10 сентября 2019, 16:06
С конвейера Ford Sollers сошли обновленные фургоны Transit
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Фото: Ford
Завод Ford Sollers в Елабуге объявил о начале производства обновленного Ford Transit. Первые автомобили уже отгружены официальным дилерам Ford в России. Фургоны отличаются усиленным кузовом, модернизированным салоном и расширенной палитрой цветов.
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В октябре прошлого года линейка Ford Transit в России пополнилась фургоном с длинной базой и средней крышей, а также с передним приводом, усиленной подвеской и максимальной разрешенной массой увеличенной до 3 500 килограммов. Сейчас линейка базовых версий Ford Transit включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси со всеми типами привода. На базе Transit постоянно создаются новые модификации с учетом требований, предъявляемых государственными и частными заказчиками. На сегодняшний день существует не менее 55 различных модификаций – от школьных автобусов и машин скорой помощи до автолавок и инкассаторских фургонов.
Все Ford Transit оснащаются дизельными турбомоторами объемом 2,2 литра, которые доступны в разных вариантах мощности: от 125 до 155 лошадиных сил. С начала 2019 года продажи «Транзитов» в России выросли на 7%. С января по август дилеры реализовали 7,3 тыс. экземпляров. Это позволило Ford Transit сохранить лидерство в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хочу рассказать как я приобрел себе Ford Transit. Он у меня уже более двух лет. Могу опираясь на опыт с уверенностью сказать что машина довольно дешева в эксплуатации, в особенности в сравнении с другими автомобилями этого класса. Печка просто отличная, зимой можно ехать раздетым) ) ) В целом отличная ...
У меня такая проблема плохо включается вторая передача усё остальные идеально и приетом очень шумит выжимной подшипник очень громко гоняет что может быть?
Цитата:| Кому: Vik это уже побогаче)
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