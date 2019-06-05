5 июня 2019, 21:44

С калининградского конвейера сошел первый BMW X7

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Калининградский завод «Автотор» приступил к серийному выпуску флагманских вседорожников BMW X7. До конца года предприятие планирует собрать порядка трех тысяч экземпляров.
С калининградского конвейера сошел первый BMW X7
BMW X7
Выпускается с 2018 г.
Новый от 5 990 000 до 7 490 000 Р
Отзывов: 5
Самый большой вседорожник баварской марки, BMW X7 дебютировал в ноябре 2018 года. Российские продажи стартовали нынешней весной. Автомобиль доступен в трех модификациях. Начальная версия xDrive 30d (от 5 930 000 рублей) оснащается 3-литровым дизелем мощностью 249 л.с. Версия xDrive 40i (от 6 100 000 рублей) получила бензиновый битурбо 3.0 мощностью 340 л.с. Топовый вседорожник X7 xDrive M50d с мощным 3,0-литровым дизельным агрегатом отдачей 400 л.с. и М-пакетом стоит от 7 620 000 рублей. Все моторы работают в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. 
 
За первые четыре месяца 2019 года российские дилеры BMW реализовали в общей сложности более 13 тысяч автомобилей марки или на 20% больше, чем годом ранее. На «Автоторе» рассчитывают, что отечественные дилеры смогут продавать ежемесячно не менее 500 экземпляров BMW X7. Исходя из этих планов, до конца года в Калининграде соберут около 3 тысяч флагманских вседорожников. На капоте первого экземпляра свой автограф оставил председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов.

Сотрудничество «Автотора» и BMW насчитывает уже 20 лет. Начиная с 1999 года, с конвейера автозавода сошло свыше 215 000 автомобилей немецкой марки. В настоящее время предприятие выпускает 9 моделей BMW: Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, 3-Series, 5-Series и 7-Series.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Выпуск BMW X7 стартует в конце года
Очень хочется узнать больше подробностей о комплектациях. И понять, наконец, как будет выглядеть серийная машина. Концепт смотрится устрашающе, такую морду в зеркале заднего вида если увидишь, невольно прижмешься к обочине.) ) )
Сергей
В X-семействе BMW появился новый флагман
Что-то она мне напоминает...
denman
BMW X7 кто что думает
когда я думаю о BMW X7 у меня сразу поднимается настроение . Машина моей мечты!)
Nik44
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С калининградского конвейера сошел первый BMW X7
{{model_no_show_6335}}Самый большой вседорожник баварской марки, BMW X7 дебютировал в ноябре 2018 года. Российские продажи стартовали нынешней весной. Автомобиль доступен в трех модификациях. Начальная версия xDrive 30d (от 5 930 000 рублей) оснащается 3-литровым дизелем мощностью 249 л.с. Версия xDrive 40i (от 6 100 000 рублей) получила бензиновый битурбо 3.0 мощностью 340 л.с. Топовый вседорожник X7 xDrive M50d с мощным 3,0-литровым дизельным агрегатом отдачей 400 л.с. и М-пакетом стоит от 7 620 000 рублей. Все моторы работают в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода.  За первые четыре месяца 2019 года российские дилеры BMW реализовали в общей сложности более 13 тысяч автомобилей марки или на 20% больше, чем годом ранее. На «Автоторе» рассчитывают, что отечественные дилеры смогут продавать ежемесячно не менее 500 экземпляров BMW X7. Исходя из этих планов, до конца года в Калининграде соберут около 3 тысяч флагманских вседорожников. На капоте первого экземпляра свой автограф оставил председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов.Сотрудничество «Автотора» и BMW насчитывает уже 20 лет. Начиная с 1999 года, с конвейера автозавода сошло свыше 215 000 автомобилей немецкой марки. В настоящее время предприятие выпускает 9 моделей BMW: Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, 3-Series, 5-Series и 7-Series.
2019-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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