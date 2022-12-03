С чем связан рост популярности автомобилей китайских брендов?
Фото: Geely
На данный момент практически каждый четвертый автомобиль, продающийся на территории нашей страны, родом из Поднебесной. Мы решили узнать у продавцов, с чем связан рост популярности автомобилей китайских брендов?
По мнению экспертов Группы компаний, чтобы оценить долговечность и надежность китайских машин, понадобится время. Однако индекс доверия к наиболее популярным китайским брендам за последние 6 лет вырос с 35% до 66–78%.
Другой момент – ценообразование. Оно, увы, все еще остается на высоком уровне. «Многое зависит от курса валют, - сообщает пресс-служба ГК. - Снижение цен возможно только в отношении тех автомобилей, которые еще поставляются или производятся на территории России. При условии поддержки со стороны курса национальной валюты снижение цен может произойти в ближайшие 4-5 месяцев».
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В декабре пройдет главное автомобильное событие года: для самых сильных, для тех, кто остался
9 декабря офлайн и онлайн состоится одна из самых главных автомобильных конференций года DealerUp 2.2, организатором которой выступает «Автомаркетолог». Лучшие эксперты автобизнеса и смежных областей поделятся своими уникальными знаниями, инсайтами и успешными кейсами.Читать далее
-
02.12.2022, 14:58
5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen
Нет ничего хуже, чем купить автомобиль только для того, чтобы убедиться на личном горьком опыте, что это одна из самых ненадежных моделей в своем классе. Издание Topspeed назвало пять самых ненадежных кроссоверов.Читать далее
-
02.12.2022, 13:47
Итоги XII Петербургского международного автомобильного форума AutoInvest
29 и 30 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге прошел XII Петербургский международный автомобильный форум AutoInvest, на котором эксперты отрасли подвели итоги сложного для российской автомобильной промышленности года.Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
-
02.12.2022, 12:10
«АвтоВАЗ» идет на рекорд: продажи Lada в ноябре – самые сильные в этом году
В цифрах это выглядит следующим образом: 21 726 легковых и коммерческих моделей Lada, реализованных в минувшем месяце. Это лучший результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше показателя октября этого же года. В общей сложности за 11 месяцев покупателями Lada стали 164 636 россиян.Читать далее
-
02.12.2022, 08:37
Уникальную коллекцию Datsun Z выставили на продажу
В Калифорнии распродают уникальную коллекцию классических спорткаров Datsun Z, на составление которой ушло более 20 лет, начиная с 240Z, построенного в первые месяцы 1970 года, и заканчивая 280Z 2+2 1976 года с пробегом всего 4 тысячи километров.Читать далее
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