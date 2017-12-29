С кем встретим 2018-й? Итоги года, часть III
«УАЗ» порадовал отечественной новинкой в сегменте коммерческого транспорта, запустив производство и продажи модели «Профи». Приобрести машину можно в 2 комплектациях: «Стандарт» по цене от 649 000 рублей и «Комфорт» стоимостью от 699 000 рублей. Уже в «базе» автомобиль «оснащен системой ABS+EBD, подушкой безопасности водителя, электростеклоподъемниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой, что, согласитесь, вполне неплохо.
Kia также вывела на рынок вседорожную модель - Rio X-Line. Машина доступна в 4 вариантах исполнения: Comfort, Luxe, Prestige AV и Premium, а стоимость стартует от 774 900 до 1 024 900 рублей. В стандартной комплектации у автомобиля всего 2 подушки безопасности (фронтальные), кондиционер, 4 электростеклоподъемника, водительское сиденье с регулировкой по высоте, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС, управление аудиосистемой на руле.
А вот богатых автомобилистов порадовал выход на рынок нового среднеразмерного внедорожника Range Rover Velar. Новинка представлена в комплектациях Base, S, SE, R-Dynamic Base, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и в ограниченной версии First Edition, доступной только в течение первого года продаж. Стартовая стоимость модели составляет 3 880 000 рублей. Помимо этого британцы вывели на рынок обновленный Range Rover. Если у вас имеется 6 604 000 рублей, то этого хватит на базовую версию HSE. Гибридная модификация P400e оценена в 8 109 000 рублей, а топовая SV Autobiography с 575-сильным агрегатом стоит от 11 204 000 рублей.
А вот Skoda разнообразила рынок обновленным Rapid. Стоимость компактного лифтбэка в базовой комплектации составляет от 604 000 рублей. За эти деньги покупатели получают машину с центральным замком и 2 складными ключами с дистанционным управлением, указателями поворота в зеркалах заднего вида, при этом корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. В качестве опции владельцы Rapid могут заказать передние и задние датчики парковки, противотуманные фары с функцией освещения поворотов и систему автоматического управления дальним светом. В силовую линейку вошли 3 бензиновых двигателя. Базовым агрегатом является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5МКПП. Более мощный вариант – с мотором мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке появился турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с.
Упомянем и появление первого вседорожника чешской марки и его внедорожной версии Scout. Стоимость новинки варьируется от 2 193 000 рублей до 2 464 000 рублей в зависимости от типа двигателя. А вот базовый «Кодиак» оценен в 1 999 000 рублей. В число опций входят фоновая подсветка салона, подогрев рулевого колеса, 2- или 3-зонная климатическая система Climatronic, а также функция связи внутри автомобиля In-Car-Communication, которая впервые появляется на Skoda.
Теперь самое время вспомнить «возвращенцев» уходящего года. Когда-то автопроизводители, напуганные нестабильным курсом рубля, были вынуждены остановить поставки некоторых моделей. Опасения вполне понятны: высокая стоимость и низкая платежеспособность россиян вряд ли бы обеспечила им успех в трудное время. Теперь, благо, экономика налаживается, потребители вновь могут вспомнить о существовании некоторых импортных моделей.
Этим воспользовались в Subaru, привезя в нашу страну новое поколение XV. Автомобиль в базовом варианте оснащения будет стоить 1 599 000 рублей, а с версией EyeSight – от 1 869 900 рублей. В базовую комплектацию входят постоянный полный привод, бесступенчатая трансмиссия Lineartronic, система «Старт-Стоп» для экономии топлива в пробках, 7 подушек безопасности, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным дисплеем, климат-контроль, система контроля давления в шинах, система помощи при движении по бездорожью X-Mode, датчики дождя и света, система динамической стабилизации и др. Большого спроса, как и прежде, ждать от модели не стоит…
К сожалению, автомобилисты лишились возможности приобрести внедорожник Patrol. Автопроизводитель намерен сконцентрироваться на других моделях линейки - Qashqai, X-Trail и Murano, которые производят в Петербурге. Впрочем, что неудивительно, ошеломляющим успехом крупный автомобиль не пользовался - в 2014 году россиянами в ГИБДД зарегистрировано 1 135 Patrol, в 2015-м - 441, в 2016-м - 213, а за первые 4 месяца 2017-го - 48 экземпляров. Причиной низкого спроса эксперты называли высокую стоимость – порядка 4 500 000 рублей.
Hyundai возобновил продажи седана Sonata. Автомобиль VII поколения стал доступен осенью этого года по цене от 1 245 000 до 1 795 000 рублей. Линейка силовых агрегатов седана представлена 2- и 2,4-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 150 и 180 л. с. соответственно. В паре с ними выступает 6-ступенчатая трансмиссия. Ожидаемого успеха «Соларис» не принес, оттого и вылетел с некогда привычного для него 1 места среди всех официально представленных в РФ иномарок.
Стабилизация рубля положительным образом сказалась и на ценах некоторых автомобилей. Российские дилеры Ford, к примеру, теперь продают Explorer на 100 000 рублей дешевле, чем раньше. Этому поспособствовали также увеличение локализации автокомпонентов и повышение эффективности производства. Отныне базовая стоимость крупного SUV составляет 2 649 000 рублей. За эти деньги покупатели получат автомобиль с 3-зонным климат-контролем, мультимедийным комплексом с 8-дюймовым экраном, камерой заднего вида с омывателем.
Suzuki снизила цены на свои городские кроссоверы. Vitara 1.6 2WD 5MT в базовой комплектации GL можно будет приобрести по цене декабря 2015 года – за 945 000 рублей. Правда, количество таких машин ограничено.
Впереди новый, 2018-й, год. Уже сейчас многие автоконцерны анонсируют выход своих свежих ключевых моделей. Скажем сразу: выбрать будет из чего. Все это дает надежду на то, что автомобильный рынок России не остановится в росте, а покупатели найдут средства побаловать себя машиной мечты. Только бы правительственная поддержка не подкачала…
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