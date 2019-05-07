7 мая 2019, 00:31

С аукциона продают уникальный пикап Bentley

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Аукционный дом Silverstone представил уникальный лот – ярко-желтый пикап, построенный по индивидуальному заказу на базе Bentley S1 образца 1956 года. Стартовая стоимость автомобиля – 25 тысяч фунтов стерлингов или чуть более 2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
С аукциона продают уникальный пикап Bentley
С аукциона продают уникальный пикап Bentley
С аукциона продают уникальный пикап Bentley
С аукциона продают уникальный пикап Bentley
С аукциона продают уникальный пикап Bentley
С аукциона продают уникальный пикап Bentley
С аукциона продают уникальный пикап Bentley
С аукциона продают уникальный пикап Bentley
С аукциона продают уникальный пикап Bentley
С аукциона продают уникальный пикап Bentley
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Первоначально Bentley S1 сошел с конвейера как седан и был продан состоятельному коммерсанту. Затем автомобиль попал в руки графа Стрэдброка и был отправлен в Австралию. Именно в Южном Уэльсе, где все тогда были буквально помешаны на пикапах, автомобиль стал более практичным, оставаясь столь же роскошным. 

Переделкой занимался известный в то время кузовной мастер Джордж Вильямс. Автомобиль лишился сидений второго ряда, но приобрел вместительную изготовленную из дерева грузовую платформу. Кузов пикапа выкрасили в ярко-желтый «банановый» цвет, а на бортах появилась эмблема прежнего владельца - фермы Mount Fyans Black Angus Herd. Под капотом Bentley S1 находится 4,9-литровая рядная «шестерка» мощностью 178 л.с., которая работает в паре с 4-диапазонным «автоматом», сообщает издание SpeedMe.Ru.

Уникальный пикап Bentley S1 несколько раз менял хозяев. Граф Стрэдброк подарил его Тринити-гимназии, которая в 2011 году выставила автомобиль на аукцион, чтобы собрать деньги на строительство новой библиотеки. Автомобиль купил британец, который спустя 8 лет тоже решил продать раритетный пикап. Торги состоятся 11 мая.

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Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
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С аукциона продают уникальный пикап Bentley
{{material_125531}}Первоначально Bentley S1 сошел с конвейера как седан и был продан состоятельному коммерсанту. Затем автомобиль попал в руки графа Стрэдброка и был отправлен в Австралию. Именно в Южном Уэльсе, где все тогда были буквально помешаны на пикапах, автомобиль стал более практичным, оставаясь столь же роскошным. Переделкой занимался известный в то время кузовной мастер Джордж Вильямс. Автомобиль лишился сидений второго ряда, но приобрел вместительную изготовленную из дерева грузовую платформу. Кузов пикапа выкрасили в ярко-желтый «банановый» цвет, а на бортах появилась эмблема прежнего владельца - фермы Mount Fyans Black Angus Herd. Под капотом Bentley S1 находится 4,9-литровая рядная «шестерка» мощностью 178 л.с., которая работает в паре с 4-диапазонным «автоматом», сообщает издание SpeedMe.Ru.Уникальный пикап Bentley S1 несколько раз менял хозяев. Граф Стрэдброк подарил его Тринити-гимназии, которая в 2011 году выставила автомобиль на аукцион, чтобы собрать деньги на строительство новой библиотеки. Автомобиль купил британец, который спустя 8 лет тоже решил продать раритетный пикап. Торги состоятся 11 мая.
2019-05-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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