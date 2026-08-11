«Цифровой техосмотр»: с 2027 года безопасность машин в России начнут оценивать по-новому — что изменится для водителей

С 2027 года в России стартует пилотный рейтинг безопасности авто с учетом киберугроз

В России готовят запуск национального рейтинга безопасности автомобилей RunCAP, который впервые учтет киберугрозы. Новая методика CyberCAP позволит выявлять уязвимости современных машин. Какие последствия ждут рынок и почему это актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.

В России готовят запуск национального рейтинга безопасности автомобилей RunCAP, который впервые учтет киберугрозы. Новая методика CyberCAP позволит выявлять уязвимости современных машин. Какие последствия ждут рынок и почему это актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.

Российских автомобилистов в ближайшие годы ждет важное нововведение: с 2027 года в стране начнется пилотное внедрение национального рейтинга безопасности автомобилей с использованием методики RunCAP. Это событие может серьезно повлиять на выбор новой техники и повысить требования к автопроизводителям, ведь впервые при расчете рейтинга будут учитывать не только пассивную и активную безопасность, но и кибербезопасность автомобилей.

Как сообщает «Российская газета», в технологии RunCAP применяется новая методика CyberCAP, разработанная для оценки защищенности электронных систем современного авто. По словам руководителя Росстандарта Антона Шалаева, сегодня в каждом автомобиле установлено множество информационных компонентов, и их уязвимость стала очевидна после событий 2022 года, когда зарубежные бренды дистанционно отключали сервисы на российских машинах. Теперь вопрос цифровой безопасности выходит на первый план, ведь от нее зависит не только комфорт, но и безопасность на дорогах.

Оценка по методике CyberCAP будет проводиться на добровольной основе и затронет модели различных производителей. Это позволит выявить слабые места в программном обеспечении и электронике, что особенно актуально на фоне роста количества новых брендов и моделей на российском рынке. Шалаев отметил, что идея создания RunCAP обсуждалась еще с 2018 года, но пандемия и изменения в законодательстве заставили отложить запуск. Теперь, когда ситуация стабилизировалась, проект возвращается в повестку.

Введение рейтинга предусмотрено Стратегией повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на последующий период. Росстандарт активно применяет меры по контролю за соблюдением требований к автомобилям, и, как отмечает глава ведомства, иногда приходится приостанавливать или отменять одобрения типа транспортных средств, если выявляются нарушения. В прошлом году такие меры коснулись ряда грузовых машин, а в этом — еще и некоторых легковых моделей. Это сделано для того, чтобы производители устраняли недочеты и подтверждали соответствие стандартам безопасности.

Независимые рейтинги безопасности, подобные RunCAP, давно используются в Европе и США, где они позволяют потребителям делать осознанный выбор и стимулируют производителей к постоянному совершенствованию продукции. В России запуск такого инструмента может стать условием для укрепления доверия к новым брендам и защиты интересов покупателей. Ожидается, что первые результаты пилотной оценки появятся уже через год после старта программы. Полный текст интервью с Антоном Шалаевым будет опубликован 12 августа на сайте «Российской газеты».

Интересно, что методы независимой проверки и контроля безопасности становятся все более актуальными не только в России. Например, недавно обсуждались новые полномочия военных автоинспекций, которые также следят за соблюдением порядка в машинах — подробнее об этом можно узнать в материале особенностях работы ВАИ и их отличиях от ГИБДД .