобилей с механической коробкой передач и 56 часов для «автоматов».
Теперь изучать теорию можно дистанционно, однако при обязательном использовании специального программного обеспечения, которое фиксирует посещаемость и успеваемость ученика, хотя традиционный формат занятий также сохраняется. В теоретическую часть добавлены актуальные блоки, включающие разбор ситуаций, связанных с опасным вождением, правила взаимодействия с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, а также обучение работе с электронными документами и обновленный блок по оказанию первой помощи при ДТП, приведенный в соответствие с последними изменениями законодательства.
Обучение на категории «С» и «D», а также для будущих водителей такси теперь обучение можно проходить не только в автошколах, но и на базе профильных организаций, например в таксопарках, что позволит лучше адаптировать подготовку к реальным условиям работы. Для водителей, уже имеющих одну категорию и желающих открыть новую, вводится упрощенная процедура: им не нужно заново проходить полный курс правил дорожного движения, достаточно освоить специализированные модули, касающиеся управления конкретным видом транспорта, что сделает процесс более быстрым и рациональным.
Стоит напомнить, что категория «В» остается самой массовой — она дает право управлять автомобилем массой до 3,5 тонны с количеством пассажирских мест не более восьми, и ужесточение требований к подготовке новичков призвано снизить аварийность на дорогах. Министерство просвещения, отвечающее за разработку стандартов, регулярно пересматривает программу обучения, учитывая современные вызовы, такие как появление новых видов транспорта, цифровизация документов и изменения в законодательстве. Регулярное обновление стандартов позволяет автошколам идти в ногу со временем и готовить по-настоящему грамотных и уверенных водителей.
Похожие материалы
-
02.03.2026, 15:49
В России появится единый реестр временно перекрытых дорог и ограничений движения
В стране готовят запуск реестра временно закрытых дорог и ограничений движения. Нововведение должно помочь водителям и перевозчикам избежать неожиданных пробок и штрафов. Почему это важно именно сейчас и какие вопросы остались открытыми - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 15:25
Дубликат ПТС: когда выдают, чем рискует покупатель и как не попасть впросак
Мало кто задумывается, что дубликат ПТС может стать причиной серьезных неприятностей при покупке машины. Почему этот документ вызывает вопросы у опытных водителей, какие ловушки скрыты в деталях и как не потерять деньги - объясняем на реальных примерах. Советы специалистов помогут избежать ошибок, которые часто игнорируют даже бывалые автолюбители.Читать далее
-
02.03.2026, 14:37
Платные парковки в Ярославле: новые правила, штрафы и льготы для водителей
Ярославль ввел платные парковки в центре города - теперь водителям важно знать, как не нарваться на штраф 2500 рублей. Какие улицы попали под новые правила, кто может сэкономить и как правильно оплачивать стоянку - разбираемся подробно. Мало кто знает, что есть нюансы, которые часто игнорируют даже опытные автомобилисты.Читать далее
-
02.03.2026, 12:47
С 1 марта в России исчезли англоязычные названия автомобилей: АвтоВАЗ и Tenet массово переименовывают комплектации
С 1 марта автопроизводители в России начали менять привычные названия комплектаций на русские аналоги. Это связано с новым законом о языке, который уже повлиял на ассортимент у дилеров. Какие модели затронуты, что изменилось и как это скажется на покупателях - мало кто знает детали.Читать далее
-
02.03.2026, 10:31
Задняя независимая подвеска на Lada Vesta: опыт эксплуатации после 15 000 км
Владелец Lada Vesta испытывал заднюю многорычажную подвеску на протяжении 15 000 км и поделился результатами. Как повлияла модернизация на поведение автомобиля, надежность и удобство обслуживания - подробности в материале. Актуально для тех, кто задумывается о доработках.Читать далее
-
02.03.2026, 09:34
Новые правила перевозки детей в 2026 году: штрафы, кресла и требования
В 2026 году вступили в силу новые требования к перевозке детей в автомобилях. Ужесточились правила, выросли штрафы, а список разрешенных кресел стал короче. Разбираемся, как не попасть на крупный штраф и обеспечить безопасность ребенка.Читать далее
-
02.03.2026, 07:20
В России почти 70% легковых авто старше 10 лет: свежие данные по автопарку
Эксперты раскрыли структуру российского автопарка: почти семь из десяти легковых машин в стране перешагнули десятилетний рубеж. Почему это тревожит специалистов и как меняется ситуация на рынке - в нашем материале. Мало кто задумывается, к чему ведет старение автомобилей. Какие риски и тенденции выявлены - рассказываем подробно.Читать далее
-
01.03.2026, 21:49
Неочевидные проблемы моторов Hyundai и Kia: что скрывают популярные двигатели
Двигатели Gamma от Hyundai и Kia давно считаются одними из самых массовых на рынке, но у них есть ряд уязвимостей, которые могут привести к серьезным поломкам. Разбираемся, какие конструктивные решения вызывают вопросы и как продлить срок службы этих моторов.Читать далее
-
01.03.2026, 21:22
Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе
Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.Читать далее
-
01.03.2026, 20:57
Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой
Lada Vesta давно стала одной из самых популярных моделей на вторичном рынке, но не все знают о ее скрытых особенностях. Мы разобрали реальные отзывы владельцев, чтобы понять, какие проблемы встречаются чаще всего и на что стоит обратить внимание при покупке подержанной «Весты».Читать далее
