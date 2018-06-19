19 июня 2018, 08:33

С конвейера сошла первая полноприводная Tesla Model 3

Компания Tesla в трехнедельный срок построила и отладила новую сборочную линию, предназначенную для выпуска полноприводных седанов Model 3. Первый автомобиль уже сошел с конвейера.
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Проблемы Tesla со сборкой Model 3 получили широкую известность – то поставщики подводили, то на самой линии были выявлены нестыковки, тормозящие сборочный процесс. Изначально компания рассчитывала выпускать по 5 000 седанов в неделю. Но пока таких показателей добиться не удалось. Будем надеяться, что со сборкой полноприводной модификации Model 3 проблем не будет.

Илон Маск в своем твиттере поблагодарил команду Tesla за оперативное строительство и запуск производственной линии для полноприводных седанов. Сборочный конвейер был установлен с нуля, отлажен и запущен всего за три недели с использованием, как уточнил Маск, «минимальных ресурсов», чтобы это ни означало. На фото запечатлен первый собранный полноприводный седан Model 3.

Полноприводная модификация оснащена двумя электромоторами, по одному на каждую ось. У «заряженной» Performance разгон с места до 96 км/ч (60 миль/ч) занимает 3,5 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч. Цена топового седана составит около 78 000 долларов. Запаса хода должно хватить почти на 500 километров. Более скромная стандартная модификация Model 3 Dual Motor будет разгоняться до 96 км/ч за 4,5 секунды, иметь максимальную скорость 225 км/ч, а дальность хода – те же 500 километров.
Новости Тесла Модель 3
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Отзывы по теме
Tesla Model 3 сможет проехать 500 километров
Ну может гибрид имеет смысл, я тоже из Питера - ни одной не видел
Николай Калягин
Tesla Model 3 уже в России по цене от 3,8 млн рублей
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С конвейера сошла первая полноприводная Tesla Model 3
{{material_122541}}Проблемы Tesla со сборкой Model 3 получили широкую известность – то поставщики подводили, то на самой линии были выявлены нестыковки, тормозящие сборочный процесс. Изначально компания рассчитывала выпускать по 5 000 седанов в неделю. Но пока таких показателей добиться не удалось. Будем надеяться, что со сборкой полноприводной модификации Model 3 проблем не будет.Илон Маск в своем твиттере поблагодарил команду Tesla за оперативное строительство и запуск производственной линии для полноприводных седанов. Сборочный конвейер был установлен с нуля, отлажен и запущен всего за три недели с использованием, как уточнил Маск, «минимальных ресурсов», чтобы это ни означало. На фото запечатлен первый собранный полноприводный седан Model 3.Полноприводная модификация оснащена двумя электромоторами, по одному на каждую ось. У «заряженной» Performance разгон с места до 96 км/ч (60 миль/ч) занимает 3,5 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч. Цена топового седана составит около 78 000 долларов. Запаса хода должно хватить почти на 500 километров. Более скромная стандартная модификация Model 3 Dual Motor будет разгоняться до 96 км/ч за 4,5 секунды, иметь максимальную скорость 225 км/ч, а дальность хода – те же 500 километров.
2018-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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