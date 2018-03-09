9 марта 2018, 19:30

С аптечкой и чистыми фарами. Техосмотр стал жестче

Конец зимы принес автомобилистам очередные новшества. Отныне правила прохождения техосмотра автомобиля будут суровее. Как всегда, изменения коснулись самой процедуры и ужесточения наказания, но не тому факту, что техосмотр подавляющее большинство просто покупает.
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С аптечкой и чистыми фарами. Техосмотр стал жестче

Так, согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства, каждое транспортное средство отныне должно быть укомплектовано не только аварийным знаком остановки, но и аптечкой. Автомобилистам запретили передвижение на машинах, которые имеют дефекты усилителя руля. При использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.

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Также постановление запрещает установку бесцветных или окрашенных оптических деталей. Наклеивать пленки на фары теперь тоже нельзя. Под запрет попал и демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей. За непройденный техосмотр водителей также хотят начать штрафовать на 800 рублей.

Разговоры о новом формате прохождения ТО велись давно, и с текущего года правительство России внесло первые изменения в части правил прохождения техосмотра. Главной причиной поправок послужила выдача диагностических карт вместо талона техосмотра, часто такая процедура может пройти вообще без осмотра автомобиля. Конечно, ужесточение требований к прохождению техосмотра необходимо, поскольку это может реально повлиять на сокращение количества ДТП. Как говорят эксперты, логичным можно считать и запрет на внесение изменений в заводскую конструкцию автомобилей без одобрения надзорных органов.

Вот только по большому счету автомобилистам все равно на ужесточение законодательства в этой части. По данным Русского АвтоМотоКлуба, только 20% автовладельцев, имеющих ОСАГО, действительно приезжали на пункты техосмотра и фактически проходили его по регламенту. Учитывая, что сейчас по всей России ОСАГО есть только у 70% транспортных средств, получается, что полным техосмотром воспользовался только каждый седьмой автомобилист. Все это приводит к тому, что участниками дорожного движения (а зачастую еще и виновниками ДТП) являются автомобили и мотоциклы с серьезными техническими проблемами.

Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба» « Текущая ситуация с прохождением техосмотра действительно требует срочных и кардинальных изменений. После выведения этой процедуры из-под управления ГИБДД и передачи в частные руки предпринимателей (зачастую связанных со страховыми компаниями, в т.ч. торгующими «диагностическими картами») в большинстве случаев она превратилась просто в бумажную формальность »
Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
Сегодня стоимость полноценного прохождения техосмотра для большинства легковых автомобилей и мотоциклов составляет менее одной тысячи рублей. Казалось бы, это вполне посильная любому автовладельцу сумма, к тому же покрывающая издержки и небольшую норму прибыли владельцев пунктов ТО. Правда, зачастую у предпринимателей есть соблазн получить дополнительную плату, например, за пресловутую «регулировку фар». Потеря времени и риск потери лишних денег в итоге отпугивают автомобилистов от реального прохождения техосмотр.

Бороться с этим «недугом» власти намерены уже в ближайшем будущем. В Минэкономики по поручению президента РФ подготовили соответствующий план мер. В случае если предложение одобрят, процедуру прохождения ТО начнут фиксировать на фото и видео. Предлагалось даже ввести штраф до 10 тыс. рублей, если специалист сформирует карту и допустит не прошедшую техосмотр машину к движению. Кроме того, за умышленную передачу в центральную базу заведомо недостоверных сведений хотели ввести уголовную ответственности. К счастью, столь суровые меры наказания в итоге отклонили. Контроль над операторами будет осуществлять Ространснадзор. Для этого ведомству выделят дополнительно из бюджета более 186 млн рублей.

Эксперты убеждены: бороться с покупкой диагностических карт только кнутом не удастся. Сама процедура прохождения техосмотра должна быть прозрачной, понятной для автомобилиста и, главное, быстрой. Если водителю будет проще оформить диагностическую карту, а не покупать ее, то само желание действовать вне закона сойдет на нет.

