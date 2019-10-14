14 октября 2019, 00:01
С конвейера сошел последний седан Cadillac XTS
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Фото: motor1
Компания Cadillac сообщила о прекращении выпуска премиальных седанов XTS. Модель в России практически неизвестна, зато отлично продавалась в Китае. Несмотря на неплохой спрос руководство решило отказаться от Cadillac XTS в пользу другой люксовой модели – Cadillac СТ6.
Фото: motor1
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Но сейчас компания Cadillac решила сделать ставку на спорт. Седану Cadillac СТ6 уготована роль преемника. Он вышел на рынок в 2016 году и отличается более мощными современными моторами. В линейку двигателей Cadillac XTS входили три бензиновых агрегата объемом 2,0 литра (276 л.с.) и 3,6 литра (309 л.с.), а также 3,6 литра (416 л.с.) для версии V-Sport. Тогда как Cadillac СТ6 в версии V-Sport получил 4,2-литровый твин-турбо мотор V8 мощностью 507 л.с. и 778 Нм крутящего момента.
Спрос на седаны Cadillac СТ6 пока вдвое ниже, чем на Cadillac XTS. Но в компании настроены решительно и возлагают на него большие надежды. В России сейчас продается рестайлинговый вариант Cadillac СТ6 с 3,6-литровым «атмосферником» V6 мощностью 335 л.с. и 10-ступенчатым «автоматом» по цене от 4 850 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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Давно уже Кадиллаку пора возвращаться в премиум-сегмент, именно он для этой марки всегда был наиболее комфортным, так уж исторически сложилось. Бизнес-седаны, внедорожники - это все не про него.
Роскошный автомобиль. И очень редкий для наших широт. На мой взгляд, представительский американец выглядит более солидно, чем европейские или азиатские. очень жаль, что на наших дорогах такие "линкоры" встречаются крайне редко.
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