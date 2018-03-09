С аптечкой и чистыми фарами. Техосмотр стал жестче
Так, согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства, каждое транспортное средство отныне должно быть укомплектовано не только аварийным знаком остановки, но и аптечкой. Автомобилистам запретили передвижение на машинах, которые имеют дефекты усилителя руля. При использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.
Разговоры о новом формате прохождения ТО велись давно, и с текущего года правительство России внесло первые изменения в части правил прохождения техосмотра. Главной причиной поправок послужила выдача диагностических карт вместо талона техосмотра, часто такая процедура может пройти вообще без осмотра автомобиля. Конечно, ужесточение требований к прохождению техосмотра необходимо, поскольку это может реально повлиять на сокращение количества ДТП. Как говорят эксперты, логичным можно считать и запрет на внесение изменений в заводскую конструкцию автомобилей без одобрения надзорных органов.
Вот только по большому счету автомобилистам все равно на ужесточение законодательства в этой части. По данным Русского АвтоМотоКлуба, только 20% автовладельцев, имеющих ОСАГО, действительно приезжали на пункты техосмотра и фактически проходили его по регламенту. Учитывая, что сейчас по всей России ОСАГО есть только у 70% транспортных средств, получается, что полным техосмотром воспользовался только каждый седьмой автомобилист. Все это приводит к тому, что участниками дорожного движения (а зачастую еще и виновниками ДТП) являются автомобили и мотоциклы с серьезными техническими проблемами.
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Текущая ситуация с прохождением техосмотра действительно требует срочных и кардинальных изменений. После выведения этой процедуры из-под управления ГИБДД и передачи в частные руки предпринимателей (зачастую связанных со страховыми компаниями, в т.ч. торгующими «диагностическими картами») в большинстве случаев она превратилась просто в бумажную формальность
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Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
Бороться с этим «недугом» власти намерены уже в ближайшем будущем. В Минэкономики по поручению президента РФ подготовили соответствующий план мер. В случае если предложение одобрят, процедуру прохождения ТО начнут фиксировать на фото и видео. Предлагалось даже ввести штраф до 10 тыс. рублей, если специалист сформирует карту и допустит не прошедшую техосмотр машину к движению. Кроме того, за умышленную передачу в центральную базу заведомо недостоверных сведений хотели ввести уголовную ответственности. К счастью, столь суровые меры наказания в итоге отклонили. Контроль над операторами будет осуществлять Ространснадзор. Для этого ведомству выделят дополнительно из бюджета более 186 млн рублей.
Эксперты убеждены: бороться с покупкой диагностических карт только кнутом не удастся. Сама процедура прохождения техосмотра должна быть прозрачной, понятной для автомобилиста и, главное, быстрой. Если водителю будет проще оформить диагностическую карту, а не покупать ее, то само желание действовать вне закона сойдет на нет.
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Техосмотр должен проводиться так, чтобы процесс обслуживания не создавал источник напряжения и не отнимал лишнего времени. Дело в том, что усложнение процедуры ТО может повлечь желание просто купить. А если учитывать, что данная сфера государством не контролируется, спрос станет еще больше, и никто не помешает навязать дополнительные услуги. Можно обращаться в сервисы, предоставляющие исключительно диагностику без ремонта, но это тоже не решает ситуацию. Лучше все-таки обращаться к официальным дилерам и садиться за руль с полной уверенностью в своей безопасности
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Сергей Вороновский, руководитель подразделения ГК «АвтоСпецЦентр»
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К сожалению, ужесточение порядка прохождения техосмотра никак не изменят ситуацию с продажей диагностических карт. Сами страховщики это делают, или отправляют на «свои» станции техобслуживания, где автомобиль проверяют, закрыв глаза на какие-то нюансы. Я не вижу необходимости в том, чтобы добавлять и убирать в процедуре прохождения ТО какие-то моменты. А вот дать возможность сотрудникам ГИБДД проверять на месте, имеется ли на автомобиле тонировка на фарах и других элементах автомобиля, - это важно
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Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»
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