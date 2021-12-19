С чего начинались автобусы
Предшественниками автобусов можно считать омнибусы и дилижансы, приводимые в движение лошадьми. Об этих видах транспорта у нас есть отдельная статья: https://110km.ru/art/omnibusy-i-dilizhansy-kakim-byl-obshhestvennyy-transport-do-poyavleniya-dvigateley-137153.html . И, кстати, первые автобусы автобусами не называли. Слова такого ещё не было. Назвали их просто: «автомобили-омнибусы».
Как и многие другие виды транспорта, автобусы сначала были паровыми. Первый в мире автобус с паровым двигателем появился в самом начале XIX столетия: в 1801 году. Его создал британский изобретатель Ричард Тревитик. Машина была предназначена для перевозки всего 8 пассажиров. Девятым «пассажиром» был кочегар, чьё рабочее место располагалось в задней части автобуса.
Потом начали появляться и другие паровые автобусы. В 1829 году новая модель автобуса могла перевозить уже 28 пассажиров и ездила быстрее конных омнибусов. В 1886 году были созданы электрические автобусы, а в 1895-м на заводе Benz – автобусы с двигателем внутреннего сгорания. Первые автобусы с ДВС вмещали в себя 8 пассажиров – как и первые паровые. Кочегар, понятное дело, уже не требовался. Поэтому по нынешним правилам такие машины к категории «D» бы не относились.
Автобусы «Бенц» курсировали между тремя немецкими городами: Зигеном, Нетфеном и Дойцом. Ну а 12 апреля 1903 года в Лондоне состоялся первый в истории рейс обычного городского автобуса.
- 300 000 РNissan Cefiro 2002 в Москве
- 1 450 000 РAudi A6 2011 в Москве
- 5 400 000 РKIA Mohave 2021 в Москве
- 630 000 РVolkswagen Passat 2008 в Москве
- 673 675 РKIA Rio 2013 в Москве
- 1 553 802 РJAC T6 2020 в Москве
- 270 000 РГАЗ ГАЗель 33023 2012 в Москве
- 400 000 РToyota Carina ED 1986 в Москве
- 370 000 РKIA Sportage 2001 в Москве
- 750 000 РLincoln Navigator 2003 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий