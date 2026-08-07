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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 13:22

С какой стороны топливный люк: как устроено и почему это не влияет на заправку

С какой стороны топливный люк: как устроено и почему это не влияет на заправку

Как быстро определить сторону топливного люка и не ошибиться на заправке

С какой стороны топливный люк: как устроено и почему это не влияет на заправку

Вопрос о том, где находится заливная горловина топливного бака, актуален для водителей новых или арендованных машин. Разбираемся, как определить сторону люка, почему производители выбирают разные варианты и как это влияет на удобство на АЗС сегодня.

Вопрос о том, где находится заливная горловина топливного бака, актуален для водителей новых или арендованных машин. Разбираемся, как определить сторону люка, почему производители выбирают разные варианты и как это влияет на удобство на АЗС сегодня.

Расположение заливной горловины топливного бака - деталь, о которой большинство водителей не задумывается до тех пор, пока не оказывается за рулем новой или арендованной машины. В этот момент вопрос «с какой стороны подъезжать к колонке», становится неожиданно актуальным, особенно если на АЗС очередь или ограничено пространство.

Определить, где находится топливный люк, можно буквально за секунду: на приборной панели рядом с иконкой бензоколонки часто есть маленькая стрелка, указывающая нужную сторону. Этот лайфхак работает почти во всех современных автомобилях и избавляет от лишних маневров на заправке.

Есть и более простое правило: у большинства азиатских марок люк слева, у европейских и американских - справа. Однако это не однозначное правило. Например, у Nissan люк чаще слева, у Toyota - справа, а у Geely встречаются оба варианта в зависимости от года выпуска и рынка. Причины такого разнообразия кроются не только в традициях, но и в особенностях конструкции, безопасности и даже эстетике.

Производители учитывают множество факторов: целевой рынок, расположение руля, особенности платформы, требования по безопасности. Например, в США запрещено размещать заливное отверстие по центру сзади - это связано с рисками при ДТП. В Европе и Азии также действуют свои стандарты, а в некоторых моделях, как Jaguar, встречались даже два люка с разных сторон, но такие решения оказались слишком дорогими для массового рынка.

В микроавтобусах и коммерческом транспорте топливный люк часто располагают с противоположной стороны от сдвижной двери, чтобы не мешать посадке пассажиров. Но и здесь нет единого стандарта: все зависит от компоновки и задач конкретной модели.

Многие водители считают, что если подъехали к колонке «не той» стороной, придется разворачиваться и терять время. На практике современные заправочные станции оснащены длинными шлангами, которые легко дотягиваются до любой стороны автомобиля. Это позволяет выбирать любую свободную колонку, не задумываясь о расположении люка. Такой подход особенно актуален в часы пик, когда каждая минута на счету.

Интересно, что похожие вопросы возникают и у владельцев электротранспорта, где расположение разъема для зарядки тоже может отличаться. Например, в материале о возможностях электровелосипеда Ariel Rider Mudd 72V подробно разбирались нюансы зарядки и удобства эксплуатации - подробнее о практических аспектах электромобилей и электровелосипедов.

Упомянутые марки: Nissan, Toyota, Geely, Jaguar
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