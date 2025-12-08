Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Элина Градова

8 декабря 2025, 22:42

С 9 декабря 2025 года меняются правила расчета стоимости ОСАГО

Что ждет водителей: новые тарифы, коэффициенты и важные нюансы

Скоро вступят в силу новые правила по ОСАГО. Изменения затронут тарифы и коэффициенты. Водителям стоит заранее ознакомиться с деталями. Не пропустите важную информацию.

С декабря 2025 года в России стартует очередной этап реформирования системы обязательного страхования автогражданской ответственности. В этот раз изменения затрагивают не только размер тарифов, но и порядок их расчета для разных категорий транспорта и регионов.

По информации Avtospravochnaya.com, Банк России утвердил новые параметры, которые начнут действовать уже с 9 декабря. Документ, зарегистрированный Минюстом, предусматривает расширение тарифных коридоров для большинства транспортных средств. Особенно заметно это для владельцев мотоциклов и мопедов: минимальная ставка снизится, а максимальная вырастет почти в полтора раза. Для легковых автомобилей физических лиц диапазон также станет шире, что может повлиять на итоговую стоимость полиса как в меньшую, так и в большую сторону.

Существенные перемены ждут и юридических лиц, а также владельцев такси, грузовиков и общественного транспорта. Для каждой категории предусмотрены свои новые границы тарифов. Например, для легковых машин частных лиц минимальная ставка теперь составит 1399 рублей, а максимальная - 8665 рублей. Для такси диапазон расширится до 18119 рублей. Это позволит страховщикам гибче подходить к формированию цены, учитывая индивидуальные риски.

Еще одно нововведение - введение специального поправочного коэффициента для ряда регионов. В частности, для Республики Ингушетия и Новосибирской области стоимость полиса увеличится вдвое. Кроме того, пересмотрены территориальные коэффициенты для 43 субъектов: в 24 из них они вырастут, а в 19 - снизятся. Это решение призвано учесть реальную аварийность и особенности дорожной ситуации в каждом регионе.

Изменения коснулись и структуры самого тарифа. Теперь отчисления в резервный фонд уменьшатся с 23% до 22%. Это значит, что при досрочном расторжении договора возврат средств станет немного больше, чем раньше.

Все нововведения вступят в силу через 10 дней после публикации указания, то есть с 9 декабря 2025 года. До этой даты у автомобилистов еще есть возможность оформить полис по прежним условиям. Для оценки будущих расходов рекомендуется воспользоваться онлайн-калькулятором на официальных ресурсах.

Таким образом, предстоящие перемены затронут практически всех участников дорожного движения. Водителям стоит внимательно изучить новые правила, чтобы избежать неприятных сюрпризов при оформлении страховки.

