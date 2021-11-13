С какими результатами концерн BMW завершает 2021 год (экспертное мнение)
Фото: BNW
В результате баварцы вновь произвели больше автомобилей, чем их коллеги из Штутгарта: за 9 месяцев 2021 года - 1,93 млн ед. Однако есть то, что роднит извечных соперников. При планировании производства BMW и Mercedes в последнее время отдают приоритет более дорогим моделям с более высокой рентабельностью. Дело дошло до того, что некоторые, скажем так, «небольшие» модели стало невозможно заказать. Другие бренды стараются следовать данной стратегии, но для крупных автогигантов разница в ценах между различными моделями значительно меньше.
«Баварские моторы» обладают хорошим ассортиментом продукции и гибким производственным устройством. Поэтому BMW, по мнению Урбана Вандормаэля, автомобильного эксперта из Бельгии, где бренд стал самым продаваемым в октябре этого года, может изготавливать автомобили более выгодно, эффективно и быстрее, чем тот же Mercedes, а также прогнозировать развитие рынка или непредвиденные обстоятельства. Аналитик утверждает, что основа успешного сегмента внедорожников фактически была заложена именно BMW с запуском в 1999 году кроссовера X5, который тогда определили к новому сегменту SAV.
Такие ли уж электромобили «зеленые»?
И BMW, и Mercedes отказываются указывать точные сроки, когда они больше не будут производить бензиновые и дизельные автомобили. Тому есть причины: развертывание сети зарядных станций происходит намного медленнее, чем это предусмотрено национальными и наднациональными органами власти. В случае с Германией до 5 раз медленнее.
И здесь легко понять генерального директора BMW Оливера Зипсе, у которого есть обоснованные вопросы к так называемому «зеленому» характеру электромобилей. По его мнению, если потребляемая такой машиной электроэнергия не вырабатывается за счет возобновляемых источников энергии, то говорить об автомобиле с нулевым уровнем выбросов никак нельзя.
Сегодня на полностью электрические модели приходится всего 3% мировых продаж автомобилей BMW. К 2030 году этот процент должен достичь 50%. Это может быть сделано за счет более широкого использования переработанных и пригодных для вторичной переработки материалов. Оливер Зипсе рассматривает электрификацию как шаг к более устойчивому обществу, в котором экономика и экология идут рука об руку. Конечная цель - создание климатически нейтрального общества к 2050 году в соответствии с Парижским соглашением по климату.
После того, как BMW стал первым немецким премиальным брендом, выпустившим полностью электрический городской автомобиль в 2013 году (i3), концерн продолжает развивать эту историю, предлагая на рынок модели IX и i4, отличающиеся улучшенной отделкой и более широким использованием качественных и прочных материалов.
Слабо против Tesla и Nio?
Клиенту за все это приходится платить более высокую цену, а потому разница в цене с прогрессирующей американской Tesla становится все больше и очевиднее. По признанию Урбана Вандормаэля, Tesla остается чемпионом по автономности и внедрению инновационных технологий. К тому же, благодаря своей новой фабрике в окрестностях Берлина, компания уже прочно обосновалась в Германии и параллельно укрепляет свое присутствие на китайском рынке. Плюс Tesla высоко ценится инвесторами и, похоже, обладает неисчерпаемыми источниками денег.
Tesla мало пострадала от истории с нехваткой полупроводников. Для американского автопроизводителя 2021 год, пожалуй, лучший за всю ее короткую историю. Как пионер электрического вождения, Tesla продолжает извлекать выгоду из растущего спроса на электромобили, и спрос этот, согласно прогнозам, будет расти ближайшие годы. Уже сейчас Tesla Model 3 является самым продаваемым электромобилем на многих рынках.
Американская компания в меньшей степени зависит от поставщиков запчастей, чем немецкие автопроизводители. Это относится, в частности, и к таким компонентам, как компьютерные чипы и аккумуляторы – их Tesla разрабатывает и производит самостоятельно. К 2022 году компания будет иметь собственную производственную мощность в 1,5 млн батарей, а на заводе CATL в Китае у нее будет производиться порядка 800 000 АКБ.
BMW же, говорит Урбан Вандормаэль, начал контратаку и полон решимости показать «Тесле» свою спину, выйдя в лидеры, и для этого, якобы, у концерна есть все возможное. При этом конкуренция бушует в полную силу и еще далека от завершения. Интригу в эту борьбу вносят новые игроки из Китая, которые стали выходить на европейский рынок. Здесь имеется ввиду такой набирающий обороты стартап, как Nio, машины которого не следует недооценивать. И это сегодня уже признают все европейские специалисты.
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