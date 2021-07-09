С какого возраста можно получить водительские права в 2021 году
- С какого возраста нужно начинать учить правила дорожного движения;
- С какого возраста можно учиться на права в 2021 году;
- Когда можно сдавать на права;
- С какого возраста можно получить права на машину;
- До какого возраста получают права в России;
- С какого возраста можно получить права в других странах.
С какого возраста нужно начинать учить правила дорожного движения
Эксперты уверены, что чем раньше ребенок начнет обучаться правилам поведения на дороге, тем в большей безопасности он будет находиться. Уже с 3-5 лет можно начинать объяснять детям правила на пешеходных переходах, рассказывать о принципах работы светофоров. В 7-8 лет ребенок должен знать, как безопасно пересечь улицу, так как многие первоклассники самостоятельно возвращаются со школы домой. Также нужно начинать объяснять правила для велосипедистов. Специалисты считают, что данные меры позволят сократить детскую смертность на дорогах.
По достижении ребенком 12-13 лет можно начинать изучать полную версию ПДД. Актуальные правила можно скачать на различных сайтах или купить брошюрку в любом газетном киоске.
Полученные знания пригодятся при получении прав в автошколе, а также снизят до минимума вероятность попадания ребенка в ДТП.
С какого возраста можно учиться на права в 2021 году
Возраст, с которого можно начинать учиться в автошколе, определяет статья 21.4 ПДД, согласно которой допуск к обучению разрешен:
- С 16 лет на категории «М», «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1»;
- С 20 лет на категории «D», «D1», «Tb», «Tm». Однако лица, служащие в вооруженных силах, могут начать обучение на категории «D», «D1» с 18 лет, чтобы водить транспорт вооруженных сил.
- Чтобы получить водительскую категорию «BE», «CE» или «DE», нужно иметь водительский стаж не менее года по соответствующей категории. Например, для открытия категории «BE» у вас должен быть годовой опыт вождения по категории «В», а для «СЕ» – по «С».
С какого возраста можно сдавать на права
Закончив обучение в автошколе, не все ученики сразу допускаются к сдаче экзаменов. Согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения» ст. 26, допуск к экзаменам ГИБДД есть:
- С 16 лет при сдаче на права категорий «М» и «А1»;
- С 18 лет при сдаче на категории «А», «В», «С», «В1» и «С1»;
- С 21 года для сдающих на права категорий «D», «D1», «Tm», «Tb» (за исключением военнослужащих, которым позволено сдать на категории «D», «D1» уже в 19 лет).
Сдача экзаменов несовершеннолетними в возрасте 17 лет на категории «В» и «С» разрешена только с письменного согласия родителей или опекунов, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.
С какого возраста можно получить права на машину
В 2021 году получение прав возможно лишь после успешной сдачи экзаменов – практики и теории. Практический экзамен на автодроме отменен, и вождение сдается в условиях реального дорожного движения, за исключением категорий «А», «А1, «М», «В1», сдаваемых по прежнему на автодромах автошкол.
Кроме того, оба экзамена теперь фиксируются на видео. И если ученик не согласен с решением инспектора, он может обратиться в автоинспекцию, где просмотрят видеозапись экзамена и решат, действительно ли инспектор превысил полномочия или допустил оплошность.
Успешно справившись с теорией и практикой, ученику остается получить права, и стать полноценным водителем. Возраст для получения водительских прав следующий:
- 16 лет для «М» и «А1» категорий;
- 18 – для сдающих на права категорий «А», «В», «С», «В1» и «С1»;
- 21 год для «D», «D1», «Tm», «Tb» категорий (за исключением военнослужащих, которым позволено получить права категорий «D», «D1» уже в 19 лет, но водить они смогут только транспорт вооруженных сил).
Таким образом, даже если вы сдадите на права категорий «С», «В», «А» в 17 лет, получить вы их сможете не ранее наступления совершеннолетия.
До какого возраста получают права в России
Если законом определен минимальный возраст для получения водительских прав, то существует ли максимальный? Отвечаем – нет!
Получить права могут даже граждане пенсионного возраста. Однако следует понимать, что не каждый водитель в возрасте способен пройти водительскую комиссию, особенно окулиста и невропатолога. Если есть проблемы со зрением либо нарушение координации движений, о вождении транспорта можно забыть.
С какого возраста можно получить права в других странах
Россия – самая строгая страна в отношении возраста получения водительских прав. Большинство стран доверяет управление транспорта более молодым людям.
Некоторые американские штаты, Марианские острова и Сальвадор позволяют управлять транспортом лицам достигшим 15 лет, однако рядом должен сидеть взрослый человек с опытом вождения.
Германия и Исландия допускают к управлению транспортом с 17 лет, а Эстония, Израиль и Франция – с 16, но в сопровождении взрослого водителя.
Предложение о снижении возраста получения прав в России поступало от депутата Госдумы Василия Власова. Он предлагал начать выдачу прав гражданам с 16 лет. По его словам, многим молодым жителям отдаленных районов, где плохо налажено транспортное сообщение, приходится идти на нарушение закона, чтобы добраться на обучение из села в город на машине. Но его инициатива была отклонена.
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект от автоинспекции, предлагающий разрешить выдачу прав лицам с 17 лет. Но будет ли он принят – покажет время.
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