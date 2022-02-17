17 февраля 2022, 09:21
С аукциона продадут копию Бэтмобиля с Бэтменом на пассажирском сидении
За время существования комиксов про Бэтмена супергерой сменил множество автомобилей. Самым выдающимся и популярным из них можно назвать Бэтмобиль из фильма Тима Бертона.
Дарья Климова Фото: Mecum
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Фото: Mecum
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Фото: Mecum
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Фото: Mecum
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Фото: Mecum
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Фото: Mecum
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Фото: Mecum
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Фото: Mecum
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Фото: Mecum
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Фото: Mecum
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Машина представляет собой действительно очень качественно сделанную копию легендарного Бэтмобиля. Изюминка проекта – фигура самого Бэтмена в натуральную величину, в исполнении Майкла Китона. Супергерой непринужденно расположился на пассажирском сидении.
Упомянутые модели: Cadillac Eldorado
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