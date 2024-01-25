С автомагистралей в России скоро исчезнут обычные АЗС и кафе

Минтранс решил упорядочить размещение на автотрассах объектов придорожного сервиса и привести их к единым стандартам. Как выяснили журналисты «Известий» , вдоль автодорог первой категории на смену обычным автозаправкам и придорожным кафе придут многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ), в состав которых должны входить не менее двух объектов сервиса. Помимо АЗС и кафе здесь могут быть магазин, аптека, комнаты матери и ребенка, просторные туалеты и душевые. На близлежащей территории могут также размещаться площадки отдыха, вертолетные площадки, площадки для размещения аварийно-спасательных служб и медицинские пункты, специализированные автостоянки эвакуаторов.

Напомним, к первой категории относят дороги, имеющие четыре и более полос для движения, центральную разделительную полосу, пересечения с другими дорогами на разных уровнях и рассчитаны на проезд не менее 14 тыс. транспортных средств в сутки. К таким дорогам сейчас относятся платные дороги М-11 «Нева», М-12 «Восток», ЦКАД, бесплатную магистраль М-9 «Балтия» (на участке от Москвы до Волоколамска) и ряд других.

По замыслу Минтранса, организация таких МФЗ позволит минимизировать количество примыканий к скоростным автодорогам и уменьшить вероятность снижения скоростного режима или ДТП. Обычно принято располагать МФЗ через каждые 50 – 70 километров.

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