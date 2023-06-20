С аукциона продадут потрепанную ураганом коллекцию из 20 автомобилей Ferrari

Ранее мы писали Самый дешевый в мире Ferrari California T выглядит грустно Подержанный 8-летний Ferrari California T выпуска стоит порядка 130 – 150 тысяч долларов. Выставленный на ... Читать далее

Выставленная на продажу коллекция интересна во многих отношениях. Во-первых, некий американский энтузиаст собрал под одной крышей два десятка спорткаров европейской марки и не добавил к ним ни одного масл-кара. Во-вторых, до 2004 года все эти уникальные автомобили хранились в обычном деревянном сарае, пока его не разрушил ураган Чарли. Затем коллекцию переместили на охраняемый склад в Индианаполисе, где Ferrari в безвестности провели последние 19 лет.

В коллекции есть раритетные спорткары, которые некогда ярко сияли на самых известных гоночных трассах мира и в гаражах особ королевской крови. Жемчужиной коллекции можно назвать один из четырех Ferrari 250 GT, построенных ателье Pininfarina. Первым владельцем автомобиля стал король Марокко Мохаммед V. Автомобиль сохранил оригинальный 3,0-литровый двигатель V12 и, как ожидается, будет продан за сумму от 1,7 до 2,3 млн долларов.

Другой яркий бриллиант коллекции - Ferrari 512 BB Competizione, которая в 1978 году принимала участие в 24-часовой гонке Ле-Мана под номером 87. Организаторы аукциона рассчитывают выручить за него от 1,8 до 2,8 млн долларов. Истории остальных 18 звезд коллекции можно узнать на сайте RM Sotheby's. Все машины распродадут по одной на аукционе в Монтерее, который пройдет с 17 по 19 августа 2023 года.

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