7 мая 2019, 00:31
С аукциона продают уникальный пикап Bentley
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Аукционный дом Silverstone представил уникальный лот – ярко-желтый пикап, построенный по индивидуальному заказу на базе Bentley S1 образца 1956 года. Стартовая стоимость автомобиля – 25 тысяч фунтов стерлингов или чуть более 2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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Переделкой занимался известный в то время кузовной мастер Джордж Вильямс. Автомобиль лишился сидений второго ряда, но приобрел вместительную изготовленную из дерева грузовую платформу. Кузов пикапа выкрасили в ярко-желтый «банановый» цвет, а на бортах появилась эмблема прежнего владельца - фермы Mount Fyans Black Angus Herd. Под капотом Bentley S1 находится 4,9-литровая рядная «шестерка» мощностью 178 л.с., которая работает в паре с 4-диапазонным «автоматом», сообщает издание SpeedMe.Ru.
Уникальный пикап Bentley S1 несколько раз менял хозяев. Граф Стрэдброк подарил его Тринити-гимназии, которая в 2011 году выставила автомобиль на аукцион, чтобы собрать деньги на строительство новой библиотеки. Автомобиль купил британец, который спустя 8 лет тоже решил продать раритетный пикап. Торги состоятся 11 мая.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
спасибо за инфу.
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