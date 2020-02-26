26 февраля 2020, 13:56
С конвейера сошла 7-миллионная Skoda Octavia
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Фото: Skoda
На чешском заводе Skoda в Млада-Болеславе собрали 7-миллионный экземпляр Octavia. Отсчет ведется от самой первой «Октавии» образца 1959 года. Сейчас предприятие выпускает уже четвертое поколение новой модели, которое остается бестселлером Skoda.
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Новая глава в истории Octavia началась в 1996 году с выходом возрожденной модели. Она отличалась узнаваемым дизайном и вместительным багажником. Двумя годами позже была представлена «Октавия» в кузове «универсал», а в 1999-м появилась полноприводная модификация. В общей сложности было выпущено 1,44 млн экземпляров первого поколения, 2,5 млн автомобилей второго поколения и 2,6 млн машин третьего поколения.
В ноябре 2019 года Skoda представила уже четвертое поколение популярной модели. Автомобиль стал еще больше и комфортнее, обзавелся современными технологиями и электронными ассистирующими системами. До России новинка доберется в четвертом квартале 2020 года. В настоящее время Skoda Octavia собирают на головном предприятии чешской марки в Млада-Болеславе, а также в России, Китае, Индии, Казахстане и Алжире.
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