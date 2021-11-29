С чего начинались танки: рассказываем про первый под названием Mark-1
Придумали его англичане. Разумеется, работа над этой странной бронированной и вооружённой машиной была засекреченной. И, кстати говоря, своё название танки получили как раз благодаря секретности. Отправляя по железной дороге первую партию новых машин, английские военные замаскировали их под баки, якобы, заказанные русским правительством. На составе было так и написано: "Tanks" ("Баки" по-английски). Это название и прижилось.
Итак, давайте познакомимся с первым танком. В 1915 году Первая мировая война окончательно стала позиционной: воюющие стороны вооружались пулемётами и укрывались в окопах за колючей проволокой. В таких условиях любая атака приводила к огромным потерям, не давая особых результатов. Военные задумались о создании особого типа боевых машин, которые могли бы прорывать вражеские укрепления. Первыми сделать что-то более-менее пригодное для практического использования сумели в Великобритании. Существовали, правда, и более ранние образцы, но были они неудачными, и на поле боя не появились.
Новую боевую машину назвали "Mark-1". Она выпускалась в двух вариантах: "Самец" – с пушками калибра 57 мм. и пулемётами – и "Самка" – только с пулемётным вооружением. Ромбовидная форма и длинные гусеницы должны были помочь танку преодолевать окопы. Лобовая и бортовая броня имела толщину всего 10 – 12 мм., кормовая – 10, а броня крыши и днища – 5 – 6. Масса "Самца" составляла примерно 28,5 тонн, а "Самки" – на тонну меньше. Двигатель выдавал 105 л.с., и максимальная скорость машины не превышала 6,5 км/ч. В длину танк был почти 10 метров. Из них почти 2 метра приходилось на "хвост" с колесом – с помощью такого устройства танк поворачивал.
Экипаж боевой машины состоял аж из 8 человек. В обоих версиях машины присутствовали командир, водитель и три помощника водителя. В "Самцах" были также два наводчика и два заряжающих, а в "Самках" – четыре пулемётчика. Первые танкисты набирались из числа артиллеристов. Условия внутри Марка были ужасными. Шум и тряска были очень сильными. Двигатель находился не в специальном отделении, а вместе с экипажем. Температура внутри танка поднималась до 60°C. Внутри машины скапливались выхлопные и пороховые газы. Доходило до того, что танкисты иногда теряли сознание.
Боевое крещение Марки прошли 15 сентября 1916 года во Франции в Битве на Сомме. Насколько удачно было их первое применение? 17 из 49 танков вообще не попали в бой из-за технических неполадок. Ещё 9 сломалось чуть позже, а 5 – застряло в болоте. Машины имели много недостатков, их броня выдерживала попадание пуль и осколков, однако, снаряды её легко пробивали. Попасть же по такой большой и медленной мишени труда не составляло. Как бы там ни было, оставшиеся в строю 18 танков сумели продвинуться вглубь обороны на целых 5 километров! При этом, потери британцев в этой операции оказались в 20 раз меньше средних. Помимо прочего, танки оказали очень большое психологическое влияние на противников. Многие солдаты, увидев громадные, неуязвимые для пулемётов, грохочущие машины с вооружением, впадали в панику.
Конечно, танков ещё было слишком мало, и такое количество машин не могло сразу же оказать влияние на ход всей войны. Однако, Битва на Сомме показала, что у танков очень большой потенциал.
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