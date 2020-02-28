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28 февраля 2020, 00:01

С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala

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Фото: Chevrolet
Концерн General Motors остановил конвейер по сборке Chevrolet Impala. Завод Detroit-Hamtramck в Мичигане (США) закрывают на модернизацию. Здесь планируют наладить выпуск электрических пикапов GMC Hummer. Спустя 62 года после появления на свет седан Chevrolet Impala уходит в историю.
С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala

Фото: Chevrolet

С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala

Фото: Chevrolet

С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala

Фото: Chevrolet

С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala

Фото: Chevrolet

С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala

Фото: Chevrolet

С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala
С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala
С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala
С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala
С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala
Chevrolet Impala
Выпускается с 1999 г.
Отзывов: 1
Вчера, 27 февраля, одна из самых известных моделей Chevrolet ушла в отставку. В очередной раз. История Impala знала много взлетов и падений. Дважды ее снимали с конвейера, но она возрождалась вновь. Не исключено, что и на этот раз после определенной паузы мы вновь услышим имя Impala. 

В модельном ряду Chevrolet роскошный седан Impala появился в 1958 году. Так назвали самую дорогую версию модели Bel Air. Однако уже годом позже автомобиль стал самостоятельной моделью. С годами ее престиж падал. В начале 1980-х седан выпускали уже преимущественно только для таксопарков и полиции. В 1985 году «Импалу» сняли с конвейера. Затем в середине 1990-х имя возродили для «заряженной» модификации Chevrolet Caprice - седан Chevrolet Impala SS выпускался на протяжении еще двух лет, с 1994 по 1996 годы.

Новая глава в истории Chevrolet Impala началась в 1999 году. В течение последующих 20 лет седан успел сменить еще три поколения. Всего же за прошедшие с момента дебюта 62 года у модели было десять генераций. В последнее время интерес покупателей к Chevrolet Impala вновь стал снижаться. В 2019 году дилерам удалось реализовать лишь 44 тысячи экземпляров, тогда как раньше тиражи модели исчислялись сотнями тысяч машин.

Концерн General Motors свернул работы над одиннадцатым поколением Impala. Завод, на котором она выпускалась, закрывают на переоборудование. В 2021 году здесь наладят сборку электрических пикапов GMC Hummer. Возможно, Impala, как птица Феникс, еще возродится из пепла лет через десять. Например, в виде роскошного беспилотного электрокара.


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С конвейера сошел последний седан Chevrolet Impala
{{model_no_show_1858}}Вчера, 27 февраля, одна из самых известных моделей Chevrolet ушла в отставку. В очередной раз. История Impala знала много взлетов и падений. Дважды ее снимали с конвейера, но она возрождалась вновь. Не исключено, что и на этот раз после определенной паузы мы вновь услышим имя Impala. В модельном ряду Chevrolet роскошный седан Impala появился в 1958 году. Так назвали самую дорогую версию модели Bel Air. Однако уже годом позже автомобиль стал самостоятельной моделью. С годами ее престиж падал. В начале 1980-х седан выпускали уже преимущественно только для таксопарков и полиции. В 1985 году «Импалу» сняли с конвейера. Затем в середине 1990-х имя возродили для «заряженной» модификации Chevrolet Caprice - седан Chevrolet Impala SS выпускался на протяжении еще двух лет, с 1994 по 1996 годы.Новая глава в истории Chevrolet Impala началась в 1999 году. В течение последующих 20 лет седан успел сменить еще три поколения. Всего же за прошедшие с момента дебюта 62 года у модели было десять генераций. В последнее время интерес покупателей к Chevrolet Impala вновь стал снижаться. В 2019 году дилерам удалось реализовать лишь 44 тысячи экземпляров, тогда как раньше тиражи модели исчислялись сотнями тысяч машин.Концерн General Motors свернул работы над одиннадцатым поколением Impala. Завод, на котором она выпускалась, закрывают на переоборудование. В 2021 году здесь наладят сборку электрических пикапов GMC Hummer. Возможно, Impala, как птица Феникс, еще возродится из пепла лет через десять. Например, в виде роскошного беспилотного электрокара.
2020-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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