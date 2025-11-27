Российский электрокар «Атом» впервые собрали в Москве: что известно о новинке

С конвейера «Москвича» сошел первый электромобиль «Атом»

В Москве произошло знаковое событие. Собран первый экземпляр нового электрокара. Это тестовая версия популярной модели. Инженеры проводят финальные проверки систем. Серийный выпуск может начаться очень скоро.

В Москве произошло знаковое событие. Собран первый экземпляр нового электрокара. Это тестовая версия популярной модели. Инженеры проводят финальные проверки систем. Серийный выпуск может начаться очень скоро.

На столичном автомобильном заводе «Москвич» произошло важное событие для отечественного автопрома - с конвейера сошел первый экземпляр российского электромобиля «Атом». Важно понимать, что это еще не товарный автомобиль, предназначенный для продажи. Данный образец относится к так называемой серии PT, или Plant Trial. Ее главная задача - отладка и проверка всех производственных цепочек и технологических процессов в условиях реального сборочного цеха.

В рамках этого этапа команда инженеров проекта, который курирует компания АО «Кама», проводит комплексную проверку всех систем. Как сообщает «Российская Газета», специалисты тестируют работу бортовой электроники с последней версией программного обеспечения, осуществляют диагностику аппаратных компонентов и проверяют корректность функционирования различных сервисов. По сути, это генеральная репетиция перед запуском полномасштабного серийного производства. Каждый узел, каждый винтик и каждая строчка кода проходят тщательную проверку, чтобы будущие владельцы получили качественный и надежный продукт.

Сам по себе «Атом» представляет собой компактный городской электрокар, длина которого не превышает четырех метров. В движение его приводит электродвигатель мощностью 204 лошадиные силы, расположенный на задней оси. Заявленный запас хода на одной зарядке весьма внушительный и достигает 500 километров, что делает его конкурентоспособным не только в городе, но и для небольших загородных поездок. Разработчики планируют выпускать модель в нескольких исполнениях. Помимо стандартной версии для частных клиентов, будут созданы модификации для служб такси, операторов каршеринга и даже для использования в государственных структурах.

На данный момент полным ходом идет подготовка к старту массовой сборки электромобиля, хотя точная дата пока официально не названа. Ранее появлялась информация, что конвейер может быть запущен уже до конца текущего, 2025 года. Интерес к новинке огромен: по состоянию на осень, количество предварительных заказов на «Атом» превысило отметку в 100 тысяч. Производственный план на 2026 год выглядит пока скромно и составляет 6000 электрокаров, но очевидно, что в будущем объемы будут наращиваться.