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10 сентября 2019, 16:06

С конвейера Ford Sollers сошли обновленные фургоны Transit

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Фото: Ford
Завод Ford Sollers в Елабуге объявил о начале производства обновленного Ford Transit. Первые автомобили уже отгружены официальным дилерам Ford в России. Фургоны отличаются усиленным кузовом, модернизированным салоном и расширенной палитрой цветов.
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Обновленные фургоны Ford Transit получили модернизированную несущую конструкцию и замки дверей, что дополнительно усилило кузов. В салоне появились более комфортные сидения, обновилась цветовая палитра для кузова и интерьера.

В октябре прошлого года линейка Ford Transit в России пополнилась фургоном с длинной базой и средней крышей, а также с передним приводом, усиленной подвеской и максимальной разрешенной массой увеличенной до 3 500 килограммов. Сейчас линейка базовых версий Ford Transit включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси со всеми типами привода. На базе Transit постоянно создаются новые модификации с учетом требований, предъявляемых государственными и частными заказчиками. На сегодняшний день существует не менее 55 различных модификаций – от школьных автобусов и машин скорой помощи до автолавок и инкассаторских фургонов.

Все Ford Transit оснащаются дизельными турбомоторами объемом 2,2 литра, которые доступны в разных вариантах мощности: от 125 до 155 лошадиных сил. С начала 2019 года продажи «Транзитов» в России выросли на 7%. С января по август дилеры реализовали 7,3 тыс. экземпляров. Это позволило Ford Transit сохранить лидерство в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.


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Комментарии
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Отзывы по теме
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С конвейера Ford Sollers сошли обновленные фургоны Transit
{{material_124811}}Обновленные фургоны Ford Transit получили модернизированную несущую конструкцию и замки дверей, что дополнительно усилило кузов. В салоне появились более комфортные сидения, обновилась цветовая палитра для кузова и интерьера.В октябре прошлого года линейка Ford Transit в России пополнилась фургоном с длинной базой и средней крышей, а также с передним приводом, усиленной подвеской и максимальной разрешенной массой увеличенной до 3 500 килограммов. Сейчас линейка базовых версий Ford Transit включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси со всеми типами привода. На базе Transit постоянно создаются новые модификации с учетом требований, предъявляемых государственными и частными заказчиками. На сегодняшний день существует не менее 55 различных модификаций – от школьных автобусов и машин скорой помощи до автолавок и инкассаторских фургонов.Все Ford Transit оснащаются дизельными турбомоторами объемом 2,2 литра, которые доступны в разных вариантах мощности: от 125 до 155 лошадиных сил. С начала 2019 года продажи «Транзитов» в России выросли на 7%. С января по август дилеры реализовали 7,3 тыс. экземпляров. Это позволило Ford Transit сохранить лидерство в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.
2019-09-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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