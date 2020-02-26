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26 февраля 2020, 13:56

С конвейера сошла 7-миллионная Skoda Octavia

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Фото: Skoda
На чешском заводе Skoda в Млада-Болеславе собрали 7-миллионный экземпляр Octavia. Отсчет ведется от самой первой «Октавии» образца 1959 года. Сейчас предприятие выпускает уже четвертое поколение новой модели, которое остается бестселлером Skoda.
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Юбилейная Skoda Octavia сошла с конвейера в красивую дату – 20 февраля 2020 года. История «Октавии» началась в 1959 году, когда на рынок вышла восьмая по счету послевоенная модель Skoda. Отсюда и название – Octavia от латинского «octo» или «восемь». Кроме того, Octavia стала восьмым автомобилем за всю историю чешского бренда, оснащенным инновационной независимой подвеской, впервые представленной в 1933 году. Автомобиль выпускался вплоть до 1971 года. Всего с конвейера сошло порядка 400 тысяч экземпляров.

Новая глава в истории Octavia началась в 1996 году с выходом возрожденной модели. Она отличалась узнаваемым дизайном и вместительным багажником. Двумя годами позже была представлена «Октавия» в кузове «универсал», а в 1999-м появилась полноприводная модификация. В общей сложности было выпущено 1,44 млн экземпляров первого поколения, 2,5 млн автомобилей второго поколения и 2,6 млн машин третьего поколения.

В ноябре 2019 года Skoda представила уже четвертое поколение популярной модели. Автомобиль стал еще больше и комфортнее, обзавелся современными технологиями и электронными ассистирующими системами. До России новинка доберется в четвертом квартале 2020 года. В настоящее время Skoda Octavia собирают на головном предприятии чешской марки в Млада-Болеславе, а также в России, Китае, Индии, Казахстане и Алжире.

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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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С конвейера сошла 7-миллионная Skoda Octavia
{{material_129007}}Юбилейная Skoda Octavia сошла с конвейера в красивую дату – 20 февраля 2020 года. История «Октавии» началась в 1959 году, когда на рынок вышла восьмая по счету послевоенная модель Skoda. Отсюда и название – Octavia от латинского «octo» или «восемь». Кроме того, Octavia стала восьмым автомобилем за всю историю чешского бренда, оснащенным инновационной независимой подвеской, впервые представленной в 1933 году. Автомобиль выпускался вплоть до 1971 года. Всего с конвейера сошло порядка 400 тысяч экземпляров.Новая глава в истории Octavia началась в 1996 году с выходом возрожденной модели. Она отличалась узнаваемым дизайном и вместительным багажником. Двумя годами позже была представлена «Октавия» в кузове «универсал», а в 1999-м появилась полноприводная модификация. В общей сложности было выпущено 1,44 млн экземпляров первого поколения, 2,5 млн автомобилей второго поколения и 2,6 млн машин третьего поколения.В ноябре 2019 года Skoda представила уже четвертое поколение популярной модели. Автомобиль стал еще больше и комфортнее, обзавелся современными технологиями и электронными ассистирующими системами. До России новинка доберется в четвертом квартале 2020 года. В настоящее время Skoda Octavia собирают на головном предприятии чешской марки в Млада-Болеславе, а также в России, Китае, Индии, Казахстане и Алжире.
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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