С аукциона продадут потрепанную ураганом коллекцию из 20 автомобилей Ferrari
Фото: RM Sotheby's
Фото: RM Sotheby's
Фото: RM Sotheby's
Фото: RM Sotheby's
Фото: RM Sotheby's
Фото: RM Sotheby's
Фото: RM Sotheby's
В коллекции есть раритетные спорткары, которые некогда ярко сияли на самых известных гоночных трассах мира и в гаражах особ королевской крови. Жемчужиной коллекции можно назвать один из четырех Ferrari 250 GT, построенных ателье Pininfarina. Первым владельцем автомобиля стал король Марокко Мохаммед V. Автомобиль сохранил оригинальный 3,0-литровый двигатель V12 и, как ожидается, будет продан за сумму от 1,7 до 2,3 млн долларов.
Другой яркий бриллиант коллекции - Ferrari 512 BB Competizione, которая в 1978 году принимала участие в 24-часовой гонке Ле-Мана под номером 87. Организаторы аукциона рассчитывают выручить за него от 1,8 до 2,8 млн долларов. Истории остальных 18 звезд коллекции можно узнать на сайте RM Sotheby's. Все машины распродадут по одной на аукционе в Монтерее, который пройдет с 17 по 19 августа 2023 года.
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30.12.2021, 15:30
10 самых дорогих автомобилей, проданных в 2021 году: классика по-прежнему в цене
Речь идет о ТОП-10 роскошных моделей, которые были проданы в уходящем году на различных аукционах. Преимущественно машины ушли с молотка во второй половине 2021 года, когда рынок слегка оживился.Читать далее
-
09.11.2021, 14:12
Заглянем в гараж мировых рок-звезд: 7 громких имен и их крутые спорткары
Звезды рок-н-ролла тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Являясь персонами не бедными, они в состоянии приобрести дорогие, редкие и подчас эксцентричные автомобили. Вот лишь некоторые примеры. Читать далее
-
07.09.2021, 14:31
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-
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ТОП-10 самых важных автомобилей в истории Ferrari
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