Китайский бестселлер с подвохом: что ломается в Geely Atlas после нескольких лет

С какими проблемами столкнется владелец подержанного Geely Atlas

Geely Atlas очень популярен на вторичке. Но у него есть свои слабые места. Эксперты выявили частые поломки. Покупка может принести сюрпризы. Узнайте обо всех рисках заранее. Это поможет избежать лишних трат.

Geely Atlas очень популярен на вторичке. Но у него есть свои слабые места. Эксперты выявили частые поломки. Покупка может принести сюрпризы. Узнайте обо всех рисках заранее. Это поможет избежать лишних трат.

Кроссоверы Geely Atlas, выпускавшиеся с 2018 по 2022 год, стали одними из первых «китайцев», которые смогли на равных конкурировать с корейскими и европейскими аналогами по дизайну и оснащению. Их главное преимущество на вторичном рынке - привлекательное соотношение цены и характеристик. Однако, как сообщает эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев, с надежностью у этой модели не все так однозначно.

Под капотом Atlas можно встретить три варианта двигателей. Атмосферные моторы объемом 2,0 и 2,4 литра считаются довольно ресурсными и неприхотливыми. А вот 1,8-литровый турбодвигатель требует к себе большего внимания. Он очень чувствителен к качеству бензина, и экономия на топливе может обернуться проблемами с топливным насосом высокого давления. Также стоит внимательно отнестись к работе автоматической коробки передач. На некоторых экземплярах владельцы жаловались на рывки и толчки при переключениях, а в особо тяжелых случаях дилерам приходилось менять агрегат целиком по гарантии.

Система полного привода, построенная на основе муфты BorgWarner, в целом работает исправно. Но и здесь есть нюанс. Слабым местом оказались сальники углового редуктора. Из-за потери герметичности внутрь попадает влага, что неизбежно ведет к коррозии и выходу узла из строя. Среди других гарантийных замен, которые встречались на этих кроссоверах, можно отметить рулевые рейки и тормозные диски, которые могли потребовать внимания на относительно небольших пробегах.

С возрастом у Geely Atlas проявляются и другие мелкие, но неприятные неисправности. Например, владельцы отмечают периодическое подклинивание электронного стояночного тормоза. В сырую погоду может начать сбоить система бесключевого доступа, что доставляет определенные неудобства. Перед покупкой конкретного автомобиля крайне важно проверить его историю по VIN-номеру. Нужно убедиться, что машина прошла все отзывные кампании, одна из которых была связана с риском повреждения топливных трубок в сильные морозы.