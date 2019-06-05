5 июня 2019, 21:44
С калининградского конвейера сошел первый BMW X7
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Калининградский завод «Автотор» приступил к серийному выпуску флагманских вседорожников BMW X7. До конца года предприятие планирует собрать порядка трех тысяч экземпляров.
За первые четыре месяца 2019 года российские дилеры BMW реализовали в общей сложности более 13 тысяч автомобилей марки или на 20% больше, чем годом ранее. На «Автоторе» рассчитывают, что отечественные дилеры смогут продавать ежемесячно не менее 500 экземпляров BMW X7. Исходя из этих планов, до конца года в Калининграде соберут около 3 тысяч флагманских вседорожников. На капоте первого экземпляра свой автограф оставил председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов.
Сотрудничество «Автотора» и BMW насчитывает уже 20 лет. Начиная с 1999 года, с конвейера автозавода сошло свыше 215 000 автомобилей немецкой марки. В настоящее время предприятие выпускает 9 моделей BMW: Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, 3-Series, 5-Series и 7-Series.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень хочется узнать больше подробностей о комплектациях. И понять, наконец, как будет выглядеть серийная машина. Концепт смотрится устрашающе, такую морду в зеркале заднего вида если увидишь, невольно прижмешься к обочине.) ) )
Что-то она мне напоминает...
когда я думаю о BMW X7 у меня сразу поднимается настроение . Машина моей мечты!)
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