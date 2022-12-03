На данный момент практически каждый четвертый автомобиль, продающийся на территории нашей страны, родом из Поднебесной. Мы решили узнать у продавцов, с чем связан рост популярности автомобилей китайских брендов?

Ранее мы писали На уровень продаж 2021 года мы вернемся к 2026-2027 г.г. Как известно, в прошлом году в России было продано 1,67 млн новых автомобилей. Не сказать, что это был рекордный ... Читать далее

«В течение последних нескольких лет китайский автопром изменился не только в дизайне, но и передовых технологиях по агрегатной части и набору оборудования, ответили нам в пресс-службе ГК «Автодом». - По комплектациям и оснащению китайские модели превосходят корейские, японские и европейские аналоги благодаря включенным в них опциям комфорта и безопасности. При этом производители из Китая, как правило, адаптируют модельный ряд своих автомобилей в соответствии с запросами российских покупателей».

По мнению экспертов Группы компаний, чтобы оценить долговечность и надежность китайских машин, понадобится время. Однако индекс доверия к наиболее популярным китайским брендам за последние 6 лет вырос с 35% до 66–78%.

Другой момент – ценообразование. Оно, увы, все еще остается на высоком уровне. «Многое зависит от курса валют, - сообщает пресс-служба ГК. - Снижение цен возможно только в отношении тех автомобилей, которые еще поставляются или производятся на территории России. При условии поддержки со стороны курса национальной валюты снижение цен может произойти в ближайшие 4-5 месяцев».







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