Сергей Вороновский, руководитель подразделения ГК «АвтоСпецЦентр» « Техосмотр должен проводиться так, чтобы процесс обслуживания не создавал источник напряжения и не отнимал лишнего времени. Дело в том, что усложнение процедуры ТО может повлечь желание просто купить. А если учитывать, что данная сфера государством не контролируется, спрос станет еще больше, и никто не помешает навязать дополнительные услуги. Можно обращаться в сервисы, предоставляющие исключительно диагностику без ремонта, но это тоже не решает ситуацию. Лучше все-таки обращаться к официальным дилерам и садиться за руль с полной уверенностью в своей безопасности »
Сергей Вороновский, руководитель подразделения ГК «АвтоСпецЦентр»
По данным Минэкономики, в России растет число аварий, произошедших по вине неисправных автомобилей. По итогам 10 месяцев 2017 года число таких ДТП выросло на 16,5%. Примечательно, что  количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20–33%.
Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги» « К сожалению, ужесточение порядка прохождения техосмотра никак не изменят ситуацию с продажей диагностических карт. Сами страховщики это делают, или отправляют на «свои» станции техобслуживания, где автомобиль проверяют, закрыв глаза на какие-то нюансы. Я не вижу необходимости в том, чтобы добавлять и убирать в процедуре прохождения ТО какие-то моменты. А вот дать возможность сотрудникам ГИБДД проверять на месте, имеется ли на автомобиле тонировка на фарах и других элементах автомобиля, - это важно »
Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»
В наступившем году автомобилистов ожидает много нововведений, в том числе и возврат понятия «промилле» в законодательство. Поэтому пока специалисты предлагают оценить эффективность принятых поправок, а дальше уже рассматривать возможность введения дополнительных мер. Во всяком случае, по части прохождения техосмотра большинство водителей никак не отреагировали на новый порядок.
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С аптечкой и чистыми фарами. Техосмотр стал жестче
Так, согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства, каждое транспортное средство отныне должно быть укомплектовано не только аварийным знаком остановки, но и аптечкой. Автомобилистам запретили передвижение на машинах, которые имеют дефекты усилителя руля. При использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.{{material_120704}} Также постановление запрещает установку бесцветных или окрашенных оптических деталей. Наклеивать пленки на фары теперь тоже нельзя. Под запрет попал и демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей. За непройденный техосмотр водителей также хотят начать штрафовать на 800 рублей. Разговоры о новом формате прохождения ТО велись давно, и с текущего года правительство России внесло первые изменения в части правил прохождения техосмотра. Главной причиной поправок послужила выдача диагностических карт вместо талона техосмотра, часто такая процедура может пройти вообще без осмотра автомобиля. Конечно, ужесточение требований к прохождению техосмотра необходимо, поскольку это может реально повлиять на сокращение количества ДТП. Как говорят эксперты, логичным можно считать и запрет на внесение изменений в заводскую конструкцию автомобилей без одобрения надзорных органов. Вот только по большому счету автомобилистам все равно на ужесточение законодательства в этой части. По данным Русского АвтоМотоКлуба, только 20% автовладельцев, имеющих ОСАГО, действительно приезжали на пункты техосмотра и фактически проходили его по регламенту. Учитывая, что сейчас по всей России ОСАГО есть только у 70% транспортных средств, получается, что полным техосмотром воспользовался только каждый седьмой автомобилист. Все это приводит к тому, что участниками дорожного движения (а зачастую еще и виновниками ДТП) являются автомобили и мотоциклы с серьезными техническими проблемами.{{person_12_Текущая ситуация с прохождением техосмотра действительно требует срочных и кардинальных изменений. После выведения этой процедуры из-под управления ГИБДД и передачи в частные руки предпринимателей (зачастую связанных со страховыми компаниями, в т.ч. торгующими «диагностическими картами») в большинстве случаев она превратилась просто в бумажную формальность}} Сегодня стоимость полноценного прохождения техосмотра для большинства легковых автомобилей и мотоциклов составляет менее одной тысячи рублей. Казалось бы, это вполне посильная любому автовладельцу сумма, к тому же покрывающая издержки и небольшую норму прибыли владельцев пунктов ТО. Правда, зачастую у предпринимателей есть соблазн получить дополнительную плату, например, за пресловутую «регулировку фар». Потеря времени и риск потери лишних денег в итоге отпугивают автомобилистов от реального прохождения техосмотр.Бороться с этим «недугом» власти намерены уже в ближайшем будущем. В Минэкономики по поручению президента РФ подготовили соответствующий план мер. В случае если предложение одобрят, процедуру прохождения ТО начнут фиксировать на фото и видео. Предлагалось даже ввести штраф до 10 тыс. рублей, если специалист сформирует карту и допустит не прошедшую техосмотр машину к движению. Кроме того, за умышленную передачу в центральную базу заведомо недостоверных сведений хотели ввести уголовную ответственности. К счастью, столь суровые меры наказания в итоге отклонили. Контроль над операторами будет осуществлять Ространснадзор. Для этого ведомству выделят дополнительно из бюджета более 186 млн рублей.Эксперты убеждены: бороться с покупкой диагностических карт только кнутом не удастся. Сама процедура прохождения техосмотра должна быть прозрачной, понятной для автомобилиста и, главное, быстрой. Если водителю будет проще оформить диагностическую карту, а не покупать ее, то само желание действовать вне закона сойдет на нет. {{person_47_Техосмотр должен проводиться так, чтобы процесс обслуживания не создавал источник напряжения и не отнимал лишнего времени. Дело в том, что усложнение процедуры ТО может повлечь желание просто купить. А если учитывать, что данная сфера государством не контролируется, спрос станет еще больше, и никто не помешает навязать дополнительные услуги. Можно обращаться в сервисы, предоставляющие исключительно диагностику без ремонта, но это тоже не решает ситуацию. Лучше все-таки обращаться к официальным дилерам и садиться за руль с полной уверенностью в своей безопасности}} По данным Минэкономики, в России растет число аварий, произошедших по вине неисправных автомобилей. По итогам 10 месяцев 2017 года число таких ДТП выросло на 16,5%. Примечательно, что  количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20–33%. {{person_13_К сожалению, ужесточение порядка прохождения техосмотра никак не изменят ситуацию с продажей диагностических карт. Сами страховщики это делают, или отправляют на «свои» станции техобслуживания, где автомобиль проверяют, закрыв глаза на какие-то нюансы. Я не вижу необходимости в том, чтобы добавлять и убирать в процедуре прохождения ТО какие-то моменты. А вот дать возможность сотрудникам ГИБДД проверять на месте, имеется ли на автомобиле тонировка на фарах и других элементах автомобиля, - это важно }} В наступившем году автомобилистов ожидает много нововведений, в том числе и возврат понятия «промилле» в законодательство. Поэтому пока специалисты предлагают оценить эффективность принятых поправок, а дальше уже рассматривать возможность введения дополнительных мер. Во всяком случае, по части прохождения техосмотра большинство водителей никак не отреагировали на новый порядок.{{vote_135}}
2018-03-09
Автор: Арина Милая
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