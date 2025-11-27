Российский электрокар «Атом» впервые собрали в Москве: что известно о новинке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

27 ноября 2025, 11:53

С конвейера «Москвича» сошел первый электромобиль «Атом»

С конвейера «Москвича» сошел первый электромобиль «Атом»

Российский электрокар «Атом» впервые собрали в Москве: что известно о новинке

С конвейера «Москвича» сошел первый электромобиль «Атом»

В Москве произошло знаковое событие. Собран первый экземпляр нового электрокара. Это тестовая версия популярной модели. Инженеры проводят финальные проверки систем. Серийный выпуск может начаться очень скоро.

В Москве произошло знаковое событие. Собран первый экземпляр нового электрокара. Это тестовая версия популярной модели. Инженеры проводят финальные проверки систем. Серийный выпуск может начаться очень скоро.

На столичном автомобильном заводе «Москвич» произошло важное событие для отечественного автопрома - с конвейера сошел первый экземпляр российского электромобиля «Атом». Важно понимать, что это еще не товарный автомобиль, предназначенный для продажи. Данный образец относится к так называемой серии PT, или Plant Trial. Ее главная задача - отладка и проверка всех производственных цепочек и технологических процессов в условиях реального сборочного цеха.

В рамках этого этапа команда инженеров проекта, который курирует компания АО «Кама», проводит комплексную проверку всех систем. Как сообщает «Российская Газета», специалисты тестируют работу бортовой электроники с последней версией программного обеспечения, осуществляют диагностику аппаратных компонентов и проверяют корректность функционирования различных сервисов. По сути, это генеральная репетиция перед запуском полномасштабного серийного производства. Каждый узел, каждый винтик и каждая строчка кода проходят тщательную проверку, чтобы будущие владельцы получили качественный и надежный продукт.

Сам по себе «Атом» представляет собой компактный городской электрокар, длина которого не превышает четырех метров. В движение его приводит электродвигатель мощностью 204 лошадиные силы, расположенный на задней оси. Заявленный запас хода на одной зарядке весьма внушительный и достигает 500 километров, что делает его конкурентоспособным не только в городе, но и для небольших загородных поездок. Разработчики планируют выпускать модель в нескольких исполнениях. Помимо стандартной версии для частных клиентов, будут созданы модификации для служб такси, операторов каршеринга и даже для использования в государственных структурах.

На данный момент полным ходом идет подготовка к старту массовой сборки электромобиля, хотя точная дата пока официально не названа. Ранее появлялась информация, что конвейер может быть запущен уже до конца текущего, 2025 года. Интерес к новинке огромен: по состоянию на осень, количество предварительных заказов на «Атом» превысило отметку в 100 тысяч. Производственный план на 2026 год выглядит пока скромно и составляет 6000 электрокаров, но очевидно, что в будущем объемы будут наращиваться.

Упомянутые марки: Atom
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Атом

Похожие материалы Атом

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Архангельск Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться