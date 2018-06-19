С конвейера сошла первая полноприводная Tesla Model 3
Компания Tesla в трехнедельный срок построила и отладила новую сборочную линию, предназначенную для выпуска полноприводных седанов Model 3. Первый автомобиль уже сошел с конвейера.
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Илон Маск в своем твиттере поблагодарил команду Tesla за оперативное строительство и запуск производственной линии для полноприводных седанов. Сборочный конвейер был установлен с нуля, отлажен и запущен всего за три недели с использованием, как уточнил Маск, «минимальных ресурсов», чтобы это ни означало. На фото запечатлен первый собранный полноприводный седан Model 3.
Полноприводная модификация оснащена двумя электромоторами, по одному на каждую ось. У «заряженной» Performance разгон с места до 96 км/ч (60 миль/ч) занимает 3,5 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч. Цена топового седана составит около 78 000 долларов. Запаса хода должно хватить почти на 500 километров. Более скромная стандартная модификация Model 3 Dual Motor будет разгоняться до 96 км/ч за 4,5 секунды, иметь максимальную скорость 225 км/ч, а дальность хода – те же 500 километров.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну может гибрид имеет смысл, я тоже из Питера - ни одной не видел
Электромобиль за 5,5 миллионов с "аскетичным" салоном - это странное предложение. Вряд ли такой автомобиль у нас в России будет популярен. За такие деньги хочется всего и сразу - габаритов больших, чтобы всем видно тебя было, ну и комфорта королевского. Минимализм в этой ценовой категории как то не приветствуется ...
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
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