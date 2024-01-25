С автомагистралей в России скоро исчезнут обычные АЗС и кафе
Напомним, к первой категории относят дороги, имеющие четыре и более полос для движения, центральную разделительную полосу, пересечения с другими дорогами на разных уровнях и рассчитаны на проезд не менее 14 тыс. транспортных средств в сутки. К таким дорогам сейчас относятся платные дороги М-11 «Нева», М-12 «Восток», ЦКАД, бесплатную магистраль М-9 «Балтия» (на участке от Москвы до Волоколамска) и ряд других.
По замыслу Минтранса, организация таких МФЗ позволит минимизировать количество примыканий к скоростным автодорогам и уменьшить вероятность снижения скоростного режима или ДТП. Обычно принято располагать МФЗ через каждые 50 – 70 километров.
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Стали известны подробности о взбесившемся в Петербурге автобусе
Накануне днем в Петербурге произошла жуткая авария. На перекрестке лазурный автобус неожиданно будто сошел с ума, выехал на тротуар и принялся давить пешеходов. Пострадали пять человек.Читать далее
-
25.01.2024, 07:15
Смертельное ДТП в Карелии: внедорожник Great Wall против Volvo
Вечером 24 января на 400-м километре трассы Р-21 «Кола» в Карелии произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. В результате мужчина и три женщины погибли на месте. Все они ехали в одной машине.Читать далее
-
24.01.2024, 22:31
Edmunds: Лучшим из лучших в 2023 году признали Kia
Каждый год эксперты авторитетного американского автомобильного портала Edmunds объединяют усилия, чтобы определить лучшие новинки года. Награды Edmunds Top Rated Awards вручаются в нескольких категориях на основе проведенных испытаний. Каждый победитель был протестирован на испытательном треке и тщательно оценен по опыту реального использования.Читать далее
-
24.01.2024, 16:12
Tesla заявила, что выпустит новую бюджетную модель в середине 2025 года
Tesla рассказала поставщикам о планах начать серийное производство нового недорогого электромобиля в середине 2025 года. Новинка проходит под кодовым именем Redwood. Это будет компактный кроссовер.Читать далее
-
24.01.2024, 15:33
Прокуратура оштрафовала автоинспектора за эвакуацию автомобиля
В Казани районная прокуратура встала на сторону автомобилистки, чью машину незаконно отправили на штрафстоянку. Инспектора ГИБДД, допустившего нарушение, оштрафовали на 20 000 рублей.Читать далее
-
24.01.2024, 14:53
Автоинструктор рассказал водителям, от каких летних приемов зимой лучше отказаться
Зимнее вождение имеет свои особенности. Маневры, которые можно безнаказанно совершать летом, с наступлением морозов чреваты аварийной ситуацией. Автоинструктор рассказал, от каких водительских привычек лучше отказаться до весны.Читать далее
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